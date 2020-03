Star Wars Novel Review: Maître et apprenti

Le nouveau roman Star Wars, Claudia Gray’s Master and Apprentice explore la relation entre un jeune Obi Wan et un Qui Gon Jinn qui redevient obsédé par les anciennes prophéties.

Le nouveau roman Star Wars Master and Apprentice, publié par Planet in Spain, se concentre sur la mission qui a changé la relation de deux personnages très appréciés des fans de la franchise: Obi Wan Kenobi et Qui Gon Jinn. Les deux Jedi font face à un complot palatial et à leurs désaccords en tant que professeur et Padawan dans une aventure chargée d’action et de dénonciation sociale.

Dans Star Wars: maître et apprenti, Claudia Gray utilise ce qui a rendu la franchise légendaire, les Jedi. Mais il choisit les membres les moins rigoureux de l’ordre, Qui Gon, connu pour ses méthodes peu orthodoxes, et qui a appris de Dooku, qui fut plus tard le chef d’une rébellion contre la République et l’Ordre Jedi. Gray élève Qui Gon en tant que personnage déchiré entre son devoir envers l’Ordre, avec lequel il a de nombreux désaccords, sa relation avec son Padawan, qu’il croit avoir échoué, et ses propres fantômes, présentés sous la forme de l’obscurité prophéties qui ont si étroitement lié Dooku. Le personnage que nous avons rencontré dans l’épisode I: La menace fantôme, est développé dans de nombreux détails que nous avons déjà vu soulevés dans le cadre de son personnage dans le film, la recherche de la vérité, la nécessité de faire ce qui est bien et une large incapacité suivre les règles si elles vous empêchent de faire le nécessaire pour accomplir un acte de bonté et de justice.

Bien que Qui Gon soit le personnage central, les personnages secondaires qui l’entourent sont ceux qui finissent de développer l’intégralité de l’intrigue de l’intrigue. Obi Wan et ses doutes, des détails que nous avons découvert que nous avons vus dans les films et les séries de Clone Wars tels que son affinité avec les créatures et sa préférence pour l’équitation que pour les répulseurs d’équitation, et même l’une des raisons pour lesquelles le vol n’était pas C’est aussi réconfortant pour lui que pour les autres Jedi. Il y a beaucoup d’amour dans l’écriture d’Obi Wan, sa jeunesse, si rarement visitée, présente un padawan un peu étiré et suivant les règles, qui apprend à faire des compromis, et découvre que parfois, la ligne droite n’est pas la voie la plus courante. bref, ni le plus utile à suivre.

Mais si nous nous éloignons de ces personnages bien connus, nous trouvons une large galerie de personnages, certains plus prudents que d’autres, et avec différents niveaux d’importance. Rael Averros le jedi échoué et cherche à racheter son erreur en faisant de son mieux avec la princesse Fanry. La paire de contrebandiers, une figure à ne pas manquer dans Star Wars, celle du scélérat voyou, qui se cache beaucoup derrière leurs attitudes disparates, celle soulevée par les droïdes du protocole Pax, ce qui donne une telle personnalité C-3Poica qui donne envie de l’éteindre et Rahara une femme coriace, qui a survécu au pire, mais ne peut s’empêcher de vouloir améliorer le monde qui l’a durement touchée. Les chefs d’entreprise, les représentants royaux ou Yoda ou Dooku lui-même, ont leurs apparitions et laissent ces flashs si nécessaires pour créer un cadre large qui remplit une histoire qui est petite dans l’univers, mais grande dans la vie des personnes impliquées.

Même dans un univers où la lumière brille fortement, les ombres ne manquent pas, parfois elles sont leur propre incarnation, dans d’autres elles travaillent en leur sein, affirmant que les maux nécessaires rendent la lumière plus brillante. Si la franchise créée par George Lucas a tendance à mettre en évidence quelque chose, c’est que presque tout type de genre s’intègre dans ses histoires, de l’aventure pure, de la chronique politique, de la guerre, et à quelques rares exceptions près, la terreur ou les touches de genre social.

Bien que ce ne soit pas l’intrigue centrale, l’aventure, le mystère de l’intrigue et les sombres prophéties Jedi ont plus de poids, la composante politique sociale entoure l’histoire. La forme de gouvernement la plus juste, la participation réelle des classes inférieures, la corruption des entreprises et des sociétés dans les décisions des dirigeants, l’esclavage d’un point de vue commercial et même légal, ou les révoltes sociales ont leur place dans le roman. , mettant en évidence l’intention de l’auteur de remplir un monde que nous voyons parfois en noir et blanc avec des gris, et surtout, avec des situations qui, bien que différentes, rappellent beaucoup celles qui se déroulent dans notre monde aujourd’hui.

Claudia Gray entretient une histoire légère, c’est-à-dire qu’elle ne recherche pas la complexité littéraire et oscille entre les dialogues simples et concis et les dialogues agiles. La lecture est rapide et fluide, et ils n’ont pas de moments de lourdeur ou de fatigue. Il est également vrai qu’il y a peut-être trop de manque de détails dans certains aspects qui auraient pu lui donner beaucoup plus de force comme les batailles au sabre.

Dans Star Wars: Master and Apprentice, nous avons tout ce que la franchise a développé en ce qui concerne ses personnages moins connus, ou dans ses périodes les moins explorées, répondant aux questions et leur ajoutant des antécédents. Bien qu’il faille recourir à diverses sources pour pouvoir composer une image de ces personnages cinématographiques, ce ne sont pas toujours des romanisations réussies. Dans ce cas, nous trouvons un cas dans lequel l’écart qu’ils remplissent est attrayant, et en même temps augmente les connaissances sur Qui Gon Jinn et Obi Wan. Un roman qui, sans être essentiel, est intéressant et divertissant et se lit dans un souffle, avec une Claudia Gray qui garde son sens de Star Wars, sachant s’adapter à chaque personnage et décor.

Star Wars: maître et apprenti

Titre :: Star Wars: maître et apprenti

Auteur: Claudia gris

Date de publication: 2020-01-16

ISBN: 978-84-9174-358-3

Nombre de pages: 432

Description: Lorsque Jedi Rael Averross, un autre ancien étudiant de Dooku, demande son aide pour un différend politique, Jinn et Kenobi se rendent à la cour royale de Pijal pour ce qui pourrait être leur dernière mission ensemble. Ce qui devrait être une tâche simple est rapidement assombri par la tromperie et par des visions de violentes catastrophes qui envahissent l’esprit de Qui-Gon. Alors que la foi de Qui-Gon dans la prophétie grandit, la foi d’Obi-Wan en lui est mise à l’épreuve, ainsi qu’une menace surgit qui exigera que le Maître et l’apprenti s’unissent comme jamais auparavant, ou se divisent pour toujours.

JOTA (J.C.Royo)

