Star Wars: Classement de tous ses films

Star wars C'est sans aucun doute la franchise cinématographique la plus aimée de tous les temps. Cependant, cette popularité s'accompagne d'un débat important: Quels sont tes meilleurs films?

La réponse semblait relativement simple avec le Trilogie originale, a été compliqué avec les préquelles et encore plus avec la troisième trilogie, ainsi que la récente retombées.

Nous profitons du résultat de la saga Skywalker avec Star Wars: The Rise of Skywalker (2019) pour présenter le classement galactique avec les meilleurs et les pires films live-action de la saga.

Épisode II – L'attaque des clones (Dir. George Lucas, 2002) (Via) La menace fantôme a été durement critiquée pour son ton enfantin. George Lucas a tenté de corriger la route avec un épisode II plus sombre, avec un Anakin tourmenté par la mort de sa mère, les interdictions d'aimer Padmé et la menace croissante de Dark Sidious. À cela, nous ajoutons que le film explorera les débuts de la guerre des clones, l'un des plus grands conflits de guerre de l'histoire de la galaxie lointaine et qu'il a généré toutes sortes de spéculations depuis sa mention dans le film original. Mais les efforts ont été très courts et celui qui avait tous les éléments nécessaires pour monter comme l'un des meilleurs épisodes de la saga a fini par devenir sa plus grande déception, avec un complot gris qui attachait trop d'importance au roman spatial fatidique et voulait tout résoudre avec Une énorme bataille au troisième acte.

Solo: A Star Wars Story (Dir. Ron Howard, 2018) (Via) Han Solo est l'un des personnages les plus populaires de la galaxie lointaine et Disney et Lucasfilm ont annoncé leur désir d'explorer leur histoire dans un spin-off. Il est difficile de déchiffrer si ces pressions étaient responsables de la production turbulente qui incluait les licenciements des réalisateurs Phil Lord et Christopher Miller, leur remplacement par Ron Howard et toutes sortes de rumeurs sur le travail d'Alden Ehrenreich, mais cela a augmenté la nervosité du public qui n'a jamais exprimé une grande confiance dans le projet. Il est sans aucun doute amusant, bien qu'il manque parfois la profondeur accordée par les Jedi; Il a des liens étroits avec l'intrigue centrale et les rebelles, bien qu'ils soient incompréhensibles pour beaucoup; tandis que le jeune Ehrenreich a fait du bon travail en tant que mercenaire, mais – comme prévu – il n'a pas pu reproduire ce que Harrison Ford a fait. Il est trop tôt pour déterminer le sort du jeune pilote, car le temps pourrait encore lui donner une meilleure place au cœur des guerriers.

Épisode I – La menace fantôme (Dir. George Lucas, 1999) (Via) Pendant de nombreuses années, on pensait que Star Wars avait pris fin pour toujours avec Le retour du Jedi, mais George Lucas a décidé de reprendre sa saga pour explorer les origines de ce que beaucoup considèrent comme le meilleur personnage de l'histoire du cinéma. Cela valait-il la peine d'attendre plus de 15 ans pour en savoir plus sur le passé d'Anakin Skywalker alias Dark Vador? La question est à débattre près de 20 ans après le film qui a commencé cette deuxième trilogie: à l'époque, il était considéré comme un film commercial et principalement enfantin, ainsi que comme un effort tiède pour capturer une nouvelle génération de fans. Il a échoué à l'époque, avec la course aux pods et le duel mortel avec Dark Maul a considéré ses quelques instants comme vraiment mémorables. La perception a changé au fil du temps car, bien qu'elle soit encore loin des plus grandes gloires de la galaxie, on reconnaît aujourd'hui son intrigue risquée qui voulait déplacer l'environnement politique de plus en plus complexe du monde réel vers l'univers conçu par George Lucas en 1977.

Le réveil de la force (Dir. JJ Abrams, 2015) (Via) Il semblait que la Film Force avait cessé pour toujours après les préquelles controversées, jusqu'à ce que l'emporium Disney ait repris Lucasfilm et sa galaxie de possibilités. Celui choisi pour commander la première mission était JJ Abrams, qui toujours fidèle à sa coutume, a protégé le projet après une aura de secret, pour enfin livrer une histoire avec des similitudes évidentes avec l'épisode IV, y compris le retour du tertiaire histrionique qui a tout déclenché. et d'une arme capable de détruire les planètes. Certains pensent que c'était la meilleure option après l'inconfort causé par les préquels, mais d'autres l'ont critiqué pour avoir choisi une voie trop simple. Une décision controversée qui a été décisive pour entourer cette troisième trilogie d'une énorme controverse depuis sa création.

Épisode VI – Le retour des Jedi (Dir. Richard Marquand, 1983) (Via) Surmonter ce qui a été fait par l'Empire contre-attaque semblait une mission impossible et encore plus lorsque la puissante armée impériale succombe à des Ewoks innocents. La décision a toujours été jugée invraisemblable et puérile, bien que Lucas l'ait toujours attribuée à l'impossibilité économique de créer une armée de wookies. Malgré ce malheureux trébuchement, le dernier épisode de la trilogie originale mérite également d'être rappelé pour la montée de Luke Skywalker et sa lutte émotionnelle pour sauver son père du côté obscur. Le dernier acte est émouvant, mais il a récemment été usurpé avec l'insertion numérique inutile de Hayden Christensen dans l'esprit du jeune Anakin, un effort pour donner une continuité aux préquelles qui ont abouti à l'une des attaques les plus difficiles contre la trilogie originale.

