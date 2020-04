Star Wars complète avec Rey la prophétie de l’élu

Partager

Il y a une certaine controverse avec la prophétie de l’élu de Star Wars, mais maintenant elle peut avoir été pleinement réalisée avec Rey.

Attention SPOILERS Star Wars. Selon Rick Carter, le concepteur de la production des derniers films de la série, la prophétie sur un Skywalker en tant qu’élu, qui devait équilibrer la Force, est terminée. Quelque chose que nous avons appris dans The Phantom Menace.

«La prophétie de l’épisode I était qu’un Skywalker aiderait en quelque sorte à équilibrer la Force. Rian Johnson a ouvert Star Wars à la possibilité que si Rey n’est pas un Blood Skywalker, il pourrait être le Skywalker mythologique. Quelque chose à quoi vous pouvez aspirer et réaliser dans votre vie, ce qui, je pense, est formidable. Ce n’est pas seulement votre destin basé sur la naissance. Peut-être la leçon de vie dans ce cas est que parfois vous devez aller au-delà de ce qui semble être une destination finie. C’est ce que c’est que d’être un rêveur et d’être un Skywalker. ” Commenta Rick Carter.

Quelle est exactement la prophétie de l’élu?

Il est vrai que dans les films Star Wars cette prophétie a été évoquée, et surtout le personnage de Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) semblait être beaucoup plus obsédé que le reste des Jedi. Mais ils n’ont jamais dit les mots exacts. Nous devons donc aller au roman canonique de Claudia Gray intitulé Master & Apprentice.

Cette histoire met en vedette Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi lors d’événements menant à Star Wars: The Phantom Menace. Et nous pouvons lire:

“Un élu viendra, né sans père, et à travers lui l’équilibre final de la Force sera rétabli.”

Comme nous pouvons le voir, ces mots décrivent assez bien Anakin Skywlaker. Puisqu’il n’avait pas de père et a mis fin au dernier Sith avant de retourner du côté léger de la Force avec son fils Luke Skywalker. Mais il s’avère que ce mal n’est pas mort entièrement. L’Empereur était donc toujours debout. Ce n’est donc que lorsque Rey l’a finalement détruit que l’équilibre souhaité n’a pas été atteint. De plus, elle s’est autoproclamée Skywalker.

