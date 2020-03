Star Trek: Picard Showrunner discute de la deuxième saison de Picard

Dans une interview avec Variety, Michael Chabon, le showrunner de Star Trek: Picard, a discuté à quoi pourrait ressembler la deuxième saison de l’émission, notant qu’ils se sentent plus enhardis après la popularité de la première saison.

“Ça va être différent à certains égards. Cela va certainement aller dans des directions que nous n’avions pas vues dans la saison 1. Je pense que nous avons été enhardis à bien des égards par la popularité de la série. Je ne l’ai fait qu’une seule fois, mais j’imagine que c’est probablement vrai pour beaucoup d’émissions de télévision, en particulier à cette époque: la saison 1 était à bien des égards sur l’apprentissage de la création de “Star Trek: Picard”. À la fois dans un sens de la production, mais aussi en termes de narration et qui est notre distribution, comment ces personnages finissent par former des liens et des attachements surprenants les uns aux autres.

C’est d’une manière qui, je pense, était probablement vraie avec «TNG» et ce dont je parlais – tout le monde est d’accord, une fois que Riker a grandi la barbe, le spectacle s’est amélioré. C’est parce qu’ils ont appris ce qu’ils avaient. À l’avenir, nous ne ferons que faire plus de ce que nous avons fait, avec une plus grande confiance et avec une meilleure idée de ce à quoi ressemble ce spectacle lorsqu’il se déclenche sur tous les moteurs. “