Épisode IX – La montée de Skywalker (Dir. JJ Abrams, 2019) (Via) Après la controverse provoquée par le dernier Jedi, JJ Abrams est retourné à la franchise avec la difficile mission de satisfaire les fans avec la bande qui marquera la clôture définitive de la saga Skywalker. Pour cela, le cinéaste s'est appuyé sur des éléments de toutes les trilogies présentées jusqu'à présent, y compris les préquelles avec la capacité Sith de manipuler la mort; à Rogue One avec une planète sombre qui représentait l'homologue de Jedha; et même l'Univers élargi éteint avec Leia transformé en Jedi et le clonage de Palpatine. Mais le film a également fait des erreurs importantes, mettant en évidence l'énorme fossé pour expliquer la relation de Rey avec le vieux Dark Sidious, ainsi que les origines de sa puissante flotte. À cela, nous ajoutons la controverse avec l'omission presque absolue de Rose Tico, un personnage au potentiel énorme mais qui a été condamné à un rôle presque accessoire après les critiques sévères reçues lors du dernier Jedi (2017). Son accueil chaleureux n'est pas surprenant avec une étude qui a eu du mal à trouver la formule du succès, mais aussi avec un public qui rejette à la fois les changements et la répétition des anciennes formules. Le temps vous garantira une place importante au cœur des vraies guerres.

Épisode III – La vengeance des Sith (Dir. George Lucas, 2005) (Via) On a dit que Revenge of the Sith était une valeur sûre, car Lucas n'avait qu'à fermer quelques liens pour faire la chute d'Anakin Skywalker. C'est peut-être vrai, mais le défi était plus grand devant un public déçu par les mauvaises performances de The Phantom Menace et Attack of the Clones. Au final – et à la bonne fortune de l'histoire – le film a dépassé sa mission. Non seulement il a évité un nouvel effondrement pour cette trilogie battue, mais il a repris au moins une partie de la magie de la trilogie originale et encore plus avec un troisième acte en proie à des événements mémorables comme la mort du temple Jedi, la défaite de Yoda et une impressionnante Duel à Mustafar. Mention distincte pour la naissance des jumeaux qui a marqué le lien parfait avec l'épisode IV. Dommage que l'exploit soit arrivé si tard pour les préquelles. La fin d'une époque, jusqu'à ce que la franchise reçoive une nouvelle opportunité de Walt Disney.

Rogue One (Dir. Gareth Edwards, 2016) (Via) La victoire des rebelles à la bataille de Yavin a été en proie à des sacrifices. Non seulement des pilotes qui ont donné leur vie pour détruire l'étoile de la mort, mais l'équipe qui a atteint les dernières conséquences pour voler les plans de l'arme la plus destructrice de la galaxie. Pendant des années, ses membres sont restés anonymes, jusqu'à ce que Lucasfilm sauve son histoire dans le premier grand spin-off de la franchise. Les prévisions autour du film n'étaient pas les plus positives, car sa production turbulente et ses nombreuses reprises – on parlait de 40% du film – prédisaient une catastrophe aux proportions catastrophiques. À la fin, les guerriers se sont reposés paisiblement, car Gareth Edwards a offert l'un des meilleurs films de toute la franchise, avec un mélange sonore d'aventure, d'émotion et d'humour qui a montré que des retombées bien exécutées pouvaient compléter l'histoire centrale d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée.

Épisode VIII – Les derniers Jedi (Dir. Rian Johnson, 2017) (Via) Aucun autre épisode n'avait généré d'opinions aussi divisées que The Last Jedi. Sa plus grande vertu – ou sa pire erreur, tout dépend du côté de la Force dans laquelle ils la regardent – est que le réalisateur Ryan Johnson a brisé toutes les bases préétablies pour offrir une histoire complètement innovante et le plus loin possible des bases Sith et Jedi assis par les trilogies précédentes. Certains l'ont cataloguée comme la pire erreur dans la galaxie lointaine et il y avait même ceux qui ont demandé son retrait du canon, tandis que d'autres l'ont considérée comme la meilleure livraison de l'Empire contre-attaque. Tout en respectant les dimensions des deux projets, nous avons opté pour cette seconde perspective, car l'expansion de la franchise a nécessité une véritable révolution de la Force, ainsi que les codes Jedi qui ont causé tant de souffrances dans la galaxie. Bien que cela reste un sujet de débat, de plus en plus de gens reconnaissent sa valeur.

Épisode IV – Un nouvel espoir (Dir. George Lucas, 1977) (Via) Le film qui a tout déclenché est plus qu'un simple classique, c'est l'un des plus gros revolvers de toute l'histoire du celluloïd. Avec un peu plus de 40 ans d'histoire, Star Wars – aujourd'hui connu sous le nom de A New Hope – continue de captiver le public comme le jour de sa première, devenant ainsi l'un des films les plus aimés de tous les temps. Le phénomène est généralement attribué à l'habileté de George Lucas à déplacer de vieux mythes dans l'espace, avec des chevaliers qui utilisent des sabres laser sophistiqués et les qualités de la Force dans la lutte contre un empire tyrannique qui a dominé toute la galaxie. Faut-il en dire plus? Un film presque parfait du début à la fin, mais contre toute attente, a été dépassé quelques années plus tard.