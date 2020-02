Star Wars dévoile son mystérieux projet High Republic

Depuis un mois, ils préparent le lancement du projet Luminous qui traitera de l’époque de la Haute République de Star Wars.

Nous attendons depuis longtemps qu’ils révèlent ce qu’ils préparent pour l’avenir de Star wars et finalement ils ont donné une petite avance. Ils créeront des histoires sur le temps de la Haute République, ce qui signifie que nous pouvons voir beaucoup de personnages et d’aventures totalement nouveaux.

Ils nous montreront une ère de Star wars mis environ 200 ans avant la Saga Skywalker. Intitulé officiellement Star Wars: La Haute République, ne chevauchera pas avec tout ce qui a été précédemment filmé ou montré. Ils nous raconteront le moment le plus élevé où les Jedi étaient les véritables protecteurs de la paix et de la justice dans la galaxie. Les premiers livres feront leurs débuts en Célébration de Star Wars 2020 en août et formera la saga La Haute République: lumière des Jedi.

Y aura-t-il un film sur cette époque?

Pour l’instant, nous savons qu’ils feront des livres, des bandes dessinées, du merchandising pour tous les types de fans de Star wars et pour tous les âges. Mais ils n’ont annoncé aucun film à ce sujet. Il a été émis l’hypothèse que la trilogie prévue pour les années 2022, 2024 et 2026 explorerait également cette possibilité. Mais puisque les créateurs de Game of Thrones Ils ont cessé d’être responsables, tout a été un peu arrêté.

Vous avez ici une vidéo avec laquelle Star Wars a présenté le Projet lumineux sur la Haute République.

Comme nous pouvons le voir, ils ont rassemblé beaucoup de créatifs au Skywalker Ranch et leur ont dit de répondre à cette simple question. Après les films en cours … Que voulez-vous dire? Ils se sont donc mis au travail et ont apporté beaucoup d’idées.

Nous pouvons donc voir le moment le plus élevé des Jedi et tous les grands dangers auxquels ils étaient confrontés pour maintenir la paix et la justice dans la Galaxie.

