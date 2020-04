Star Wars: Explication de chaque nouveau design de sabre laser

Chez Cinemascomics, nous vous disons les couleurs et les caractéristiques des nouveaux sabres laser révélés dans le concept art de Star Wars: The High Republic

Star Wars: La Haute République C’est la nouvelle épopée multiplateforme pour ouvrir le canon de Star Wars. La Haute République se déroule 200 ans avant les événements de Star Wars: La menace fantôme et le reste de la saga Skywalker et pour le moment il n’y a pas de série ou de film annoncé pour cette nouvelle étape qui ne peut être apprécié que dans les bandes dessinées et les romans, bien qu’il puisse ouvrir la voie à une nouvelle saga.

La Haute République Elle se déroule à une époque où le pouvoir et la sérénité de l’ordre Jedi et de la République sont à leur apogée. L’exploration galactique est très importante et les Jedi protègent les colons comme les cowboys galactiques. Les Jedi affronteront des assaillants spatiaux comme le Nihil et d’autres sources de mal que même ils craignent. Le High Republic Jedi, bien sûr, sera équipé de l’arme la plus élégante de la galaxie: le sabre laser.

L’art conceptuel initial montre une multitude de modèles de sabres laser. Bien que les films n’aient jamais été plongés dans l’histoire des sabres laser, le canon étendu a exploré comment les Jedi et les Sith créent leurs sabres. Le jeu vidéo 2019 Star Wars Jedi: Fallen Order Permet aux joueurs de créer leurs propres sabres laser et affiche les options de conception disponibles. Les sabres laser ont non seulement une grande polyvalence offensive et défensive, mais représentent également l’achèvement de la formation d’un Jedi. Chaque Jedi construit son propre sabre laser à partir de zéro, son pouvoir provient d’un cristal Kyber trouvé dans les grottes d’Ilum. La couleur que chaque cristal émet représente la connexion principale de votre Jedi à la Force.

Les Jedi de The High Republic ont des sabres laser esthétiquement uniques avec différents boîtiers, poignées et interrupteurs. L’art conceptuel initial révèle de nouveaux designs et fonctionnalités. Un groupe de Jedi brandissait des sabres aux couleurs inhabituelles (violet, rose, jaune et turquoise). Le maître Jedi Plo Koon utilise un sabre laser jaune et Mace Windu utilise un violet: le premier est fréquemment utilisé par les sentinelles qui se spécialisent dans l’espionnage, et le violet indique que les utilisateurs de Force utilisent les côtés clair et sombre. Les couleurs comme le rose et le turquoise sont rares ou flambant neuves et peuvent représenter de nouveaux pouvoirs de Force ou différents types de porteurs de Force.

Le sabre laser d’un Jedi raconte également son style de combat. Les sabres laser à protection croisée ont une sensation de chevalier de la table ronde et peuvent refléter la position du Jedi en tant que noble protecteur de l’époque. Ces conceptions à protection croisée sont similaires au sabre laser de Kylo Ren, qui est basé sur une conception plus ancienne. Les sabres laser croisés de Star Wars: La Haute République ont peut-être servi de modèles à son arme.

Le sabre laser vert à double lame de Keene a un look futuriste / technologique avec des commutateurs définis. Il est susceptible d’infliger des dégâts élevés par seconde contre plusieurs adversaires à la fois. Les cristaux verts de Kyber proviennent d’experts Jedi dans l’art de la méditation et de la négociation. Loden Greatstorm est un maître Jedi Twi’lek dont le sabre laser semble plus élégant et plus elfique avec des caractéristiques fluides et un émetteur de lame défini. La teinte jaune vif de l’épée indique un Jedi d’une incroyable habileté et dextérité. La couverture Light of the Jedi révèle un Wookiee Jedi brandissant un sabre laser à lame croisée bleue. Les épées bleues sont les plus courantes chez les Jedi et représentent des guerriers qualifiés qui se battent pour la vérité et la justice, ce qui est incroyablement approprié pour un Wookie.

Les sabres laser les plus intéressants représentés sont de loin les sabres noirs et blancs. Ce sont des armes spéciales entre les rangs du sabre laser et le sabre noir en particulier a une place spéciale dans l’histoire de Star Wars. Contrairement aux autres sabres laser, la lame de sabre sombre atteint un point défini et semble tranchante. Il est le seul de son genre et sa couleur noire avec des détails blancs scintillants en fait l’une des armes les plus mauvaises de la galaxie.

L’importance du sabre noir a augmenté lorsque Moff Gideon l’a utilisé dans la finale de la première saison de Star Wars: The Mandalorian, mais il plane dans le canon officiel de Star Wars depuis un certain temps. Le sabre noir a été créé par Tarre Vizsla, qui fut le premier Mandalorien formé aux arts Jedi. L’arme est devenue un symbole pour l’unification des clans mandaloriens et a été utilisée par le souverain Mandalore. Depuis lors, il est passé des mains de Tarre Vizsla à l’Ordre Jedi, avant que le clan Vizsla ne le vole. À partir de là, Dark Maul, Sabine, Bo-Katan et Moff Gideon ont utilisé le sabre sacré.

