Star Trek: Picard – Comment [SPOILER] Survécu et pourquoi il voulait mourir

le Star Trek: Picard La finale de la saison 1 s’est terminée avec la mort de Commander Data (Brent Spiner), ce qui était particulièrement choquant puisque Data était déjà mort dans Star Trek: Nemesis. Dans Star Trek: Picard, les cicatrices émotionnelles laissées par la disparition de Data ont été un facteur déterminant dans la quête de Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) pour retourner dans l’espace et sauver la fille de l’androïde Soji (Isa Briones). En effet, les moments de clôture édifiants de la finale de la saison 1 de Star Trek: Picard, “Et in Arcadia Ego, Part II”, ont révélé que le long match de la série CBS All-Access devait donner aux fans de Picard et Star Trek l’adieu approprié à Data qui vient n’était pas possible dans Star Trek: Nemesis. De plus, les adieux de Data ont fait écho à la mort et à la résurrection de Jean-Luc Picard dans un nouveau corps synthétique, les faisant refléter des images les uns des autres.

Ce n’est un secret pour personne que le sacrifice héroïque de Data était Star Trek: l’ode flagrante de Nemesis (ou arnaque, de nombreux Trekkers se sont plaints) de la mort de Spock (Leonard Nimoy) dans Star Trek II: La colère de Khan. Dans les deux films, le membre sans émotion de l’U.S.S. Enterprise a renoncé à sa vie pour sauver son navire et son capitaine de l’arme apocalyptique d’un fou après une bataille dévastatrice contre un vaisseau spatial dans une nébuleuse. À Némésis, le méchant préteur romulien, Shinzon (Tom Hardy), qui était un clone de Jean-Luc Picard, a activé son arme Tharon, qui détruirait à la fois l’Enterprise-E et son propre vaisseau amiral, le Scimitar. De sa propre initiative, Data a rayonné à bord du Scimitar et a tiré un phaser sur l’appareil thelaron, qui a explosé et l’a tué instantanément. La mort de Data a été brutale et est survenue après une séquence d’action prolongée qui a épuisé le public; au moment où l’androïde est mort, il y avait peu de chances d’enregistrer son impact émotionnel. Après quelques instants de choc et de tristesse, le film se termine simplement avec un indice que Data pourrait être ressuscité dans le corps de B-4 (ce que Star Trek: Picard a confirmé ne pas avoir eu lieu).

Star Trek: l’échec du box-office de Nemesis a signifié qu’aucune suite n’a été faite, donc les données n’ont jamais été ressuscitées. The Star Trek: The Next Generation films se sont tout simplement arrêtés, et les fans ont simplement dû accepter que Data était mort et passer à autre chose. Pire, contrairement au sacrifice de Spock, où il a été atteint d’empoisonnement aux radiations mais a fait ses adieux sincères au capitaine James T.Kirk (William Shatner), Data n’a pas eu un moment similaire avec son capitaine – c’est-à-dire jusqu’à Star Trek: La finale de la saison 1 de Picard a corrigé de manière inattendue ce fléau de 18 ans sur le record de service de TNG. Mais c’était un coup de maître pour Star Trek: Picard d’établir que Jean-Luc ne pouvait pas surmonter la mort de Data parce que, en vérité, les fans de Star Trek non plus. Les téléspectateurs ont eu un dernier moment entre Data et Picard qu’ils et l’ancien capitaine avaient envie de Star Trek: la finale de la saison 1 de Picard.

Le corps physique de Data et son cerveau positronique ont en effet été détruits dans Star Trek: Nemesis, mais son essence et ses souvenirs (jusqu’au point où il a sacrifié sa vie) ont survécu parce que l’androïde a téléchargé ses engrammes de mémoire dans B-4, son frère imparfait “d’androïde” “. C’était la raison pseudo-scientifique nécessaire de Star Trek Star Trek: Picard devait à la fois expliquer comment Soji et sa famille synthétique ont été créées dans le moule de Data, et aussi justifier comment la personnalité de Data pouvait encore être “vivante” dans les ordinateurs de la planète Coppelius 20 ans après sa mort. Ainsi, lorsque les synthétiques ont été interdits par la Fédération unie des planètes en 2385, le Dr Bruce Maddox (John Ales) a volé un seul neurone positronique (contenant l’essence de Data) du cerveau du B-4 et s’est enfui à Coppelius avec le Dr Altan Soong, le fils du créateur de Data, le Dr Noonien Soong.

