Star Wars corrige le trou de script du sabre laser de Luke Skywalker

Nous savons déjà comment Luke Skywalker a récupéré le sabre laser qu’il a perdu dans Star Wars: L’Empire contre-attaque contre Dark Vador.

Les films de Star wars peut avoir mis fin à la Saga Skywalker, rendant le fameux sabre laser bleu de Anakin et Luke Skywalker à Tatooine … Mais le plus grand trou d’intrigue entourant l’arme n’est expliqué que dans les bandes dessinées pour que tout ait un sens.

Marvel utilise les bandes dessinées pour raconter l’histoire immédiatement après Dark Vador Je vais lui couper la main Luke Skywalker. Donc, quand les premiers détails de l’intrigue ont révélé que Luke, Leia et Lando sont retournés au Cloud CityDe nombreux fans de la saga soupçonnent qu’ils finiraient par expliquer le trou de l’intrigue du sabre laser perdu.

Pour l’instant, nous savons qu’il est tombé dans le duel avec Dark Vador, puis nous l’avons vu de nombreuses années plus tard dans le bar de Maz Kannata dans L’éveil de la Force (2015), où Rey l’a touché et a vu certaines visions. Mais l’explication s’avère beaucoup plus excitante et beaucoup plus mystérieuse que tout le monde l’aurait imaginé.

Les visions de la Force sont fondamentales.

Dans la bande dessinée Star Wars numéro 1 nous avons vu Luke Skywalker récupérer de sa défaite, dans les événements suivants, nous pouvons voir comment il devrait revenir à la Cloud City et a l’intention de récupérer le sabre laser de son père Obi-Wan Kenobi lui a donné, pour terminer sa formation Jedi. Mais c’est alors qu’une étrange vision de la Force assombrit son esprit, révélant que quelqu’un attrapa le sabre laser. Une femme mystérieuse, cagoulée et vêtue offrant à Luke une seule phrase: “Skywalker … suivez votre destin.”

Maintenant que Luke est entré dans la fosse où reposent tous les débris tombés dans Cloud City, l’aperçu officiel de Star Wars numéro 4 lui donne un aperçu encore plus grand et plus chargé pour les fans de spéculer. L’expérience n’est pas très différente de la vision de la force qui Roi expérimenté en jouant au sabre laser L’éveil de la Force, suggérant qu’un type de communication similaire fonctionne. Mais contrairement à Rey, cette nouvelle tournure change le passé pour unir les trilogies originales et nouvelles.

Avec des personnages du côté sombre et clair envoyant des messages mitigés à Luke Skywalker, enfin débat entre deux missions. Protéger Leia ou suivez l’appel de la femme tenant le pistolet de son père. Un personnage que nous soupçonnons peut être Mara Jade retour au canon de Star wars. Ce serait une vraie bombe, mais ce n’est pas confirmé.

Synopsis de la bande dessinée Star Wars numéro 4:

CATASTROPHE DANS LES NUAGES! LUKE SKYWALKER, LANDO CALRISSIAN et LEIA ORGANA sont de retour à CLOUD CITY! Tout le monde a laissé dans BESPIN des choses dont ils avaient désespérément besoin: une arme, un ami et des informations cruciales. Mais la ville regorge d’IMPÉRIAUX, sous l’occupation d’un EMPIRE désespéré de voler ses ressources. Les choses ne se sont pas bien passées pour le trio lors de leur dernière visite. Cette fois … ça pourrait être encore pire.

