Star Wars explique pourquoi la mort de Leia a racheté Kylo Ren

Une fois de plus, le roman Star Wars: Rise of Skywalker résout tous les doutes sur le film, comme la scène de la mort de Leia rachetant Kylo Ren.

L’histoire de Kylo Ren dans Star Wars est assez particulière, puisqu’il est le fils des plus grands héros de la Galaxie comme Leia et Han Solo, il est aussi le neveu de Luke Skywalker, mais en même temps le petit-fils de Dark Vador. Il avait un peu d’obscurité à l’intérieur pendant longtemps, quelque chose dont Snoke (la marionnette de l’empereur) avait profité, même s’il avait toujours des doutes en lui. Même quand il a tué son père ou Snoke et est devenu le nouveau chef suprême, il a toujours laissé une certaine marge de rédemption.

Star Wars a finalement expliqué comment la mort de Leia a racheté son fils, Ben Solo, laissant derrière lui le côté obscur. La rédemption est l’un des thèmes centraux de Star Wars depuis Le retour des Jedi 1983, lorsque Dark Vador a trahi l’empereur Palpatine dans la deuxième étoile de la mort, revenant du bon côté en aidant son fils Luke Skywalker. Comme la nouvelle trilogie a copié les films classiques, il était clair que Kylo Ren aurait un moment similaire.

Maintenant, nous avons plus de réponses.

Kylo Ren et Rey ont été enfermés dans un combat furieux au moment où Leia est décédée et quelque chose à propos de sa mort a secoué Kylo Ren. Malheureusement, dans le film Star Wars: Skywalker’s Rise, il n’était pas tout à fait clair pourquoi la mort de Leia avait eu un impact si profond. Était-ce juste du chagrin, une soudaine compréhension qu’il ne se réconcilierait jamais avec sa mère, ou était-ce autre chose?

Le roman de Rae Carson explique enfin ce qui s’est réellement passé. Il semble que Leia savait qu’elle s’affaiblissait depuis un certain temps, et le fantôme de force de Luke Skywalker l’avertissait doucement qu’elle n’avait qu’une dernière tâche. Enfin, il était temps, et Leia se rallongea sur son lit, décidant d’utiliser le dernier de ses forces pour atteindre son fils.

Elle tenait à nouveau son petit fils dans ses bras, ses cheveux noirs encore humides depuis la naissance, car elle avait toujours pleuré pendant les premiers mois, mais elle se calmait chaque fois qu’elle sentait qu’elle ou Han ou Chewie étaient proches. Vos premiers pas. Votre premier mot. La première fois, il avait envoyé un jouet voler à travers la pièce avec le pouvoir de la Force, provoquant sa petite rage enfantine.

Je n’ai jamais perdu espoir pour lui, a-t-elle dit.

Dis-lui, dit Luke.

Avec ses mots est venue une avalanche de connaissances et une mémoire visuelle de Luke assis en tailleur sur une falaise Ahch-To, tremblant d’effort alors qu’il se projetait sur le champ de bataille de Crait.

L’effort pour arriver à Ben lui prendrait tout ce qu’elle avait.

Kylo Ren s’était toujours senti rejeté par sa mère. En fait, il avait fini par croire que Leia ne l’aimait jamais du tout. Selon le roman Star Wars: Bloodline Claudia Gray, quand Ben était enfant, a fait le tour de la galaxie avec son père Han Solo et son oncle Chewie, et a rarement vu sa mère, qui était engagée dans sa carrière politique. Dès que cela a été terminé, Leia a commencé à travailler sur un nouveau projet, la Résistance montante, sentant une force sombre grandir dans l’ombre. Ben avait été envoyé s’entraîner avec son oncle Luke, qu’il considérait comme un autre acte de rejet.

Les mots ne suffiraient pas pour atteindre Kylo Ren. Mais Kylo Ren était assez fort dans la Force pour réaliser que Leia était en train de mourir, et elle dépensait le dernier de ses forces pour l’atteindre. Soudain, elle savait tout ce qu’elle avait cru de ses parents et de son manque d’amour pour lui, c’était un mensonge. Après tout, Leia avait choisi de dépenser sa précieuse énergie vitale pour dire à son fils qu’elle l’aimait, alors qu’au lieu de cela, elle aurait pu le canaliser pour diriger la Résistance un peu plus longtemps. Cet acte de dévouement altruiste, la déclaration d’amour d’une mère, a brisé le pouvoir du côté obscur et a racheté Kylo Ren en Star Wars: The Rise of Skywalker.

