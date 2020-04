Star Wars: la série Cassian Andor avait déjà commencé la pré-production

La pré-production de Star Wars: Cassian Andor avait déjà commencé avant que la pandémie ne suspende la série Disney +.

Alors que la pandémie actuelle de coronavirus (COVID-19) continue de sévir dans l’industrie du divertissement, Star Wars: Cassian Andor il est devenu l’une des nombreuses productions affectées par la crise sanitaire mondiale.

Selon le superviseur des effets spéciaux Neal Scanlan, la mini-série Disney + avait sorti la pré-production il y a six semaines au Royaume-Uni et devait commencer le tournage plus tard cette année avant la fin de la pandémie.

“Nous étions ici au Royaume-Uni sur le point de commencer quelques spectacles nous-mêmes, mais tout le monde, malheureusement, a été battu. Nous avons littéralement commencé il y a environ six semaines dans l’histoire de Cassian jusqu’à ce que malheureusement le virus frappe et maintenant nous sommes tous bloqués », a révélé Scanlan dans une interview avec ComicBookMovie.com. “Depuis lors, nous essayons de faire de notre mieux depuis chez nous.”

Initialement prévue pour commencer la photographie principale l’année dernière, la production a amené Tony Gilroy, scénariste de Star Wars: Rogue One, à réécrire l’épisode pilote en octobre dernier. La mini-série devrait suivre Cassian Andor alors qu’il rejoint la Rebel Alliance pour affronter l’Empire Galactique quelque temps avant les événements du film de 2016.

Réalisé par le showrunner Stephen Schiff, Star Wars: Cassian Andor met en vedette Diego Luna comme personnage principal et Alan Tudyk comme K-2S0. Il devrait être diffusé sur Disney + en 2021.

