Star Wars: La bande-annonce de Clone Wars taquine la fin de la série

Star Wars: The Clone Wars prend fin le mois prochain, et la bande-annonce finale de la série indique ce qui va arriver. Vous pouvez voir la bande-annonce ci-dessous, que le compte YouTube de Star Wars a publié mardi. La bande-annonce offre quelques aperçus de ce qui est à venir alors que la série nous prépare à la fin, y compris une bataille entre Ahsoka et Dark Maul, le plomb de la série dans les événements de Revenge of the Sith et plus encore.

La dernière saison, commandée par Disney après la sixième saison diffusée sur Netflix en 2014, sera diffusée sur Disney + à partir du 21 février. Le synopsis de la bande-annonce de la dernière saison se lit simplement:

Soyez témoin de la fin de la série révolutionnaire. La dernière saison de StarWars: The Clone Wars commence à être diffusée le 21 février sur DisneyPlus.