Star Wars explique la montée du trou de complot X-Wing de Skywalker

le Star Wars: The Rise of Skywalker la romanisation explique le trou de l’intrigue du film concernant l’aile X de Luke Skywalker. Dans le film, Rey revient à Ahch-To après son duel contre Kylo Ren sur Kef Bir, avec l’intention de vivre le reste de ses jours en vase clos sur la planète éloignée. Cependant, un discours d’encouragement de son ancien maître, Luke, encourage Rey à accomplir son destin et à vaincre l’empereur Palpatine une fois pour toutes. Le seul problème est que lorsque Rey a changé d’avis, elle n’avait apparemment aucun moyen de quitter Ahch-To. À son arrivée, elle a détruit le chasseur TIE de Kylo Ren, rendant le navire inutile.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Luke est de nouveau venu en aide à Rey, lui fournissant le transport jusqu’à Exegol. Dans un rappel clair à l’Empire contre-attaque, Luke a sorti son ancien X-wing de l’eau pour que Rey puisse le piloter. Le seul problème avec cela était qu’il semblait créer rétroactivement un trou d’intrigue Last Jedi. Le dernier livre d’art Jedi a confirmé que Luke avait détruit sa X-wing lorsqu’il est arrivé à Ahch-To, donc sur la base de ces informations, le navire n’aurait pas dû être utilisable dans The Rise of Skywalker. Cependant, maintenant que la romanisation officielle est terminée, Lucasfilm tente d’expliquer le trou d’intrigue perçu.

En relation: Pourquoi les fans de Star Wars ont pardonné à George Lucas

Dans la scène où Rey s’approche d’Exegol, l’auteur Rae Carson fournit un aperçu supplémentaire de la X-wing et pourquoi elle était pilotable malgré la prétendue destruction de Luke:

“C’était de la vieille technologie, et il avait fallu une réflexion rapide et des doigts encore plus rapides pour le rendre digne de voler – l’aile rapiécée avec la porte de la hutte de Luke, les panneaux de bouclier récupérés de l’épave du TIE et une quantité importante de recâblage.”

Ce que cela révèle est hors écran, Rey a utilisé son expérience de charognard pour effectuer des réparations rapides sur le X-wing pour le faire fonctionner. Carson met un point d’honneur à écrire dans le même passage que l’X-wing n’est pas du tout fonctionnel, ajoutant: “Il pourrait ne plus jamais se battre – non sans l’aide de Rose et de ses canaux de demande de pièces.” Donc, quoi que Rey ait fait, c’était le minimum d’ours pour juste faire décoller le navire. Cela aide certainement à atténuer toutes les préoccupations que les téléspectateurs avaient initialement avec la scène Rise of Skywalker. D’après ce qui peut être recueilli dans la romanisation, Luke a en effet détruit son navire et il a dû être réparé avant qu’il ne puisse voler à nouveau. La chronologie de la romanisation est un peu trouble par rapport au film (Rey reste apparemment sur Ahch-To pendant la nuit avant de s’embarquer pour Exegol), donc cela peut également expliquer pourquoi Luke n’a pas piloté l’aile X à Crait dans The Last Jedi. Il n’avait ni les ressources ni le temps nécessaires pour réparer le vaisseau, il n’avait donc pas d’autre choix que de se projeter à travers la galaxie.

L’une des critiques les plus courantes de The Rise of Skywalker est que le film apparaît comme précipité et n’est pas entièrement pensé. Par exemple, le retour de l’empereur Palpatine dans le giron semble soudain en raison d’un manque de configuration dans les versements précédents. La scène X-wing est un excellent exemple de cette plainte. En surface, c’est cool de voir Luke enfin sortir le navire de l’eau, mais comme présenté dans le film, la séquence ne correspond pas entièrement à ce qui a précédé, contredisant The Last Jedi dans le processus. Le film donne l’impression que le X-wing était prêt à voler tout le long, c’est pourquoi certains ont contesté la scène. Un argument peut être avancé que le film se serait certainement amélioré si ce bit avait été inclus. Suspendre l’histoire pour montrer que Rey effectuait des réparations rapides peut avoir ralenti l’élan, mais cela aurait éclairci ce que le public percevait comme un trou de complot béant.

Plus: Star Wars 9: les plus grandes explications de la montée en puissance de Skywalker Writer

Star Wars: The Rise of Skywalker est disponible sur Digital le 17 mars 2020 et sur Blu-ray le 31 mars 2020.

Source: Star Wars: The Rise of Skywalker Novelization

Le capitaine Marvel Star explique ces photos de Avengers: Endgame Vormir

A propos de l’auteur

Chris Agar est un rédacteur en chef de ., qui écrit également des fonctionnalités et des critiques de films pour le site en tant que critique approuvé par .’s Rotten Tomatoes. Il est diplômé des programmes de baccalauréat en arts médiatiques et de maîtrise en leadership sportif du Wesley College. En 2013, Chris a été embauché pour écrire des articles de prédiction hebdomadaires au box-office en conjonction avec le jeu Box Office Battle du podcast . Underground et son rôle s’est élargi au cours des prochaines années. En plus de couvrir quotidiennement les dernières nouvelles et les sujets de films les plus chauds, Chris a assisté à de nombreux événements médiatiques pour ., y compris au San Diego Comic-Con, offrant du contenu qui intéresse ses lecteurs. Il attribue à Star Wars et Toy Story le lancement d’une fascination permanente pour les films qui ont mené à sa carrière, et maintenant il a un large éventail de goûts cinématographiques, appréciant les derniers blockbusters hollywoodiens, les prétendants aux Oscars et tout le reste. Les genres de films préférés de Chris incluent la science-fiction / fantastique, le crime, l’action et le drame.

En savoir plus sur Chris Agar