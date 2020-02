Star Wars montre le premier Jedi qui a tué Kylo Ren

Bien que la saga Skywalker se soit retrouvée au cinéma, des personnages de Star Wars comme Kylo Ren continuent d’exploser.

Attention SPOILERS de Marvel Comics Star Wars: The Rise of Kylo Ren numéro 3. Ils ont révélé plus d’informations sur Ben Solo et comment Kylo Ren est devenu et a rencontré les Chevaliers de Ren. Lorsqu’il doit passer un test pour être digne du côté obscur, il doit raconter l’histoire du premier Jedi qu’il a tué.

Le deuxième chapitre de L’ascension de Kylo Ren Il s’est retrouvé avec Ben Solo retournant dans un ancien avant-poste Jedi où lui et Luke Skywalker ont rencontré Ren’s Knights pour la première fois.

À ce moment-là, Ben Solo cherche des indices pour localiser les chevaliers et les rejoindre, mais à la place, il a trouvé ses trois vieux compagnons du temple Jedi de Luke Skywalker: Voe, Hennix et Tai.

Après ce que Ben a fait à Luke et au temple, ils recherchent une confrontation avec Kylo Ren. Alors que le numéro 3 de la bande dessinée Star Wars se développe, nous découvrons l’issue tragique de ce combat.

Ben Solo montre à quel point il est puissant du côté obscur et confronte ses anciens amis et collègues: Voe, Hennix et Tai.

Lorsque Ben pousse avec force Voe sur une falaise, il utilise instantanément son pouvoir pour l’aider à léviter dans l’air et l’empêcher de tomber à une mort certaine. Malheureusement, Hennix ne voit pas Ben tenter de sauver Voe et jette son sabre laser comme les hélices d’hélicoptère.

Au dernier moment, Ben voit que le sabre laser vient vers lui, et est contraint de rediriger soudainement sa puissance de Force, et d’envoyer la lame se tournant vers Hennix Le Jedi (décrit dans les flashbacks comme trop analytique sur la Force) ne peut pas arrêter le sabre laser de la même manière que Ben. Lorsque Tai et Voe se regroupent sous la falaise, Hennix meurt instantanément lorsque son corps est coupé en deux avec son propre sabre.

Ce que cette scène de combat et de mort révèle, c’est que Ben Solo était vraiment toujours aux prises avec l’équilibre sombre / lumineux en lui. Bien qu’il raconte l’histoire de la mort de Hennix pour impressionner les chevaliers de Ren, Ren dit plutôt qu’il devrait chercher le côté obscur pour souhaiter tuer Hennix, ou tuer Luke Skywalker. Le dernier chapitre de cette bande dessinée Star Wars détaillera comment Ben doit vraiment commettre un meurtre pour devenir Kylo Ren.

