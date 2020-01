Star Wars avait déjà parlé de la connexion de Snoke et Palpatine

Le scénariste de BD de Star Wars confirme qu’il s’est moqué des mois de connexion de Snoke et Palpatine

Le dernier épisode de la saga Skywalker a jeté beaucoup de lumière sur les mystères de la galaxie Star Wars, mais de nombreux fans sont toujours curieux de la soudaine résurgence de l’empereur Palpatine et de ce que le chef suprême de la snoke signifiait pour le méchant énigmatique. Mais apparemment, il y avait des signes de leur connexion auparavant dans l’Univers élargi. Alors que de nombreux fans supposaient que Snoke et l’Empereur avaient une connexion plus directe, la réponse était apparemment juste en dessous de notre nez avant la première de Star Wars: The Rise of Skywalker.

Dans la bande dessinée Marvel, Star Wars Age of Resistance: Supreme Leader Snoke, le chef du Premier Ordre emmène Kylo Ren à Dagobah pour lui montrer où Luke Skywalker s’est entraîné. En parlant des Jedi, Snoke dit à Kylo que Luke “a gagné mon respect et ma peur”. Puis il continue: “Si j’avais eu ton oncle à mes côtés au lieu de toi, la galaxie aurait été à moi il y a longtemps.”

Même Tom Taylor, auteur de bandes dessinées, l’a souligné aux fans après la première de Star Wars: The Rise of Skywalker, ce qui indique que les panneaux étaient toujours présents.

Comme les gens qui ont vu Star Wars: The Rise of Skywalker Vous savez probablement, il a été révélé que Snoke était une création de l’empereur Palpatine et son culte des disciples. Dans l’une des premières scènes du film, Kylo Ren suit M. Sith, qui lui dit sans équivoque que Snoke l’a fait. Ensuite, nous obtenons une image d’une cuve de parties du corps qui comprend plusieurs têtes de clone et des torses de Snoke flottant, indiquant qu’il était simplement une création génétique de Palpatine.

L’éditeur de Star Wars: The Rise of SkywalkerMaryann Brandon a récemment discuté avec Huff Post de la décision d’inclure cet aspect de la trame de fond de Snoke dans le film.

“Je pense simplement que cela a émergé comme un effet visuel que nous pensions être vraiment amusant pour un public, pour créer une image qui raconte toute l’histoire”, a expliqué Brandon. «Je pense que c’est réussi. Nous n’avons pas eu à changer beaucoup de dialogue. Vous n’en voyez qu’un […] Prenez et vous comprenez en quelque sorte. J’adore des choses comme ça. Nous pouvons avoir un moment où vous ne voyez que quelque chose en arrière-plan et vous dites: «OK, je le comprends parfaitement».

