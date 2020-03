Star Wars Les 10 décisions les plus stupides du Conseil Jedi

La dernière saison de Star Wars: The Clone Wars est déjà sortie dans Disney Plus, ce qui nous rappelle certaines décisions du conseil Jedi qui n’ont pas été très chanceuses

Avec Star Wars: The Clone Wars de retour après une interruption de cinq ans, nous verrons la fin de la série comme prévu à l’origine. Pendant dix semaines, les fans syntoniseront Disney + pour voir le dernier chapitre de la dernière saison de la célèbre série animée. Qu’arrivera-t-il à Rex? Comment sera la bataille Ahsoka Tano et Dark Maul pendant le siège de Mandalore? Mais le retour de The Clone Wars nous fait aussi penser à toutes les erreurs que les Jedis ont faites non seulement lors de la série animée, mais aussi dans les films. Quand vous regardez les élections que le Conseil Jedi a prises depuis Star Wars: La Menace Fantôme, vous vous demandez, comment diable les Jedi étaient-ils si stupides? Voici les dix décisions les plus stupides que le Conseil Jedi a prises et qui les ont condamnés à disparaître.

10. Formation d’Anakin Skywalker

Dans La menace fantôme, Qui-Gon Jinn trouve Anakin Skywalker et ressent sa grande connexion avec la Force. Qui-Gon sort le garçon de sa vie à Tatooine et l’emmène au Conseil Jedi. Yoda teste Anakin et se rend compte que ce ne sera rien de plus qu’un problème pour les Jedi. Le Conseil décide qu’Anakin ne sera pas formé pour utiliser la Force.

Mais, après la mort de Qui-Gon, le Conseil change d’avis, laissant Obi Wan Kenobi prendre Anakin comme padawan. Si le conseil ne se sentait pas mal à propos de la mort de Qui-Gon et qu’il avait maintenu sa décision initiale de ne pas former Anakin, la chute de l’Ordre Jedi et la montée de l’Empire ne se seraient probablement jamais produites.

9. Le conseil Jedi ne fait pas enquête sur les soupçons qu’un Sith se trouve au Sénat

Les Jedi jouent plusieurs rôles dans la République Galactique. Ils s’engagent dans des négociations commerciales, assurent la sécurité des membres du Sénat et enquêtent sur les délits. Comme vous l’avez peut-être deviné, aucune de ces choses ne marche bien. L’un des cas dans lesquels les Jedi ont vraiment explosé a été lorsqu’ils ont appris que le Sénat était engagé.

Dans L’attaque des clones, Le seigneur comte Dooku dit à Obi-Wan qu’un autre seigneur Sith contrôle secrètement le Sénat galactique. Obi-Wan se rend avec diligence au Conseil Jedi pour leur dire ce qu’il a découvert. La réaction du Conseil? Ils expulsent Obi-Wan.

8. Menez la guerre des clones

Les Jedi s’appellent des artisans de paix, mais ils doivent le dire d’une manière orwellienne de «la guerre, c’est la paix». On ne sait jamais pourquoi les Jedi veulent être à la tête de l’armée des clones de la République, et encore plus, après qu’Obi-Wan ait mené une enquête initiale sur l’origine des clones.

Pendant des années, les personnes les plus puissantes de la galaxie travaillent aux côtés des mêmes soldats qui sont censés les tuer et n’ont jamais pris la peine de découvrir d’où venaient tous ces clones.

7. Ignorez tous les signaux

Les Jedi ont de nombreuses visions qui devraient les aider à mieux se préparer pour ce qui va arriver, mais ils ne leur prêtent jamais beaucoup d’attention. Dans la troisième saison de Clone Wars, Anakin, Obi-Wan et Ahsoka se rendent sur une planète étrange et rencontrent The Ones, l’incarnation des côtés obscur et clair de la Force. Pendant qu’ils y sont, ils disent à Anakin qu’il détruira l’Ordre Jedi et Ahsoka se voit à l’avenir, qui lui dit de rester aussi loin d’Anakin que possible. Aucun des deux n’écoute.

Dans les derniers épisodes de la saison 6, Yoda a une vision dans laquelle elle voit Anakin devenir Dark Vador. Il ne voit jamais de raison de le mentionner à personne, même lorsque ses visions commencent à se réaliser. Si les Jedi parlaient simplement de leurs visions, leur disparition aurait pu être évitée.

6. Ne jamais enquêter sur Palpatine

Chaque fois qu’un Jedi s’approche du sénateur Palpatine, il se sent mal à l’aise. Yoda, en particulier, semble avoir le sentiment que Palpatine cache quelque chose, et à plus d’une occasion, il dit à d’autres membres du Conseil Jedi qu’il pense qu’on ne peut pas faire confiance à Palpatine.

