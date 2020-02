Star Trek: Picard – Pourquoi Agnes a tué Bruce Maddox expliqué

Avertissement: SPOILERS pour Star Trek: Picard saison 1, épisode 5

Il n’a pas fallu longtemps pour Star Trek: Picard pour confirmer ce que de nombreux Trekkers soupçonnaient déjà: la Dre Agnes Jurati (Alison Pill) est une espionne pour les Romuliens. Pire encore, Agnes est une traîtresse à la mission de Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) qui a assassiné le Dr Bruce Maddox (John Ales) à la fin de Star Trek: Picard épisode 5, “Stardust City Rag”. Maintenant que les véritables intentions d’Agnès sont révélées, peut-elle réussir à saboter le reste de la quête de Picard pour sauver Soji Asha (Isa Briones), la fille synthétique du défunt commandant Data (Brent Spiner)?

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Jean-Luc a recherché le Dr Agnes Jurati à l’Institut Daystrom à Okinawa après avoir rencontré la sœur jumelle de Soji Dahj, qui a été assassinée par l’escadron de la mort romulienne détestant les synthétiques, le Zhat Vash. Picard a appris que depuis que les formes de vie artificielles ont été interdites par la Fédération unie des planètes à la suite de l’attaque d’androïdes voyous sur Mars en 2385, le travail effectué par la division cybernétique de Jurati a été complètement abandonné. Le mentor d’Agnes et directeur de Daystrom, le Dr Bruce Maddox (John Ales), a disparu après l’interdiction des synthétiques, laissant Jurati ramasser les morceaux. Cependant, Jurati a expliqué comment Dahj et Asha ont été construites pour Picard et elle s’est liée d’amitié avec l’ancien amiral de Starfleet; Agnes a même aidé son enquête sur Dahj pour aider Jean-Luc à commencer sa mission pour retrouver Maddox et l’autre jumeau, Soji. L’association étroite de Jurati avec Picard l’a portée à l’attention du commodore Oh (Tamlyn Tomita), chef de la sécurité de Starfleet, qui fait secrètement partie du Zhat Vash. Immédiatement après qu’Oh a rendu visite à Agnès à Okinawa, Jurati a suspecté sa façon de rejoindre Picard dans sa quête dans l’espace, montrant le brillant scientifique travaillant comme espion des Romuliens.

En relation: Star Trek: Picard: les taupes romuliennes dans Starfleet expliquées

Dans “Stardust City Rag”, Agnes et Maddox ont été réunis après que Picard et son équipe – y compris Seven of Nine (Jeri Ryan) – ont sauvé Bruce d’une cabale criminelle sur Freecloud. Maddox a été blessé et amené à l’infirmerie à bord de La Sirena, le vaisseau Picard embauché pour sa mission, où Bruce a dit à l’amiral que Soji était stationné à bord de l’artefact du cube Borg des Romuliens et que la mission des filles de Data était d’apprendre la vérité sur la Fédération / Complot romulien qui a conduit à l’interdiction des synthétiques. Cependant, alors que Maddox parlait à Picard, Jurati se préparait à achever sa mission mandatée par les Romuliens, et elle a assassiné Maddox de sang-froid dès que Jean-Luc était parti.

Pour aggraver les choses, Agnes et Bruce avaient une relation amoureuse, ce qui rend Jurati assassinant Maddox encore plus choquant et odieux. En fait, avant qu’elle ne le tue, Maddox a attribué à Agnes le rôle déterminant dans sa création de Dahj et Soji, mais cela n’a fait qu’alimenter la détermination de Jurati. Agnes a été poussée à tuer Maddox parce que le commodore Oh lui a montré la terrible vérité sur les synthétiques qui se trouve au cœur du système de croyances de Zhat Vash. Bien que les fans n’aient pas appris exactement ce qu’Agnes a vu d’Oh, cela doit être lié à Soji et à la prophétie de Zhat Vash selon laquelle elle est “le Destructeur” qui causera la fin de toute vie. Le secret du Zhat Vash serait si terrible, apprendre qu’il peut briser l’esprit d’une personne et le Dr Jurati en est maintenant la preuve. Agnes est devenue une convertie qui partage les craintes fanatiques de Zhat Vash concernant les synthés, qu’elle a réussi à cacher à Picard et à son équipe. Pour Jurati, tuer Maddox comme elle prévoit de tuer Soji n’est qu’une “chose de plus à expier”.

Cependant, il est également possible qu’Agnes ait joué un rôle encore plus important dans la création de Dahj et Soji et peut-être que Jurati est le véritable inventeur du processus miraculeux du clonage fractal neuronique. Quoi qu’il en soit, le fait que le Dr Jurati ait contribué à la création de Soji rend bien pire ce qu’elle sait, grâce au Zhat Vash. La question est maintenant de savoir comment Jurati peut-il espérer s’en tirer avec le meurtre de Maddox? Même si elle a désactivé le docteur holographique d’urgence (Santiago Cabrera), elle a vu ce qu’Agnes faisait à Maddox et Picard et d’autres finiront par comprendre les crimes d’Agnes. Lors de son introduction, la pétillante Agnès est rapidement devenue une favorite des fans, mais maintenant que Star Trek: Picard l’a révélée en tant que traître et meurtrière, il semble bien loin que le Dr Jurati puisse être racheté.

Suivant: Star Trek: la prophétie de Picard expliquée: la fille de Data détruira-t-elle les Romuliens?

Star Trek: Picard diffuse les jeudis sur CBS All-Access et les vendredis à l’échelle internationale sur Amazon Prime Video.

Le “Dub Dub” de Rick et Morty est un œuf de Pâques de Google

A propos de l’auteur

John écrit sur ce qu’il aime – films, télévision, bandes dessinées, etc. – depuis plus d’une décennie. Il a travaillé dans des films et côtoyé de grands noms mais a en quelque sorte oublié de demander de l’argent la plupart du temps – il est donc heureux d’être avec .. John se trouve @BackoftheHead, compte un Canari noir et un agent de S.H.I.E.L.D. parmi ses amis, croit (correctement) que Superman est plus fort que Hulk, et il est un ami de tous les gorilles qui parlent.

En savoir plus sur John Orquiola