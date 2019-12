Star Wars: le crépuscule d'une galaxie?

La controverse entourant la troisième trilogie Star Wars a déclenché des alarmes dans la galaxie lointaine. Sommes-nous confrontés à la débâcle de la franchise ou à une simple modification de la Force?

AVERTISSEMENT: L'article suivant comprend SPOILERS

Star wars Il semblait avoir des éléments à étendre pour toujours. Non seulement à l'avenir, mais aussi au passé, et même avec des histoires parallèles à l'intrigue centrale. Le rêve n'avait jamais été aussi proche d'être réalisé que lorsque Disney a acquis la franchise pour profiter de son plein potentiel.

Mais ce qui était autrefois la franchise la plus aimée de l'histoire aujourd'hui semble perdre de son élan. La première alerte est venue avec Le dernier Jedi (The Last Jedi) et son incapacité à convaincre les fans. Plus inquiétant est le cas de Han Solo: une histoire de Star Wars (Solo: une histoire de Star Wars), d'abord spin-off axé sur un personnage classique et destiné à recueillir plus de 300 $ MDD domestique lors de sa première fin de semaine. En fin de compte, il a dû se contenter de moins de 85 millions de dollars qui ont commencé la plus grande pierre d'achoppement de l'histoire de la galaxie lointaine.

La voie de L'ascension de Skywalker (La montée de Skywalker) n'a pas été moins compliqué après avoir été considéré comme une fin indigne de la plus importante saga cinématographique de tous les temps. Est-ce à dire que la Force s'est affaiblie? Et plus important encore, y a-t-il de l'espoir pour la franchise?

Surcharge galactique

Livraisons des trilogie originale et les préquels Ils ont été libérés avec une différence d'au moins trois ans. Suffisamment de temps pour générer des attentes autour de chaque projet et les renforcer avec leurs marchandisage. Disney a pris un chemin très différent depuis que la franchise est entre leurs mains, avec des livraisons annuelles et entrelacées selon qu'il s'agit d'épisodes ou retombées. Le cas de Seul C'était le plus extrême jusqu'à présent, sorti quelques mois seulement après son prédécesseur dans le but de coïncider avec le 41e anniversaire du film original.

L'objectif était de faire appel à la nostalgie, mais la décision s'est avérée contre-productive. Lucasfilm avait toujours attendu la première à domicile de ses titres avant de commencer la promotion de ses prochains projets, mais le cycle a rompu avec Seuldont bande-annonce a fait ses débuts le 5 février. Le résultat a été une campagne de moins de quatre mois, blockbusters les contemporains en ont généralement au moins sept. À cela, nous ajoutons que les BD et DVD de Le dernier Jedi Il est arrivé le 27 mars, ce qui a forcé une promotion simultanée de près de deux mois.

La bonne nouvelle pour Lucasfilm est que cela lui a donné 13 mois pour promouvoir le Épisode IX et essayer de reconquérir le public après leurs récentes controverses. Malgré cela, les excès de la saga promettent de durer plusieurs années.

L'étude travaille déjà sur une nouvelle trilogie en dehors du domaine Skywalker. À cela, nous ajoutons les deux suites potentielles de Seul, ainsi que les séries Obi-Wan Kenobi et Cassian Andor de Disney +.

"Je dirais qu'ils devraient alléger le rythme parce que vous ne voulez pas le surcharger", a déclaré Mark Hamill il y a quelques mois à peine (via). "J'ai dit à Disney:" Vraiment? Cinq mois après notre départ (Seul)? Vous ne pouvez pas attendre au moins Noël? "Mais ils ont leurs projets programmés – ils font Marvel et leurs films, mais c'est hors de ma portée."

Une nouvelle industrie

Star wars n'a jamais ignoré la compétition d'autres franchises, car depuis ses premières années, il a fait face à des titres tels que James Bond, Superman ou Requin (Mâchoires). La différence est que chacun de ces titres s'adressait à des publics très différents, tandis que leurs premières étaient séparées de plusieurs mois. Malgré cela, la popularité croissante de la saga et sa domination au box-office annuel lui ont valu un statut d'invincibilité qui semble aujourd'hui vaciller avant la compétition.

Le calendrier est de plus en plus encombré de franchises qui contestent les dates de sortie, ce qui a forcé une expansion des meilleures saisons cinématographiques. L'été 2018 a commencé en mars avec des titres comme Ready Player One, Pacific Titans: l'insurrection (Pacific Rim: Uprising) et Tomb Raider: Les aventures de Lara Croft (Tomb Raider), mais on pense que les bons chiffres récoltés par Panthère noire –Date explorée par Deadpool en 2016– ils le prendront bientôt jusqu'en février. L'hiver, autrefois limité à décembre, prend de plus en plus le pas sur le mois de novembre après le bon nombre de Harry Potter depuis 2001.