Mais, tout comme ils l’ont fait avec l’avertissement du comte Dooku qu’un maître Sith dirige le Sénat galactique, le Conseil Jedi choisit simplement de s’asseoir dans sa chambre au sommet du Temple Jedi et de méditer au lieu d’enquêter sur toutes les choses étranges qui Ils se produisent autour de vous.

5. Ils ont laissé Dark Maul prendre le contrôle de Mandalore

Pendant deux mille ans, les Jedi ont cru que les Sith avaient été éliminés. Ce n’est que lorsque Dark Maul a attaqué Qui-Gon Jinn à Tatooine en Star Wars: La menace fantôme que les Jedi connaissaient la vérité: les Sith avaient travaillé à l’ombre pour faire tomber les Jedi. Lorsque Dark Maul renverse le gouvernement mandalorien et prend le contrôle de la planète, Obi-Wan lui fera face. Les deux se battent, mais il est clair qu’Obi-Wan est horriblement en infériorité numérique et prend sa retraite.

Les Jedi envoient les clones, et le siège de Mandalore commence, ce que nous verrons dans cette saison de Clone Wars, mais une question doit être posée; Pourquoi ont-ils simplement envoyé Obi-Wan? Pourquoi n’ont-ils pas envoyé une équipe Jedi complète pour capturer Dark Maul et obtenir ce qu’il sait?

4. Exil Ahsoka

Ahsoka Tano a passé des années en tant que Anakin Skywalker Padawan à apprendre à utiliser la Force. Mais, la plus grande leçon qu’il a apprise n’est pas venue de son professeur, mais du Conseil Jedi lui-même. Ils ont appris à Ahsoka que les Jedi ne défendraient pas les leurs.

Après qu’un terroriste ait bombardé le temple Jedi, on pense qu’Ahsoka est lié à l’événement. Le projet Jedi d’enquêter sur Ahsoka est un problème interne, mais le Sénat galactique lui demande d’être jugé. Obi-Wan plaide au nom d’Ahsoka, disant que le Sénat ne devrait pas s’impliquer, mais le Conseil décide d’expulser Ahsoka de l’ordre des Jedi et de le remettre. Après qu’Anakin ait prouvé l’innocence d’Ahsoka, le Conseil l’invite à revenir, mais Ahsoka les rejette.

3. Ne faites pas d’Anakin un maître Jedi

Imaginez que l’entreprise dans laquelle vous travaillez a décidé que vous deviez faire tout le travail de l’un des partenaires de l’entreprise, gérer tout le stress et les nuits et prendre des décisions qui peuvent conduire l’entreprise à la ruine. Imaginez maintenant être sous pression, mais ils refusent de devenir membre.

C’est ce que le Conseil Jedi a fait à Anakin en Star Wars: La vengeance des Sith quand Mace Windu a dit: “Vous êtes sur ce conseil, mais nous ne vous accordons pas le grade de Maître.” Pas étonnant que le garçon soit allé du côté obscur. Dark Sidious lui proposait une promotion.

2. Yoda et Obi-Wan partent en exil

En raison de toutes les mauvaises décisions que les Jedi ont prises au fil des ans, Dark Sidious emmène Anakin du côté obscur et élimine les Jedi avec l’Ordre 66 à la fin de Star Wars: La vengeance des Sith. Yoda et Obi-Wan se rendent à différentes extrémités de la galaxie pour se cacher de l’empereur au moment exact où les habitants de la galaxie en ont le plus besoin.

Ce ne pourrait pas être un pire plan. Devoir prendre un certain temps pour reconstruire est logique, mais Yoda se retirant à Dagobah et Obi-Wan déménageant dans une grotte à Tatooine n’a aidé personne. Ils auraient dû mener la résistance. Au lieu de cela, ils se sont échappés et ont laissé l’empire de terreur de Sidious monter dans la galaxie.

1. Ne formez pas Luke et Leia

En parlant de n’aider personne, les jumeaux Skywalker nouveau-nés pourraient être les utilisateurs de Force les plus puissants que la galaxie ait jamais vus. Mais au lieu de prendre les enfants de Dark Vador et de les entraîner à diriger un nouvel ordre Jedi, Leia est envoyée à Alderaan pour être une princesse, tandis que Luke doit vivre en tant que fermier à Tatooine.

Même sans l’entraînement de Yoda et Obi-Wan, Leia devient un acteur important de la résistance. Imaginez à quelle vitesse ils auraient pu renverser l’empereur et rétablir l’ordre dans la galaxie si Luke et Leia n’avaient pas passé les 20 premières années de leur vie sans avoir la moindre idée de la puissance qu’ils possédaient.

