Star Trek Picard: les taupes romuliennes dans Starfleet expliquées

Star Trek: Picard a présenté le commodore Oh et le lieutenant Narissa Rizzo, deux taupes romuliennes au sein de Starfleet. Les plus anciens ennemis de la Fédération, les Romuliens ont toujours été connus pour leur secret. Jusqu’à Star Trek: Picard, les téléspectateurs avaient cru que leur organisation la plus sombre était le Tal Shiar, l’infâme police secrète romulienne. Maintenant, cependant, Jean-Luc Picard a découvert une menace encore pire; le Zhat Vash.

«Zhat Vash» est un terme romulien faisant référence aux morts, «les seuls gardiens fiables des secrets», et même les Tal Shiar les considèrent généralement comme un mythe. Mais ils sont très réels, et apparemment poussés par une haine fanatique des formes de vie synthétiques et des intelligences artificielles, expliquant pourquoi le développement technologique romulien est si incohérent. Ils sont actifs sur Terre, où leurs agents étaient responsables de l’assassinat de Dahj, la “fille” de Data. On ne sait pas combien d’agents de terrain ils ont, mais ils sont étonnamment ouverts dans leurs activités.

Star Trek: Picard, l’épisode 2 a révélé l’ampleur de la présence de Zhat Vash sur Terre. Il semble que les Zhat Vash aient même infiltré Starfleet; au moins deux officiers de rang Starfleet sont secrètement romuliens, ce qui signifie probablement qu’il y en a plus.

Le commodore Oh semble être l’officier Zhat Vash de rang dans Starfleet. Elle semble avoir caché sa véritable identité en se faisant passer pour un Vulcain, profitant de l’ascendance des Romuliens; il est intéressant de spéculer depuis combien de temps elle est active et si elle a commencé dans le cadre d’une cellule romulienne sur Vulcain lui-même. Oh est certainement avec la Fédération depuis assez longtemps pour gravir les échelons, et en tant que commodore, elle serait parfaitement positionnée pour cacher l’activité de Zhat Vash sur Terre et dans l’espace de la Fédération. Star Trek: Picard épisode 2 implique que c’est elle qui appelle les coups de feu, le maître-espion machiavélique qui coordonne les opérations de Zhat Vash. Mais elle pourrait bien avoir un autre supérieur.

Le lieutenant Rizzo et son frère Narek figurent parmi les subordonnés directs du commodore Oh dans le Zhat Vash, chargés de diriger des opérations spécifiques dans l’espace Fédération et Romulien. Rizzo était le responsable de la capture de Dahj; le Zhat Vash avait l’intention de l’interroger afin d’en savoir plus sur les synthétiques. Malheureusement pour Rizzo, ses agents sur le terrain ont gâché la mission et ils ont tué Dahj à la place. Ils ont également involontairement alerté Jean-Luc Picard de leur présence.

Le commodore Oh est peut-être le maître des marionnettes, mais le lieutenant Rizzo est la marionnette – et c’est elle que Picard devra affronter sur le terrain. Contrairement à Oh, Rizzo semble avoir subi une sorte de chirurgie afin de lui permettre d’apparaître humaine. À tout le moins, cela a entraîné une modification spectaculaire de ses oreilles, mais cela va probablement beaucoup plus loin; après tout, Rizzo risquerait d’être exposée à chaque fois qu’elle traverserait un transporteur, car ses bio-motifs romuliens seraient enregistrés. La chirurgie de Rizzo pourrait bien être parallèle à ce qui a été fait à Voq / Ash Tyler dans Star Trek: Discovery saison 1, lorsque le Klingon a été soumis à une expérimentation brutale et traumatisante afin de se déguiser en humain. Toute la structure squelettique de Voq a été compressée, ses organes internes ont été altérés et de l’ADN humain a été greffé dans son corps. L’expérience était probablement moins traumatisante pour Rizzo – les Romuliens sont plus proches de l’homme dans la physiologie de base – mais aurait pu être tout aussi désagréable.

Le frère de Rizzo, Narek, est resté actif dans l’espace romulien et est toujours clairement d’apparence romulienne. Cela ne signifie pas nécessairement qu’il n’a pas non plus subi de chirurgie, cependant; il est étonnamment chaud pour un Romulien, physiquement attrayant pour les femmes humaines, et cela pourrait également être le résultat d’une intervention chirurgicale. Si c’est le cas, cela expliquerait pourquoi la méthode de Narek pour extraire des informations d’une femme est le sexe; c’est pour cela qu’il a été formé.

Il est tentant de conclure que la Fédération travaille secrètement avec le Zhat Vash dans Star Trek: Picard; après tout, les deux organisations sont opposées au développement de formes de vie synthétiques, ce qui signifie qu’elles partageraient un objectif dans ce domaine particulier. Cette hypothèse est cependant probablement incorrecte; notez les longueurs dramatiques que les Zhat Vash vont faire pour cacher leurs activités et même leur présence sur Terre. Le commodore Oh appelle même le lieutenant Rizzo à laisser accidentellement le reflet d’une explosion de perturbateur sur un poteau métallique; cela indique à quel point tout cela est clandestin.

Pour renforcer cela, bien que l’amiral de la flotte Kirsten Clancy ait déclaré au commodore Oh de la visite de Picard, elle semble avoir omis des détails clés. Il est difficile de savoir si cela était dû à un manque de confiance, à un sentiment général de désintérêt pour le sujet ou simplement au respect de la chaîne de commandement. Pourtant, la réticence de l’amiral Clancy n’avait finalement aucun sens, car le commodore Oh savait tout de toute façon. Il semble que le commodore Oh ait mis les bureaux de son supérieur sur écoute.

L’existence même du Zhat Vash est un secret bien gardé, et même les membres du Tal Shiar les croient être un mythe. En conséquence, il est difficile de deviner leur programme, et encore moins de prévoir les longueurs auxquelles ils iront pour atteindre leurs objectifs. Jusqu’à présent, la seule véritable indication a été un commentaire de la gouvernante de Picard, Laris, elle-même ancienne membre du Tal Shiar. Selon Laris, le Zhat Vash est entraîné par une haine obsessionnelle des formes de vie synthétiques. Cela correspond certainement à Star Trek: Picard, où ils traquent Dahj et Soji avec un zèle presque religieux.

Il est intéressant de noter que la Fédération moderne a interdit le développement des synthétiques, conséquence directe du soulèvement synthétique sur Mars. Les taupes Zhat Vash pourraient bien avoir contribué à pousser la Fédération à cette position politique; en effet, étant donné Star Trek: Picard l’épisode 2 a laissé entendre que les synthétiques avaient été piratés, il est possible que les Zhat Vash eux-mêmes soient responsables des attaques terroristes sur Mars. Si tel est le cas, alors leur opposition aux synthétiques est plus prononcée que leur désir de survie de la race romulienne. L’attaque de Mars a conduit la Fédération à se retirer de la galaxie, abandonnant l’Empire romulien à la destruction dans une supernova.

