Star Wars 9 a tué un personnage mythique sans que nous le remarquions

Le film Star Wars 9: The Rise of Skywalker Il a tué un autre personnage dans la trilogie originale et personne ne l’a remarqué … Jusqu’à présent.

Il y a eu de nombreux décès notables Star wars 9 comme Leia, Kylo Ren ou L’empereur, mais maintenant nous devons ajouter un autre nom à la liste. Il s’agit de Nien Nunb.

Dans le film Le retour des Jedi (1983), nous nous sommes rencontrés Nien Nunb, un étranger qui a servi de pilote de Lando Calrissian à bord Millennium Falcon. Bien que son apparence soit brève, il a toujours été considéré comme un personnage très cher. Mais son temps a pris fin parce que l’auteur du roman The Rise of Skywalker: Expanded Edition a confirmé que Nien Nunb Il est décédé lors de la bataille d’Exegol.

Apparemment, après la Empereur Palpatine il jettera son rayon de la Force dans le ciel, le Tantive IV est tombé du ciel et, contrairement à Poe Dameron et à de nombreux autres combattants de la Résistance, Nien Nunb et son copilote Urcos Furdam Ils n’ont pas pu reprendre le contrôle du navire et sont morts quand il a explosé.

Ce moment peut être vu dans le film.

La destruction du Tantive IV apparaît dans le film Star Wars 9, mais c’est probablement une séquence si rapide que dans un premier visionnage elle est presque impossible à percevoir.

Nien Nunb la planète était à l’origine Sullust, donc il était de la race Sullustan. Il était un passeur qui a rejoint l’Alliance rebelle afin de vaincre l’Empire. Il a aidé Leia à plusieurs reprises à échapper aux griffes de ses ennemis avant qu’ils ne détruisent la deuxième étoile de la mort.

Après trente ans, dans la nouvelle trilogie, il était du côté de la Résistance et a aidé à détruire le Starkiller, prouvant qu’il était l’un des meilleurs pilotes de la Galaxie. Mais il est mort en Star wars 9 après l’assaut final de l’immense flotte de l’empereur.