Ironiquement, Disney a joué un rôle très important dans ce domaine. Le studio qui se concentrait aujourd'hui sur les films d'animation possède Pixar, Marvel et Lucasfilm, et leurs propriétés pourraient augmenter encore plus face aux négociations Renard. À cela, nous ajoutons ses récents efforts pour déplacer ses classiques animés vers live-action.

Malgré les gains impressionnants qu'elle représente, la souris est confrontée à un dilemme continu pour planifier son premier calendrier sans se toucher. Ce n'était qu'une question de temps pour qu'un film soit gravement endommagé, étant Seul Le premier condamné. Il spin-off galactique créée moins d'un mois après Avengers: Infinity War, ce qui a désavantagé son box-office et la dynamique de croisement Marvelita Pas satisfait, il a été créé une semaine seulement après Deadpool 2, dont la fraîcheur en a fait l'une des franchises les plus rentables de ces derniers temps.

Pendant un certain temps, la rumeur disait que le contrebandier répéterait la formule de ses récents prédécesseurs et changerait sa première en hiver. À sa mauvaise fortune, le lot était occupé par des films comme Animaux fantastiques: les crimes de Grindelwald (Bêtes fantastiques: les crimes de Grindelwald) et Aquamanainsi que Ralph le démolisseur 2 (Ralph brise l'Internet: Wreck-It Ralph 2) Et Retour de Mary Poppins, ce dernier de Disney lui-même.

Et bien sûr, un changement de date aurait intensifié la nervosité du public autour d'un projet toujours marqué par le scandale.

Problèmes d'une galaxie lointaine

Sur papier, un spin-off Han Solo ressemblait à une valeur sûre. Après tout, les sondages le placent généralement comme le deuxième personnage préféré de la franchise derrière le mythique Dark Vador. L'étude semblait si désireuse d'explorer le passé du héros, qu'il a peut-être oublié un aspect fondamental: Qui pourrait égaler ce que Harrison Ford a fait?

La question a généré une aura de nervosité qui s’est intensifiée à la mémoire de Hayden Christensen comme Anakin Skywalker. Le choix de Alden Ehrenreich Il a été débattu pendant des mois, mais la vérité est que n'importe quel acteur aurait soulevé la même controverse entre les audiences. La véritable préoccupation est venue lorsque Lucasfilm a embauché un entraîneur agir, non pas au début du tournage et en préparation du personnage, mais au milieu de celui-ci.

Le jeune acteur n'était pas le seul, car le projet a connu toutes sortes de complications lors de sa production: différences entre les scénaristes Lawrence et Jonathan Kasdan avec les réalisateurs Phil Lord et Christopher Miller, le licenciement de ce dernier et l'incorporation naissante de Ron Howard qui a finalement tourné plus de 70% du film. Bien que jamais dans ces ampleurs, ce n'est pas la première fois que Star wars Il passe par ce genre de problèmes.

Gareth Edwards a déclenché toutes sortes de rumeurs après une Rogue one qui a traversé 40% des re-shoots; à Josh Trank il a été embauché pour une deuxième anthologie, mais a été retiré après ses problèmes avec Les 4 Fantastiques (Fantastic four); Colin Trevorrow il a été licencié de Épisode IX après les mauvais résultats de Le livre d'Henry Au-delà de leurs différences respectives avec le studio, tous ces cinéastes se sont caractérisés par des visions uniques qui les ont placés parmi les grandes promesses de l'industrie. Pourquoi ne pas en profiter au profit de Star wars?

Une histoire de différences créatives

George Lucas a toujours imaginé que Star wars cela dépasserait sa personne et ses possibilités s'élargiraient avec le soutien de différents cinéastes. La prémisse était remplie avec la trilogie originale, ou du moins il semblait. Irvin Kershner il a toujours eu le soutien du cinéaste lors de la production de L'Empire contre-attaque (L'Empire contre-attaque); ce n'était pas le cas de Richard Marquand avec Le retour des Jedi (Le retour des Jedi), dont les idées étaient continuellement rejetées par un créateur soupçonneux de son histoire. Le résultat a été la livraison la plus faible de la trilogie originale.

Malgré les efforts de Kathleen Kennedy Pour préserver l'héritage de la créatrice sous la supervision de Disney, l'exécutif a eu du mal à déchiffrer quel serait son meilleur traitement. Sécurité JJ Abrams avec La Force s'éveille (La Force s'éveille) garantit le succès des superproductions, mais court le risque de devenir répétitif avec le temps; Les risques de Rian Johnson avec Le dernier Jedi Ils ont généré une division sans précédent.

Dans le cas de Seul, Ron Howard a exploré les événements les plus populaires du passé du héros – son amitié avec Chewbacca et obtenir Millennium Falcon, pour n'en nommer que quelques-uns – et les a fusionnés avec des tours tirés du nouveau canon. Le résultat est devenu déroutant pour le grand public, tandis que la majeure partie des guerriers Il considérait que ce n'était pas très nouveau.

