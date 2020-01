Star Wars 9 avait des idées brillantes et pourrait être très différent

Ils ont divulgué des images du livre d’art de Star wars 9 avec toutes les idées qu’ils ont jetées pour le film.

La conclusion de la saga Skywalker dans Star wars 9 Cela aurait pu être très différent s’ils avaient choisi certaines des idées présentées dans le livre d’art intitulé L’art de Star Wars: The Rise of Skywalker.

L’une des plus grandes différences est que Kylo Ren Il était le méchant absolu, quelque chose que l’examen des deux premiers films aurait été le plus logique. Depuis ajouter à Palpatine c’était une idée de Kathleen Kennedy, chef de LucasFilm. Il semble également qu’ils allaient inclure la créature Oracle, qui était présente dans le script Trevorrow. Roi J’allais utiliser un sabre laser à double face. De plus, des scènes ont été révélées qui n’ont jamais été tournées, telles que Kylo Ren devant un Chewbacca emprisonné et Roi regardant le fantôme d’Obi-Wan Kenobi.

Les images ont été téléchargées par un utilisateur Twitter.

J.J. Abrams n’était pas satisfait de l’assemblage de Disney.

Peu de temps après la première de Star wars 9, des rumeurs ont émergé Disney interféré beaucoup avec la vision de J.J. Abrams. Il est possible que cela ait une certaine vérité, surtout maintenant que l’œuvre d’art précédente présente plusieurs scènes qui n’ont pas atteint le film.

Tout en incluant certaines des scènes illustrées ci-dessus aurait pu combler certaines lacunes dans l’intrigue pour Star wars 9Cela semble également suggérer qu’un film très différent était initialement prévu. Cela dit, il n’y a aucun moyen de savoir si cela aurait été mieux que le film initial que celui que nous avons vu dans les salles.

Peut-être qu’ils lanceront le marché au fil du temps Version 3 heures de Star wars 9 qu’est-ce que tu as préparé J.J Abramsmais pour l’instant nous devons attendre LucasFilm Ils ont appris de leurs erreurs et les films suivants ne créent pas beaucoup de controverse et tous les fans de la saga la plus aimée du cinéma les aiment.

