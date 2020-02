Star Wars change la façon dont Dark Vador et Luke se sont rencontrés

Nous avons toujours pensé que la première fois que des visages ont été vus Dark vador et Luke Skywalker était en Star Wars: L’Empire contre-attaque. Mais ce n’est pas comme ça.

La première rencontre entre Luke Skywalker et Darth Vader dans le canon de Star wars Ce n’est pas ce que les fans pensent, car les choses ont changé grâce aux bandes dessinées.

Pendant la majeure partie de sa vie, Luke Skywalker Je pensais que Dark vador Il était responsable de la mort de son père, jusqu’à ce qu’il sache qu’il était vraiment son père. Mais ce n’était pas la première fois que le couple se croisait. Et quand les deux se sont rencontrés, Dark vador Il était sur le point de tuer Luke … Avant de changer d’avis à la dernière seconde.

Dans la bande dessinée Marvel Star Wars numéro 2 Jason Aaron, John Cassaday, Chris Eliopoulos et Laura Martin, il est révélé que Luke a eu une rencontre face à face avec Dark Vador avant les événements de L’Empire contre-attaque. Situé entre Épisode IV et Épisode V, l’histoire de la bande dessinée commence après que les rebelles ont détruit la première étoile de la mort. Les héros se dirigent vers Cynmoon 1, quelle est la plus grande usine d’armes impériales de la galaxie. C’est là que Luke Skywalker et Dark Vador se rencontrent pour la première fois.

À cette époque, personne ne connaît la vérité sur leur véritable relation.

Luc cherche désespérément Dark vador sur les lieux et quand il le trouve, la voix d’Obi-Wan Kenobi (fantôme de la force de Star Wars) lui dit de sortir de là. Skywalker n’écoute pas. Au lieu de cela, essayez de faire face à la Lord Sith responsable du meurtre de Kenobi et pense également qu’il a tué son père il y a longtemps. Vador taquine Luke, l’appelant “un enfant sans formation” qui n’est pas “Jedi”. Quand Vader demande à Luke qui il est et ils disent “tu as tué mon père”, le Seigneur des Ténèbres répond “qu’il a tué beaucoup de parents, il devra donc être plus précis”.

À ce moment Dark vador Commencez un combat et vous êtes sur le point de tuer Luc, mais il a une brève connexion avec le sabre laser qu’il a utilisé dans le passé quand il était Jedi. À ce moment-là vient un AT-AT entraîné par Han Solo et la Princesse Leia et parviennent à les séparer.

Donc, dans le canon officiel de Star Wars, c’est la façon dont ces deux personnages se sont rencontrés pour la première fois. Depuis sa première rencontre, c’était quand Kenobi est mort, mais Luke était loin de la scène.