La fin d'une époque

Après quelques années turbulentes, JJ Abrams est revenu pour la direction de la nouvelle livraison galactique, une mission extrêmement difficile à être le film qui marquera la clôture de la trilogie et de toute la saga Skywalker. Pour cela, le film reprend la figure de Lord Palpatine, méchant principal de la franchise, intéressé par le domaine de la mort depuis avant la chute de la République et dont l'énorme pouvoir provoque presque l'anéantissement de l'Ordre Jedi. La décision était incompréhensible pour un public qui a rapidement souligné L'ascension de Skywalker comme un film sans risques et qui semblait soucieux de supprimer ce qui a été vu dans Le dernier Jedi.

Rien n'est plus éloigné de la réalité, car le cinéaste lui-même a expliqué que ce que Johnson a fait lui a donné une énorme confiance, car «Cela m'a aidé à me souvenir de la raison pour laquelle nous sommes dans ces films: pas seulement pour faire ce que nous avons vu auparavant. Je ne dirai pas que je me sentais limité à 7, mais j'avais envie de faire quelque chose de plus cohérent avec la trilogie originale. A 9 ans, j'avais hâte d'aller un peu plus loin »(via).

Il en est résulté un film dont les risques résident dans la fusion de toutes sortes d'éléments conçus pour plus de 40 ans d'histoire galactique à la recherche d'une fermeture définitive. Pour cela, il a eu recours aux épisodes VII et VIII comme point de départ avec Rey, Finn et Poe dans leur première mission conjointe, puis s'est appuyé sur la trilogie originale et les préquelles, mais aussi dans les retombées avec l'incursion d'une planète Sith qui sert comme homologue de Jedha et même Univers Élargi en se référant au clonage de l'empereur mentionné dans la série imprimée Empire sombre, qui faisait partie du canon pendant des années jusqu'à ce que Disney le supprime au profit de Légendes.

Cela ne signifie pas que le film n'a pas fait d'erreurs, les relations familiales de Rey étant un énorme trou dans l'histoire. Cependant, c'est loin d'être la première fois que cela se trouve être les Midichloriens, l'exil injustifié de Yoda, le défi dans la grotte de Dagobah ou le fait que Luc a conservé son nom de famille malgré les risques que certains grands ont impliqués. Des questions sans réponse. Comment expliquer l'inconfort actuel?

Un nouvel espoir?

À l'époque, George Lucas (via) a déclaré que Etoile Guerres C'est une question de parents, d'enfants et de grands-parents. Il ne s'agit pas de vaisseaux spatiaux, mais de problèmes familiaux. » La troisième trilogie a ouvertement contesté cette prémissed'abord avec La Force s'éveille qui a présenté Rey comme une jeune femme prétendument ordinaire avec de grandes compétences; Le dernier Jedi a montré un petit garçon utilisant la Force pour attirer un balai; maintenant avec L'ascension de Skywalker avec Finn et ses intuitions continues. À cet égard, JJ Abrams a confirmé la sensibilité du personnage et que c'était cela et non une déclaration d'amour sur ce dont il avait besoin pour parler à Rey.

Qui-Gon Jinn Il a déjà évoqué le nombre énorme de sujets sensibles à la Force dont les talents se perdent dans l'immensité de la galaxie lorsqu'il révèle que si Anakin "était né dans la République, nous l'aurions identifié auparavant". Cela n'a pas empêché le public d'être réticent à libérer le Skywalker tourmenté en le considérant comme une trahison de la franchise, même si l'intrigue elle-même a évoqué la nécessité d'un changement à maintes reprises.

Shmi Skywalker a déclaré que «vous ne pouvez pas empêcher le changement plus que vous ne pouvez empêcher le coucher du soleil"; Yoda a invité «entraînez-vous à abandonner tout ce que vous craignez de perdre"; Obi-Wan Kenobi a estimé que «bon nombre des vérités auxquelles nous nous accrochons dépendent en grande partie de notre point de vue"

Après plus de 40 ans, il est temps de laisser partir les Skywalkers. Une période difficile pour tous ceux qui ont grandi avec ces personnages, mais nécessaire pour assurer la plus grande expansion de la galaxie et la survie de la franchise pour les générations futures. Une tâche qui nécessite un regard en arrière pour redécouvrir la véritable essence de la saga. Après tout, Star wars c'est plus que du divertissement, c'est l'espoir. Qu'il s'agisse d'agriculteurs de l'espace qui rêvent de vaincre des empires, de contrebandiers qui voyagent dans la galaxie à la recherche d'une famille ou de ferraille qui avancent à l'horizon après avoir bouclé leur cercle.

La nouvelle trilogie sous les ordres de Disney n'était pas parfaite, mais les précédentes non plus. Même comme ça, le public les a embrassés, non pas pour leur récit qui a fusionné toutes sortes d'histoires et de mythes, mais pour les émotions générées. Les années passent et beaucoup insistent pour revivre ces sentiments comme la première fois, chose impossible jusqu'à ce que le public désapprenne tout ce qui a été appris au profit de cette innocence qui lui a permis de rêver de chevaliers de l'espace se battant pour le bien de la galaxie.

