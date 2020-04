Star Wars: Clone Wars Series Finale sort le 4 mai plus tôt que prévu

La grande finale de la série Star Wars: La guerre des clones devrait débuter le 4 mai sur Disney + plusieurs jours plus tôt que prévu. Dans les annales de l’histoire de Star Wars, peu de projets sont plus vénérés que The Clone Wars, une série animée qui visait à étoffer les histoires indicibles derrière l’un des plus grands conflits de l’histoire de l’univers Star Wars. Lancée à l’origine en tant que film théâtral, la série a ensuite été transférée dans son créneau habituel sur Cartoon Network pendant cinq saisons avant d’être annulée sans cérémonie après l’achat de Lucasfilm par Disney. Cependant, cela n’a pas suffi à limiter la série, et une sixième saison a fait ses débuts en exclusivité Netflix. Maintenant, la série entière peut être visionnée sur Disney +, ainsi qu’une septième et dernière saison qui clôturera toute la saga Clone Wars.

Les amateurs de Star Wars ont été pris par surprise lorsque Disney a annoncé que la septième et dernière saison de The Clone Wars débuterait exclusivement sur Disney +. Beaucoup ont supposé que la société était d’accord pour passer à des spectacles comme Star Wars Rebels et Star Wars Resistance (dont le premier a repris plusieurs fils d’histoire de The Clone Wars, y compris des apparitions du co-chef de série Ahsoka Tano). Néanmoins, The Clone Wars est de retour, et la vague actuelle d’épisodes a été saluée comme l’une des meilleures que la série ait jamais produites, avec des scénarios basés sur des personnages profondément engageants et une amélioration notable de la qualité de l’animation par rapport aux saisons plus anciennes.

Connexes: Star Wars: ce qui est arrivé à Darth Maul depuis la saison 5 de Clone Wars

Sur la base du calendrier de sortie actuel des sept épisodes de la saison, les téléspectateurs s’attendaient à ce que la finale de la série tant attendue fasse ses débuts le 8 mai. Cependant, dans un communiqué de presse surprise, Disney a annoncé que la finale de la série serait diffusée plusieurs jours plus tôt, le 4 mai. , mieux connu sous le nom de “Star Wars Day” dans le fandom de la franchise.

Les derniers mois ont été un tournant majeur pour la saga Star Wars. Entre la sortie de Star Wars: The Rise of Skywalker et ces derniers épisodes de The Clone Wars, il semble que des parties de longue date de l’histoire de George Lucas arrivent à une fin claire et définitive. D’un autre côté, avec des émissions comme The Mandalorian et la perspective d’une nouvelle génération de cinéastes capables de raconter de nouvelles histoires qui se déroulent dans cette “galaxie loin, très loin”, on a l’impression que l’avenir est grand ouvert pour Star Wars.

Il est difficile d’imaginer que Star Wars se terminera vraiment. Même si Star Wars: La guerre des clones termine sa série sans précédent, 12 ans après les débuts en salles du film pilote, les histoires continueront. Ahsoka devrait revenir dans la deuxième saison du Mandalorian, potentiellement joué par Rosario Dawson. D’une manière ou d’une autre, tant qu’il y aura de la culture pop, Star Wars en fera partie.

Plus: La saison 7 de Clone Wars a presque rattrapé Revenge of the Sith