Star Wars: La vérité de Chewbacca & # 039; s médaille expliquée par des bandes dessinées

Les dernières scènes de Star Wars: The Rise of Skywalker proposez de nombreux moments de service aux fans et des scènes qui mettent un terme à des histoires de plusieurs décennies. Cela comprend la remise d’une médaille attendue depuis longtemps à Chewbacca … mais la scène peut ne pas signifier ce que certains téléspectateurs pensent.

Comme tous les fans de la saga le savent, la médaille de bravoure de l’Alliance rebelle a été décernée à Luke Skywalker et Han Solo dans Star Wars: A New Hope, pour leur incroyable victoire lors de la bataille de Yavin. Mais depuis, les fans ont remarqué que quelqu’un d’autre était tout aussi déterminant: le puissant Chewbacca, copilote du Millennium Falcon, qui n’en a pas reçu. La lecture la plus simple de la scène dans Rise of Skywalker corrige cette erreur … mais elle est également trompeuse, sinon complètement fausse.

La vérité est expliquée dans les pages des bandes dessinées. Et tandis que la plupart des moments incroyables dans les bandes dessinées de Star Wars peuvent être du matériel “ bonus ”, par opposition à un complot critique pour comprendre les films, le manque de médaille de Chewbacca – et l’importance du cadeau de Leia – est une exception majeure que les fans ont gagnée ” Je ne veux pas rater.

Bien que Chewbacca n’ait pas obtenu de médaille lors de la cérémonie, il est révélé dans la minisérie de Marvel Comics Chewbacca qu’il en a obtenu une à un moment donné après la bataille de Yavin. Après quelques aventures avec une jeune fille nommée Zarro, il lui offre sa propre médaille de bravoure. Apparemment, la médaille se heurte à son «ambiance guerrière». Ce moment de la bande dessinée suit également une explication de George Lucas lui-même. En 1977, Lucas a expliqué pourquoi Chewbacca n’avait pas obtenu de médaille dans la Star Wars originale en révélant que les Wookies ne mettaient pas beaucoup de valeur ou de crédibilité dans les médailles, et qu’une cérémonie différente avait été organisée avec le propre peuple de Chewbacca pour honorer son acte héroïque avec l’Alliance rebelle (expliquant pourquoi il donne gratuitement sa propre médaille).

Plusieurs batailles et des décennies plus tard, la paix est enfin arrivée dans la galaxie à la fin de The Rise of Skywalker. Alors que la Résistance célèbre sa victoire durement gagnée, Maz Kanata vient à Chewie, lui offrant une médaille de bravoure que Leia voulait apparemment qu’il ait. À première vue, cela semble être un moment de tendresse: un cadeau de Leia qui aurait dû être donné il y a des années. Cependant, lorsque vous considérez le contexte des bandes dessinées et les commentaires de Lucas, cela semble être une contradiction potentielle. Ou à tout le moins, le moment ne semble pas aussi significatif … sauf s’il s’agit d’une médaille spécifique avec un certain propriétaire antérieur.

Si la médaille était celle qui a été décernée à Han Solo dans A New Hope, alors la scène a du sens – et signifierait certainement plus pour Chewie que si la médaille était nouvelle, une remplaçante ou la sienne lui étant retournée (d’une manière ou d’une autre) ). Bien que la médaille en question ne soit pas carrément celle de Han, le fait qu’elle était en possession de Leia plus tôt dans le film semble indiquer qu’il s’agissait de son défunt mari. Maz donnant la médaille de Han à Chewie au nom de Leia communique des volumes, et serait certainement considéré par Chewie comme un honneur qui mérite d’être gardé. De plus, avec la mort de toute la famille Solo, la médaille contribue également à donner à Chewie un sentiment de paix. Sa dette de vie envers Han Solo et sa famille subséquente est maintenant remplie.

En fin de compte, la remise d’une médaille à Chewbacca semble être un petit moment dans un film qui en a plusieurs plus gros. Cependant, il vaut la peine d’en parler car il montre les détails et le désir de fermer les arcs pour l’un des Guerres des étoiles les personnages les plus anciens et les plus aimés de la galaxie.

