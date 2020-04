Star Wars est-il sur Netflix, Prime ou Hulu? Où regarder en ligne

Dernière mise à jour: 23 avril 2020

Disney’s Star Wars: The Rise Of Skywalker est la dernière entrée dans la saga Skywalker, les films de base de la Guerres des étoiles la franchise. La saga a débuté avec le film de George Lucas de 1977 avec Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Peter Cushing et Alec Guinness. L’opéra spatial à succès a été suivi de deux suites directes, et une trilogie préquelle et une trilogie suite ont été ajoutées dans les décennies qui ont suivi.

Star Wars s’est concentré sur une guerre civile qui a eu lieu “il y a longtemps dans une galaxie très éloignée”. Au centre de l’histoire se trouvait le jeune Luke Skywalker, un producteur d’humidité de Tatooine. Après avoir appris la vérité sur les chevaliers Jedi grâce à Obi-Wan Kenobi, Luke s’est retrouvé jeté au milieu du conflit entre la République et l’Empire. Le récit a ensuite été élargi avec une trilogie préquelle qui a suivi le père de Luke, Anakin, et sa transition vers Dark Vador. Pour clore la saga Skywalker, Lucasfilm s’est concentré sur les événements qui ont suivi la trilogie originale, entrelaçant les voyages de Luke et Leia avec une nouvelle ère de rebelles: Rey, Finn et Poe.

La saga Skywalker se terminera officiellement avec la sortie de Star Wars: The Rise of Skywalker. Le film servira de neuvième tranche de la saga et du onzième long métrage de la franchise Star Wars. Les précédents films Skywalker Saga sont disponibles en streaming en ligne, et peuvent également être loués et / ou téléchargés moyennant des frais.

Comment regarder Star Wars: Episode I – La menace fantôme en ligne

Star Wars: Episode I – The Phantom Menace a lancé la trilogie prequel en 1999 et sert de début à la saga Skywalker. Il est disponible sur Disney + pour les téléspectateurs américains, mais le titre n’est pas sur Netflix, Amazon Prime ou Hulu. La version HD du film peut être achetée sur Amazon, YouTube, Google Play, iTunes, PlayStation, Microsoft et Fandango Now pour 19,99 $.

Comment regarder Star Wars: Episode II – L’attaque des clones en ligne

La suite de 2002 qui a vu Hayden Christensen reprendre le rôle d’Anakin Skywalker est également absente de Netflix, Amazon Prime et Hulu. Le titre est cependant désormais disponible sur Disney +. Star Wars: Episode II – Attack of the Clones peut être acheté pour 19,99 $ sur des plateformes telles qu’Amazon, YouTube, Google Play, iTunes, PlayStation, Microsoft et Fandango Now.

Comment regarder Star Wars: Episode III – La vengeance des Sith en ligne

La trilogie préquelle s’est terminée en 2005 avec Star Wars: Episode III – La vengeance des Sith. Comme les autres titres préquels, ce film ne peut pas être trouvé en streaming sur Netflix, Amazon Prime ou Hulu, mais il est inclus sur Disney +. De plus, la version HD est facilement disponible à l’achat pour 19,99 $ sur Amazon, YouTube, Google Play, iTunes, PlayStation, Microsoft et Fandango Now.

Comment regarder Star Wars: Episode IV – Un nouvel espoir en ligne

Le film de 1977 qui a lancé la franchise Star Wars sert de quatrième film dans l’ordre chronologique. Comme les films préquels, A New Hope ne sera pas inclus sur des plateformes comme Netflix, Amazon Prime ou Hulu car il est maintenant sur Disney +. Il n’y a pas d’options pour louer A New Hope en ligne, mais la version HD est disponible à l’achat pour 14,99 $ sur YouTube et Google Play. Les acheteurs sur Amazon, Fandango Now, iTunes, PlayStation, Microsoft ou Vudu trouveront un prix de 19,99 $.

Comment regarder Star Wars: Episode V – L’Empire contre-attaque en ligne

Les téléspectateurs à la recherche de la suite de 1980 du film Star Wars original devront s’en tenir à Disney + pour diffuser en ligne, car The Empire Strikes Back n’est pas inclus avec les autres abonnements. L’édition HD de ce film Star Wars peut être achetée pour 19,99 $ sur des plateformes telles qu’Amazon, YouTube, Google Play, iTunes, PlayStation, Microsoft et Fandango Now.

Comment regarder Star Wars: Épisode V – Le retour du Jedi en ligne

Le retour du Jedi, qui était autrefois considéré comme la fin de la saga Skywalker, est en streaming sur Disney +, mais n’est pas disponible sur Netflix, Amazon Prime ou Hulu. Comme les titres mentionnés précédemment, la suite de 1983 peut être achetée sur des services comme Amazon, YouTube, Google Play, iTunes, PlayStation, Microsoft et Fandango Now pour 19,99 $.

Comment regarder Star Wars: Episode VII – Le réveil de la force en ligne

Plus d’une décennie après la fin de la trilogie prequel, une nouvelle ère de la saga Skywalker a commencé avec Star Wars 2015: The Force Awakens. Hors des plateformes en ligne, The Force Awakens n’est disponible que sur Disney +. Le titre peut être loué pour 3,99 $ sur Amazon, YouTube, Google Play, iTunes, PlayStation, Fandango Now, Vudu, Microsoft et Direct TV. Il peut également être acheté pour 19,99 $ sur ces mêmes plateformes, à l’exception de Direct TV qui coûte 21,99 $.

Comment regarder Star Wars: Episode VIII – Les derniers Jedi en ligne

Star Wars: The Last Jedi n’est pas actuellement diffusé sur Netflix, Amazon Prime ou Hulu. Comme tous les films Star Wars précédents, The Last Jedi est désormais disponible uniquement sur Disney +. Le dernier Jedi peut également être loué pour 3,99 $ sur Amazon, YouTube, Google Play, iTunes, Fandango Now, Vudu, Microsoft et DirecTV. Ceux qui cherchent à acheter le titre HD peuvent le faire pour 19,99 $ sur les mêmes plateformes, à l’exception de DirecTV, qui coûte 21,99 $. L’édition 4K peut être achetée sur Fandango Now, Vudu et Microsoft pour 24,99 $.

Comment regarder Star Wars: Episode IX – La montée de Skywalker en ligne

Star Wars: The Rise of Skywalker n’est pas encore disponible pour la diffusion sur aucun service, y compris Netflix, Amazon Prime, Hulu et même Disney +. Cependant, il sera ajouté à Disney + à une date non encore annoncée dans un proche avenir. Pour l’instant, il peut être loué en HD pour 5,99 $ sur Amazon, YouTube, Google Play, iTunes, Fandango Now, Vudu, PlayStation et Microsoft, et acheté sur toutes ces mêmes plateformes en HD pour 19,99 $. La version 4K est également disponible à l’achat pour 24,99 $ sur Amazon, YouTube, Google Play, Fandango Now, Vudu et Microsoft.

