Star Wars donne à Luke Skywalker un étrange nouveau sabre laser

Après quoi Luke Skywalker il a perdu son sabre laser dans la confrontation contre Dark vador dans Star Wars: L’Empire contre-attaque, a obtenu un très différent.

Marvel Comics a publié la couverture de la bande dessinée Star Wars numéro 6 de l’écrivain Charles Soule et l’artiste Jesus Saiz et ce qui est le plus frappant, c’est que nous pouvons voir Luke Skywalker brandissant une étrange nouvelle sabre laser jaune pour la première fois.

La couverture de R.B. Silva montre Luke dans son costume de pilote X-Wing tout en allumant le sabre laser jaune, qu’il ramasse après avoir perdu son original dans le Ville des nuages ​​de la planète Bespin, lors de sa confrontation avec Dark vador.

La relance des bandes dessinées Marvel commence juste après les événements de Star Wars: L’Empire contre-attaque et raconte les aventures jamais vues auparavant de Luke Skywalker, de la princesse Leia et de l’Alliance rebelle. Cependant, un nouveau mystère émerge: pourquoi Luke porte-t-il ce nouveau sabre laser jaune?

Cela aura-t-il à voir avec l’épisode IX (2019)?

Attention SPOILERS de Star Wars: L’ascension de Skywalker. Dans le film qui a conclu la nouvelle trilogie et la saga Skywalker, nous pouvions voir Rey (Daisy Ridley) à la fin de tout cela avec un sabre laser jaune. Sera-ce la même chose? Le manche semble totalement différent.

Ce qui est clair, c’est que les bandes dessinées et les livres sont la façon dont vous avez Star wars de couvrir toutes ces choses qui ne s’additionnent pas ou qui ne sont pas expliquées dans les films. Jusqu’à présent, il était très étrange de voir un sabre laser jaune, bien que par exemple, nous pouvions voir celui utilisé par un personnage nommé Jaden Korr. Mais ces derniers temps, deux sabres laser jaunes ont déjà été montrés. Espérons que les bandes dessinées nous donnent une solution suffisamment convaincante à ce sujet.

David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.