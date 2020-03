Star Trek révèle que Seven of Nine is Gay: comment Picard a mis en place

Avertissement: SPOILERS pour Star Trek: Picard’s Season 1 Finale

La finale de la saison 1 de Star Trek: Picard s’est terminée par une confirmation sourcillante que Seven of Nine (Jeri Ryan) est gay – et elle est montée en flèche main dans la main avec une nouvelle flamme, Raffi Musiker (Michelle Hurd). L’ajout de Seven, le personnage le plus populaire de Star Trek: Voyager, était l’une des meilleures parties de Star Trek: Picard et les fans espéraient même que cela conduirait l’héroïque ex-Borg à recevoir son propre spin-off. Mais Star Trek: Picard révèle que Seven préfère maintenant les femmes (en particulier Raffi) est une surprise – à moins que les fans n’y prêtent attention.

La sexualité de Seven était discrète, peu de temps après sa première apparition dans Star Trek: Picard, mais la vérité sur le justicier partiellement cyborg était toujours là. Star Trek: Picard a révélé que Seven of Nine avait un passé tragique en tant que Fenris Ranger combattant la liberté au cours des 14 années suivant l’interdiction des synthétiques (y compris elle-même) par la Fédération unie des planètes. Peu après avoir sauvé Picard et l’équipage du vaisseau spatial La Sirena sur la planète Vashti, Seven les a rejoints lors de leur voyage vers Freecloud. Mais Seven n’était pas intéressé à trouver le Dr Bruce Maddox (John Ales) ou à sauver la galaxie comme Jean-Luc; plutôt, Seven était en mission de vengeance pour le meurtre de son fils de substitution Icheb (Casey King) par un seigneur du crime nommé Bjayzel (Necar Zadegan). Cependant, une fois qu’ils se sont affrontés, la tension entre Seven et Bjayzl, qui était une femme séduisante, a dépassé la simple haine et a indiqué qu’il y avait quelque chose de plus intime entre eux dans leur passé commun.

Dans Star Trek: Picard épisode 5, “Stardust City Rag”, Seven of Nine traque Bjayzl et la tue de sang-froid, désintégrant sans pitié son ex-amant à bout portant avec des fusils phaser. Mais ils étaient d’anciens amants, et cela était évident par la façon dont Bjayzl a parlé à Seven, qu’elle connaissait sous son vrai nom, Annika (Hansen). L’épisode n’était pas explicite et n’entre pas dans les détails de ce qui s’est passé entre Seven et Bjayzel en 2386, mais la haine pure de l’ancien Borg et son désir de vengeance démentent la trahison complète de Seven par Bjayzl en assassinant Icheb et en volant ses implants Borg. Il était facile pour Trekkers d’annuler la quête de sang de Seven of Nine comme vengeance pour Icheb, mais l’animosité personnelle qui bouillonnait sous la surface était également une tension sexuelle non résolue entre le héros et le méchant.

Cependant, Seven of Nine se terminant Star Trek: Picard saison 1 romantiquement intéressé par Raffi est sorti de nulle part car il y avait peu d’interaction préalable entre eux. Lorsque Seven a rayonné pour la première fois sur La Sirena, elle a surtout compati avec Picard au sujet de la récupération de Borg; en fait, Raffi est partie à la rencontre de son fils séparé et elle ne faisait même pas partie de la mission de sauver Bruce Maddox de Bjayzl. Raffi connaissait certainement la réputation de Seven, mais l’ex-Borg quitta bientôt La Sirena, seulement pour revenir pour sauver Elnor (Evan Evagora) et réquisitionner l’Artefact des Romuliens. Pourtant, Seven n’a même pas parlé à Raffi lorsque l’équipage de Picard est monté à bord de l’artefact après qu’ils se soient tous écrasés sur Coppelius dans Star Trek: Picard épisode 9.

Avant Star Trek: Picard, Seven of Nine était principalement amoureux de Chakotay (Robert Beltran) sur Star Trek: Voyager – mais c’était il y a plus de 20 ans à l’époque de Picard et les gens grandissent, changent et découvrent certainement des vérités sur eux-mêmes au fil du temps. Pendant ce temps, malgré le fait que Raffi ait un ex-mari et un fils adulte, Star Trek: Picard a également fait très subtilement allusion à la sexualité de Musiker lorsqu’elle a contacté un “vieil (ami) ami” à Starfleet qui a obtenu à Picard un accès diplomatique à l’artefact. Pourtant, le jumelage insensé de Raffi, un toxicomane en convalescence, et de Seven of Nine, l’ex-guerrier remords de Borg, est certainement un développement surprenant mais convaincant. Avec Seven rejoignant maintenant l’équipage de La Sirena, les Trekkers se réjouissent de la façon dont la romance entre ce couple étrange se joue dans Star Trek: Picard saison 2.

