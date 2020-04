Star Wars change la règle la plus importante des Sith

Le roman jeunesse de Star Wars: Rise of Skywalker reprend la règle des deux Sith et explique ce que cela signifie, changeant ce que nous savions plus tôt.

Star wars il a adopté la règle Sith des deux, qui avait été la façon dont l’ordre du côté obscur fonctionnait depuis des millénaires. Les Sith sont sortis de l’ombre Star Wars: Episode I – La menace fantôme, lorsque Dark Maul a tué le maître Jedi Qui-Gon Jinn avant d’être vaincu par Obi-Wan Kenobi. “Il y en a toujours deux”, a observé Yoda lors des funérailles de Qui-Gon. “Ni plus … ni moins. Un enseignant et un apprenti ».

La trilogie prequel de Star Wars a suivi ce format à la lettre. Dark Sidious était le maître et il changeait d’apprenti. Il semble qu’il ait déjà entraîné Dooku avant que Maul ne le croit mort, mais Palpatine avait jeté son dévolu sur Anakin Skywalker, l’Elu, et avait volontiers sacrifié Dooku dans sa tentative réussie de séduire Anakin du côté obscur de la Force.

Mais la trilogie de la suite de Star Wars n’a pas suivi cette formule. Star Wars: The Rise of Skywalker a révélé le culte Sith d’Exegol, un monde légendaire caché au plus profond des régions inconnues. Là, les disciples Sith ont prospéré sous la domination d’un Dark Sidious ressuscité. Le roman jeunesse récemment publié sur le film tente de résoudre ce problème avec quelques changements. Il s’avère que les Jedi ont mal interprété la Règle de Deux, comme Rey le découvre en lisant un texte ancien qui parle des partisans des côtés obscurs et clairs de la Force.

“Le Prime en est un, mais les Jedi sont nombreux. Les Sith étaient nombreux, mais ils émergent souvent gouvernés par deux. Des graines de Jedi ont été semées dans toute la galaxie, à Ossus, Jedha, Xenxiar et autres. Les Sith n’ont pas de graines, car ce qu’ils enterrent ne pousse pas. Ils sont les pillards des mondes et ont jadis gaspillé des habitats fertiles comme Korriban, Ziost, Ixigul, Asog et autres. “

Voici comment les choses ont changé:

Dans la trilogie prequel de Star Wars, les Jedi pensaient que les Sith opéraient selon la Règle des Deux. Ils pensaient donc qu’il n’y avait que deux Sith, un Maître et un Apprenti. Dark Sidious voulait sans aucun doute encourager cette erreur, en gardant l’existence d’Exegol un secret bien gardé. Les Sith sont en fait gouvernés par deux. Le Seigneur des Ténèbres est assis sur l’ancien trône au cœur d’Exegol, avec un apprenti qui prendra un jour sa place, à moins que, comme Palpatine, il ne réussisse à maîtriser le pouvoir du transfert d’essence. Ce qui lui permettrait de régner pour toujours.

Ils ont tenté de préserver la Règle des Deux tout en expliquant clairement l’existence de toute une armée de cultistes Sith et de légions de troupes d’orage Sith. Cela correspond même au fait que Darks Sidious et Dark Vador étaient connus ensemble comme les “Seigneurs des Sith”, parce que c’est littéralement ce qu’ils étaient. Vraisemblablement, les cultes Sith ont été encouragés à rivaliser pour attirer l’attention de ces Seigneurs, et parfois un Seigneur des Ténèbres choisissait un apprenti parmi eux s’ils s’avéraient particulièrement puissants dans la Force.

Cela expliquerait également une autre rareté dans l’histoire de Star Wars. Pourquoi les Jedi n’ont jamais découvert l’existence continue des Sith, alors que ces êtres sinistres étaient impliqués dans les affaires galactiques. S’il y avait des moments où les Jedi étaient sur le point d’apprendre la vérité, les Sith pourraient se retirer à Exegol pendant un certain temps, et un maître Sith pourrait même choisir un résident local comme apprenti au lieu de peigner la galaxie pour trouver quelqu’un. adéquat. Ainsi, les Sith sont restés dans l’ombre, attendant leur moment, jusqu’à Palpatine.