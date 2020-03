Star Wars: George Lucas & # 039; Le plan Han Solo original était très différent

Han Solo aurait pu être radicalement différent si George Lucas avait suivi son premier projet de Guerres des étoiles. Lucas a commencé le développement de l’opéra spatial au début des années 70, mais il a subi de nombreux changements avant de faire ses débuts au public en 1977. Un nouvel espoir, comme on l’a connu plus tard, a présenté au monde un jeune trio de héros: Luke Skywalker , La princesse Leia et Han Solo. Les acteurs derrière les personnages ont reçu leurs rôles en petits groupes – mais cela n’a peut-être pas été le cas pour Harrison Ford et sa représentation en tant que Han Solo, si Lucas était resté fidèle à sa vision originale.

Han Solo était l’un des protagonistes clés de la trilogie originale de Star Wars. Il était le propriétaire et le pilote du Millenium Falcon et est devenu une figure intégrale dans la guerre de l’Alliance Rebelle contre l’Empire Galactique. Han était sarcastique et très cynique, se souciant davantage de ses propres récompenses et de son bien-être. Cela a progressivement changé au fil du temps alors qu’il continuait à travailler avec Luke, Leia, Chewbacca et le reste des rebelles. Le passeur a fini par être un favori des fans pour son dialogue citable et son attitude suave.

Dans le premier brouillon de Star Wars de Lucas, Lucas a traversé de nombreux concepts qui ne se concrétiseraient jamais dans sa franchise épique. Par exemple, les sabres laser auraient été plus courants et une partie de la mythologie aurait été très différente. Certains des personnages principaux auraient en outre été méconnaissables, en particulier le personnage de Ford. Han Solo ne portait pas le personnage “cool guy”, principalement parce qu’il n’était même pas censé être humain: la conception initiale de Han décrivait le personnage comme un extraterrestre vert géant ressemblant à quelque chose comme Swamp Thing.

Han était censé être membre de l’espèce Ureallian (également appelée “Yourellian”). Les Urealliens étaient de grandes créatures reptiliennes à peau verte recouvertes d’un matériau visqueux. Han, en particulier, a également été décrit comme n’ayant ni nez ni branchies. Le premier projet de Lucas avait en outre Han en tant que membre des Jedi Bendu avant de devenir une connaissance de Luke. Chaque projet ultérieur de Star Wars a entraîné des changements drastiques, en particulier pour le personnage Han. Après avoir été un extraterrestre vert, Han s’est transformé en un pirate flamboyant. Quelques ajustements supplémentaires ont été faits jusqu’à ce que Lucas se soit installé sur la version humaine coriace de Han. En fin de compte, Lucas voulait que ses trois protagonistes principaux soient humains afin de mieux se connecter avec le public. Le développeur craignait que faire de Han un étranger ne le pousse à jouer le rôle de compagnon, comme dans le cas de Chewbacca.

The Star Wars, une bande dessinée basée sur le projet original de Lucas, fournit plus de détails sur la caractérisation initiale de Han. Non seulement il était un étranger, mais il a également chassé et piégé des Wookiees sur Yavin. C’était en contraste avec ce que Han est devenu en réalité, étant les alliés les plus proches d’un Wookiee pendant des décennies. On ne sait pas si Ford aurait eu un intérêt à jouer Han Solo si le personnage avait besoin d’incarner un extraterrestre déformé, mais on pourrait supposer que la réponse serait non (ou à tout le moins, le rôle n’aurait pas conduit à son leader célébrité). Lucas et Guerres des étoiles fait le bon choix avec Han Solo, et ça a payé à long terme.

