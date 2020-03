Star Wars Episode I: Racer de retour sur Nintendo Switch

Oui bien Star Wars: La menace fantôme les fans ne l’ont pas aimé, le jeu vidéo Épisode I: Racer était salué comme le meilleur jeu Star Wars de son temps.

Jeudi, Nintendo Direct a révélé que le Switch comportera deux nouveaux jeux Star Wars, Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy annoncé précédemment, et Star Wars Episode I: Racer! le jeu vidéo populaire qui vous a transformé en pilote de course de pod montré dans La menace fantôme.

Les fans de Star Wars se souviendront peut-être que le jeu vidéo Épisode I: Racer, sorti à l’origine pour Windows et Nintendo 64 en 1999. Lorsque le jeu est sorti, il était considéré à l’époque comme l’un des meilleurs jeux Star Wars jamais développés et vendu à plus de trois millions d’exemplaires pour la seule Nintendo 64. C’est en contraste frappant avec le matériel source dans la critique: Star Wars: Episode 1 – La menace fantôme.

Star Wars: Episode 1 – La menace fantôme. Il était destiné à être un monstre multimédia, et à bien des égards, il l’était. Bien sûr, la musique composée par John Williams était spectaculaire, les images étaient fascinantes et le duel final avec Dark Maul reste une légende. Cependant, cela a apporté trop de bagages inutiles dans l’univers Star Wars. Les fans se sont rapidement enlisés avec des personnages secondaires inutiles, des dialogues forcés et de terribles tentatives d’expliquer la Force, comme les Midi-Chloriens.

Mais la séquence de podracing, bien reçue lors du lancement du film, est rapidement devenue un morceau emblématique de l’histoire de Star Wars malgré le fait qu’elle soit rarement apparue depuis. La séquence pleine d’action d’un film retenu par une intrigue trop compliquée, et même selon les normes d’aujourd’hui, est un régal visuel. L’action est rapide et frénétique, et elle se prête bien à Épisode I: Racer, Il est rapidement devenu une application à succès pour la Nintendo 64 dans une génération où Sony était sur ses talons.

Épisode I: Racer Il combinait le frisson à indice d’octane élevé d’un jeu de course avec l’iconographie familière de Star Wars. La sensation de conduire un podracer (pods en Espagne) avait quelque chose qui le rendait très addictif. Contrairement à d’autres jeux de course, un podracer était fragile comme la porcelaine fine de votre grand-mère. Frapper un moteur trop souvent ou appuyer trop fort sur l’accélérateur peut être un désastre. Avant de vous en rendre compte, vous rencontrez les sons de votre pilote hurlant alors que son pod racer explose en un million de pièces, créant une véritable tension que de nombreux autres jeux de course ne pouvaient pas capturer. Frapper un autre coureur ou une partie de la piste a eu d’autres conséquences en plus de le ralentir. Le jeu vous faisait vous sentir comme un pilote podracer lorsque vous deviez surveiller le niveau de votre moteur, suivre les obstacles et autres coureurs pod.

Cependant, le jeu était plus qu’un simple simulateur de course de science-fiction. Il comportait également des mécanismes de maintenance automobile robustes, où les joueurs pouvaient acheter des améliorations, des pièces et des droïdes pour améliorer leurs performances sur la piste. Enfin le Épisode I: Racer Il reste un point lumineux dans l’histoire des préquelles de Star Wars. Alors que l’opinion publique sur les préquels peut varier selon l’endroit où se trouve le fandom, le consensus sur l’excellent épisode I: Racer est resté constant au fil des ans.