Ainsi, alors que Data était mort, Star Trek: la retcon de Picard a permis aux fans de personnages connus sous le nom de Data de continuer à exister dans un monde virtuel. Comme Data lui-même l’a expliqué à Picard alors que les détroits synaptiques de Jean-Luc étaient téléchargés dans son nouveau corps synthétique, le Golem, Soong a placé l’essence de Data dans une “simulation quantique massivement complexe” – essentiellement un holodeck privé pour la personnalité de Data (qui ressemblait un peu à la étude de Sherlock Holmes dans le holodeck de TNG dans lequel l’androïde aimait cosplayer). D’une certaine manière, la simulation quantique de Data est sa propre version du Nexus, le ruban spatial qui a brièvement transporté Picard et Kirk dans un royaume de «pure joie» dans Star Trek Generations. Alors que dans cette simulation, l’esprit de Data continuait d’être vivant et d’acquérir des connaissances sur le monde extérieur, il était donc conscient qu’il était mort en combattant Shinzon en 2379. Il est fort probable que Data savait également que plus d’androïdes (ses “enfants”) ont été construits de son neurone positronique.

Pendant ce temps, les synthétiques post-Data construits par Maddox et Soong, y compris Soji, avaient accès aux mémoires de Data car elles dérivaient toutes de son neurone positronique. C’est ainsi que Soji savait que Data aimait Picard, car les expériences de vie de son père font partie d’elle, ce qui montre comment un Trill sur Star Trek: Deep Space Nine peut se souvenir de tout sur la vie passée de ses précédents hôtes.

Star Trek: Picard a finalement donné à Jean-Luc et Data la valédiction qu’ils n’ont jamais eu à Némésis, dans laquelle Picard a avoué son amour pour son ami et l’androïde l’a enregistré (et lui a rendu l’affection à sa manière). Mais ce que Data voulait vraiment de Picard, c’était que son capitaine mette fin à son existence et finalement le calme. Dans la logique poétique de Data, lui accorder la mort marquerait enfin la fin de son histoire. La vie entière de l’androïde était consacrée à la compréhension des humains et à essayer de le devenir – un objectif qu’il ne pourrait jamais atteindre physiquement grâce à sa peau et ses yeux dorés (contrairement à Soji, qui a été construit pour ressembler et émoter comme les humains) et la dépendance de Data sur une puce d’émotion qu’il ne pouvait pas contrôler complètement. Par conséquent, la recherche de l’humanité par Data devait être réalisée de manière métaphysique: en vivant une vie aimable et noble où il était respecté et aimé par ses proches, ce que Data a accompli.

Il est compréhensible que Data ait senti son existence perpétuelle piégée dans une simulation lui a refusé le cadeau final de l’humanité: la mortalité. Dans sa sagesse, Data savait qu’une vie humaine étant finie est précisément ce qui lui donne un sens. Data voulait que son histoire se termine et atteigne ce sens durable qu’il méritait, et il était normal que Jean-Luc Picard soit celui qui lui exaucait son dernier souhait en débranchant Data de sa cage quantique. En faisant cela, Star Trek: Picard a ingénieusement transmis que garder les données en vie le prive infiniment de l’humanité même pour laquelle il a vécu. Au lieu de cela, Data est mort (en vieillissant en un vieil homme avec Picard tenant doucement sa main) en tant qu’homme, qui sait qu’il vit également à Soji et dans les autres synthétiques, tout comme un être humain vit via ses enfants, les œuvres ils laissent derrière eux, et dans les souvenirs de leurs proches.

Star Trek: la saison 1 de Picard s’est terminée par un remaniement remarquable du jeu TNG: les données sont mortes comme un être humain après que Picard soit également décédé de son anomalie cérébrale et qu’il est né de nouveau dans un corps synthétique. Certains Trekkers peuvent trouver le sort de Picard controversé et difficile à concilier, mais la vérité est que le caractère et les vertus de Jean-Luc Picard restent intacts malgré sa nouvelle forme physique. De plus, Picard a toujours été en partie synthétique: Jean-Luc a eu un cœur artificiel presque toute sa vie et il a également été assimilé par les Borgs. De plus, dans sa jeunesse, Picard a choisi d’être froid et distant envers les autres, contrairement à son officier androïde sans émotion qui luttait constamment pour l’humanité, que ses amis (y compris Picard) tenaient pour acquis.

Picard est également un défenseur de longue date des droits des êtres artificiels, et il a aidé à sécuriser les droits individuels de Data dans l’épisode TNG “Measure of a Man”. Il est donc normal que Picard soit désormais lui-même synthétique, et lui, comme Soji, est désormais bénéficiaire de l’interdiction de lever les formes de vie artificielles – quelque chose que Picard a obtenu par ses actions héroïques dans “Et in Arcadia Ego, Parties 1 et 2”. Dans Star Trek: PicardDans la finale de la saison 1, Data a reçu le dernier cadeau de l’humanité qu’il méritait tandis que Jean-Luc a reçu un nouveau bail sur une vie déjà légendaire bien vécue. En fin de compte, Picard arrive à franchir la dernière frontière avec son nouvel équipage, mais, pour Data, sa mort tant attendue signifie qu’il ne reçoit plus que du ciel bleu à partir de maintenant.

