Star Wars: Les 15 Sith les plus puissants

Alors que les Sith sont une présence imposante, le monde de Star Wars ne peut pas vraiment exister sans que la formule attendue des Sith (ou des méchants généraux, non affiliés mais en quelque sorte définitivement affiliés) semble beaucoup trop puissante pour être battue , avant que les gentils opprimés ne fassent quelque chose d’inattendu par le pouvoir de l’amour ou de l’amitié ou du travail d’équipe ou tout ce à quoi vous pouvez penser. Classique.

Quoi qu’il en soit, il y a certainement eu des Sith puissants dans l’univers à travers son existence de plusieurs films et plusieurs années. Techniquement, il n’y a que sept Seigneurs Sith qui ont été explorés en détail dans le canon de Star Wars, il reste donc à voir dans quelle mesure quelques-unes des entrées de cette liste finiront par avoir un impact grand public.

Mis à jour le 8 avril 2020 par George Chrysostomou: Avec la Haute République au coin de la rue, il semble que nous allons découvrir de nouveaux Sith Lords. Par conséquent, il semble approprié de revoir certains utilisateurs du côté obscur!

15 Dark Malgus

Dark Malgus est peut-être familier à ceux qui connaissent bien leur histoire de l’Ancienne République. Au plus fort des forces de la République, Malgus a aidé à diriger un empire Sith en plein essor, cherchant à revendiquer son propre espace dans la galaxie.

Après avoir subi de graves blessures au combat, Malgus cache ses cicatrices et bénéficie d’un soutien respiratoire à l’aide d’un masque spécialisé. Malgus avait une variété de capacités de force, tirant du côté obscur en utilisant sa colère bouillonnante. Il était particulièrement compétent en télékinésie.

14 Marka Ragnos

Le premier empire Sith a beaucoup de légendes, mais l’un de ses dirigeants les plus redoutables était Marka Ragnos. Une étrange créature des Sith, il était un seigneur des voies obscures et détenait un pouvoir et une force incroyables.

Il est l’une des figures les plus légendaires de la tradition Sith et aurait été encore plus puissant que la plupart des Jedi. Il a réussi à garder son esprit vivant pendant des milliers d’années après sa mort.

13 Kylo Ren

Kylo Ren a flirté avec les Sith pendant un certain temps, après avoir essayé de construire son propre Empire. Manipulé dès son plus jeune âge par Dark Sideous, Ben Solo était amoureux du côté obscur de la force et du pouvoir qu’il pouvait en tirer.

Bien qu’il se soit racheté avant la mort, Kylo Ren a démontré une gamme de capacités de force que de nombreux Sith ne sont pas connus pour utiliser, ce qui en fait une menace incroyablement viable.

12 Asajj Ventress

Ventress était autrefois la stagiaire du comte Dooku, jusqu’à ce qu’elle se rende compte qu’elle ne pourrait jamais gravir les échelons en raison de la règle de deux qui était toujours en vigueur dans l’Ordre Sith.

Elle s’est finalement tournée vers la chasse aux primes, mais son expérience en tant que sœurs de la nuit signifiait qu’elle était plus puissante dans la force que beaucoup ne le pensaient. Son peuple s’est appuyé sur d’anciens pouvoirs de sorcellerie et d’obscurité pour alimenter sa rage et sa force.

11 Ulic Qel-Droma

Ancien maître Jedi, Ulic est tombé du côté obscur de la force et est depuis devenu un membre légendaire de la religion Sith. Les dons de Qul-Droma étaient en grande partie naturels, car sa formation n’était pas trop suffisante pendant ses jeunes années.

Sa corruption lui a montré de nouveaux cadeaux à explorer, y compris de nombreuses capacités de force qui avaient été interdites dans le passé. Le contrôle de l’esprit et une agilité accrue sont deux capacités qu’il a souvent utilisées lors de ses escarmouches.

10 Darth Vitiate

Dark Vitiate n’existe plus dans le canon officiel de Star Wars, mais quand il l’a fait, il a été décrit comme une figure incroyablement puissante. Sa perversité l’a vu massacrer des milliers d’enfants (littéralement avant même d’avoir dix ans), mais son pouvoir a été pleinement démontré de nombreuses années plus tard.

Il a pu rassembler les Seigneurs Sith restants, drainer leur pouvoir (à côté de celui d’une planète entière) et utiliser une combinaison des deux pour augmenter son propre pouvoir et vivre plus longtemps. Il s’est proclamé empereur et a mené un règne très menaçant avant sa disparition éventuelle.

9 Freedon Nadd

Bien qu’il ne soit plus une figure canonique, Freedon Nadd est toujours un Seigneur Sith important et puissant. L’un des principaux acteurs de l’Ancienne République, Freedon Nadd était le maître d’Exar Kun et un impact majeur sur la galaxie pendant des générations après sa propre mort physique. Il désirait un pouvoir immense, trahissant son propre maître et continuant à acquérir une richesse de connaissances sur le côté obscur de la force. Il a gouverné Onderon pendant cent ans après avoir soumis le monde. Même s’il est finalement décédé, son esprit est resté une influence importante sur les événements dans l’univers par la suite.

8 Dark Revan

La plupart des canons de Dark Revan sont désormais retirés de l’univers officiel de Star Wars, mais il reste une figure forte et imposante. Il était un ancien Sith qui est devenu l’homonyme de la 3e Légion des Sith Eternal. Il était également censé apparaître dans The Clone Wars, se réintroduisant ainsi dans le canon grand public, mais sa scène a été supprimée. À l’origine, il allait apparaître aux côtés de Dark Bane, dans lequel il conseillerait The Son, un puissant utilisateur de force. Malgré son manque d’apparition dans la guerre canonique des étoiles, Revan est susceptible d’apparaître à un moment donné dans le futur et de voir son pouvoir enfin étoffé une fois de plus.

