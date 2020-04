Star Wars: Cassian Andor a initialement travaillé pour l’Empire dans Rogue One

Au cours d’une discussion en direct avec Chris Weitz et Gary Whitta, le Rogue One les écrivains expliquent comment le personnage de Cassian Andor a été écrit à l’origine comme un espion impérial secret avant de devenir l’agent rebelle cynique du film terminé. Sorti en 2016, Rogue One a pris une pause dans l’opéra spatial dirigé par Skywalker de Jedi contre Sith et a plutôt raconté une histoire indépendante sur le puissant empire galactique et les rebelles rebelles qui s’opposent à leur régime fasciste. Bien qu’il soit fortement lié au film Star Wars de 1977, Rogue One a été félicité pour être une passerelle accessible vers la franchise légendaire tout en incorporant de nombreux signes de tête au puits sans fond de la tradition de Star Wars.

L’un des éléments les plus forts de Rogue One vient de sa distribution de héros, un groupe hétéroclite de inadaptés aux antécédents variés qui se réunissent autour d’une soif commune de liberté contre l’empire maléfique. Rogue One montre plus de l’Alliance rebelle que les films Star Wars précédents, et Cassian Andor de Diego Luna est apparu comme l’un des personnages phares du film; un agent rebelle qui a vu et fait des choses horribles au nom de la liberté, la moralité douteuse d’Andor au milieu d’une guerre violente s’est avérée être l’un des éléments les plus alléchants de Rogue One.

Dans un film en direct avec les écrivains Chris Weitz et Gary Whitta, les deux cinéastes de Rogue One ont expliqué comment Cassian Andor a évolué pendant l’écriture du film. À l’origine, plutôt que comme un agent rebelle moralement en conflit, Cassian a commencé comme un espion impérial secret qui serait exposé avant de finalement se retourner contre l’Empire pour aider la rébellion à son heure la plus désespérée.

Pratiquement tous les films changent au fur et à mesure de leur développement. Les motivations des personnages sont triées, les allégeances sont établies et le destin est écrit et réécrit plusieurs fois avant qu’un film ne soit montré au public. Des premières itérations de Cassian, Whitta a déclaré: “Cassian était un soldat rebelle travaillant secrètement pour Krennic, mais alors qu’il se rapprochait de Jyn et réalisa que l’Empire avait construit cette arme, il dit:” Je ne me suis jamais inscrit pour cela. Je ne me suis pas inscrit pour tuer des planètes. “Il a changé d’avis et se retourne du côté rebelle.”

Selon Chris Weitz, Cassian était à l’origine poussé par une soif de vengeance contre Saw Gerrera (Forest Whitaker). Comme il l’explique dans le watchalong: «Pendant longtemps, il a travaillé pour l’Empire. Je pense qu’une raison que j’ai ajoutée était qu’il avait perdu des personnes qui avaient été tuées par Saw Gerrera. Et tout ce qu’il voulait de l’Empire était le allez-y et la capacité de tuer Saw Gerrera plutôt que Galen Erso. “

En fin de compte, il est difficile de contester la décision des écrivains de faire de Cassian un rebelle dévoué, car sa loyauté envers leur cause est minée par ses idéaux brisés et conduit à sa rédemption lors d’une bataille juste pour les plans de l’étoile de la mort, une bataille qui finirait par conduire à la chute des Sith, comme le montre la trilogie originale de Star Wars. S’il avait été un espion impérial secret, le conflit et le drame auraient toujours été présents, mais auraient probablement été embourbés par des scènes d’exposition supplémentaires qui auraient pu influer sur le rythme de la deuxième moitié passionnante de Rogue One.

