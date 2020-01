Star Wars: Kobe Bryant était l’inspiration pour un personnage de Clone Wars

Le regretté Kobe Bryant a déjà servi d’inspiration à un droïde tactique apparu dans Star Wars: La guerre des clones. Bryant, qui a joué l’intégralité de sa carrière de 20 saisons dans la NBA en tant que membre des Lakers de Los Angeles, était sans doute l’un des meilleurs athlètes à avoir pratiqué ce sport. Après sa retraite en 2016, Bryant est entré dans son deuxième acte et a lancé le nouveau chapitre de sa vie en tant que gagnant d’un Oscar en 2018. Voici comment l’héritage de Bryant implique Star Wars et le lien qu’il avait avec la franchise.

Bryant est décédé dans un accident d’hélicoptère à Calabasas, en Californie, le 26 janvier 2019. Sa fille de 13 ans, Gianna, est également décédée tragiquement avec sept autres victimes. La nouvelle a instantanément pris d’assaut le monde étant donné que Bryant était l’un des athlètes les plus aimés du monde. La veille de l’incident, LeBron James a dépassé la place de Bryant pour la troisième place sur la liste des meilleurs scores de la NBA. Les condoléances et les hommages continuent d’affluer pour le quintuple champion de la NBA, ainsi que pour les autres victimes, mais certains fans pourraient ne pas être au courant de son lien avec Star Wars.

Star Wars: The Clone Wars, une série animée se déroulant dans la galaxie fictive créée par George Lucas, a fait ses débuts en 2008. Dans la saison 3 du spectacle, un droïde tactique distinct de la série T a été introduit. Ce droïde a été nommé K2-B4 et présentait un jeu de couleurs violet et jaune. Le développement du droïde n’était pas une coïncidence car les créateurs ont délibérément modélisé le personnage d’après le grand Lakers, Kobe Bryant. Le design correspondait aux couleurs des Lakers et le nom du droïde a été directement inspiré par les initiales de Bryant et son numéro de maillot 24. K2-B4 est apparu dans trois épisodes en 2011, l’année après que Byrant a conduit les Lakers à des championnats consécutifs. Pendant la guerre des clones, K2-B4 a servi la Confederacy of Independent Systems et assisté le commandant Osi Sobeck. La connexion de Bryant à The Clone Wars ne serait pas la dernière fois que son héritage se confondrait avec Star Wars.

En avril 2013, Bryant a subi un tendon d’Achille déchiré qui l’a tenu hors du jeu pendant une longue période. L’athlète est revenu en décembre de la saison suivante et dans le cadre de son retour, il s’est rendu sur le terrain sur le thème de la “Marche impériale” de Star Wars. Bryant a suivi Darth Vader dans ce moment mémorable qui était un signe de tête pour se comparer auparavant au méchant compliqué. Encore plus intéressant était le fait que Bryant ait partagé une fois qu’il avait parlé au légendaire compositeur de Star Wars, John Williams, pour des conseils de leadership.

Après s’être éloigné du jeu de basket-ball, Bryant a poursuivi son influence sur la communauté avec des efforts créatifs. Lorsque son court métrage d’animation, Dear Basketball, a remporté l’Academy Award en 2018, le présentateur du prix n’était autre que Mark Hamill, l’acteur qui a interprété Luke Skywalker dans Star Wars. John Williams était également le compositeur du court métrage primé de Bryant. Bryant laisse derrière lui un énorme héritage et avec son hommage Star Wars: La guerre des clones et son amour évident pour la franchise, il sera toujours cimenté dans la galaxie loin, très loin