7 Dark Maul

Il est presque impossible de nier que Dark Maul est sans aucun doute le Sith le plus cool. Il a une tête rouge et noire avec des cornes et le premier sabre laser à double extrémité que nous ayons jamais vu. C’est brilliant.

Cependant, il est à l’écran pendant environ cinq minutes et a encore moins de répliques en dépit d’être le principal antagoniste de The Phantom Menace, et est rapidement tué par Obi-Wan après avoir pris Qui-Gon Jin de Liam Neeson avec lui. Ensuite, selon The Clone Wars et Solo, Dark Maul a pu utiliser sa haine d’Obi-Wan pour développer des pattes d’araignée et se ressusciter, alors peut-être qu’il n’est pas aussi sous-alimenté qu’il ne le semblait?

6 Dark Vador

Bien que Vader soit le visage de Star Wars dans son ensemble, il n’est pas si puissant que l’on y pense. Quand il était l’Anakin au visage de bébé, la plupart de son pouvoir provenait de tuer des enfants ou des pillards toscans. Il n’a réussi à éliminer aucun vrai Jedi et a fait couper tous ses membres par son ancien maître.

Puis en tant qu’adulte semi-robot, il n’a pas pu tuer son fils malgré une formation supplémentaire d’environ trente ans. En plus de tout cela, il n’avait même pas le pouvoir de s’engager pleinement du côté obscur, et a fini par démontrer la majorité de son pouvoir en ramassant l’Empereur et en le jetant dans le noyau de l’étoile de la mort. Et même alors, Palpatine a survécu. Vador n’est tout simplement pas aussi puissant qu’il n’y paraît.

5 Exar Kun

Fait intéressant, la raison pour laquelle Exar Kun n’est pas plus haut sur la liste est simplement parce qu’il n’est pas tout à fait clair où il se situe en termes de traditions canoniques de Star Wars. Il a été confirmé qu’il existe bel et bien, mais pas dans la mesure des «légendes» qui ne sont plus canoniques. Dans ce monde des «légendes», il était un Seigneur Sith particulièrement puissant qui avait changé d’allégeance des Jedi en Sith. Il a débloqué divers secrets anciens, brandissant son propre sabre laser à double extrémité, canalisant son immense colère en combats puissants. Mais qui sait dans quelle mesure il deviendra canon à l’avenir.

4 Dark Tyrannus

Remplaçant Dark Maul en tant qu’apprenti de Dark Sidious, Dark Tyrannus s’est révélé être un puissant Seigneur Sith, qui avait été formé comme un puissant Jedi avant de changer son allégeance. Nous avons vu Tyrannus (également connu sous le nom de comte Dooku) démontrer son pouvoir et ses capacités de plusieurs manières, en créant et en commandant simultanément les armées de droïdes et de clones, en repoussant les attaques de maître Yoda lui-même et en se tenant à Anakin et Obi. -Blême. Cependant, il a finalement été exécuté par Anakin lui-même (qui l’a remplacé en tant qu’apprenti de Palpatine), donc sa capacité à survivre et à prospérer n’était pas aussi impressionnante que quelques autres Sith.

3 Dark Plagueis

Bien que nous ne l’ayons pas encore vu dans la chair pendant la série Star Wars, nous avons beaucoup d’informations sur l’ancien maître de Dark Sidious. Il était extrêmement puissant, atteignant la maîtrise de la force et acquérant à peu près chaque élément de connaissance à sa disposition.

Avec Palpatine, ils ont entrepris de découvrir les secrets de l’immortalité. Cependant, lorsque Palpatine n’a plus vu de raison pour un enseignant, il a finalement été trahi par son apprenti. Il avait la capacité puissante de sauver les autres de la mort, mais ne pouvait pas se sauver lui-même. Même s’il a finalement été tué, cela ne suggère pas vraiment de faiblesse, car Palpatine a accompli l’acte pendant que Plagueis dormait.

2 Dark Bane

Dark Bane est une figure historique de l’univers Star Wars, ayant existé mille ans avant la guerre des clones. Son pouvoir a pris de nombreuses formes différentes, d’être le seul Sith à avoir survécu à la guerre Jedi-Sith (un exploit impressionnant) à établir à lui seul la règle de deux afin de se soulever et de détruire le Jedi en secret (ce qui a également fonctionné assez bien). On dit que Bane a également été tué par son élève, mais il est indéniable que son pouvoir n’a pas été égalé au cours de sa vie, et son héritage a eu un impact énorme sur tous les Sith qui l’ont suivi.

1 Dark Sidious

Vraiment, le Sith le plus puissant de tous les temps doit être le Chancelier Palpatine / Dark Sidious / L’Empereur. Il a tué Dark Plagueis (certes pendant qu’il dormait), a dirigé les Jedi en tant que chancelier tout en provoquant secrètement un puissant soulèvement Sith, avant de créer l’étoile de la mort (deux fois) et de provoquer une émeute sur la galaxie.

Dans l’épisode 9, il a même été révélé que Palpatine avait maîtrisé la mort et était capable de se ressusciter et de vivre dans les profondeurs d’une planète secrète avec des légions d’adeptes. Il pouvait créer des vaisseaux destructeurs d’étoiles, différentes versions de Snoke, et la seule chose qui l’a finalement tué était l’énergie de chaque Jedi passé qui traversait sa petite-fille.

