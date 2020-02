Star Wars prend une pause après la montée de Skywalker

Depuis Disney expliquer pourquoi il n’y aura pas de films de Star wars pendant un certain temps et pourtant ils se concentreront davantage sur la série.

L’ascension de Skywalker (2019) signifiait la fin d’une époque et même si nous aurons plus de films de Star wars, pour l’instant les choses seront prises plus calmement. Quand Disney acheté LucasFilm Ils voulaient faire quelque chose de similaire aux studios Marvel et sortir des films chaque année. Mais ils ont réalisé que cela ne leur apportait pas tous les avantages attendus et chaque épisode a permis de récolter moins d’argent que le précédent.

Disney a tenu sa réunion annuelle avec les investisseurs et bien que la plupart des informations concernaient des questions financières, ils ont laissé des détails intéressants sur la saga de Star wars. Depuis que Bob Iger a commenté que la raison pour laquelle ils accordent plus d’importance à la série de services de streaming provoque une pause pour les films.

“La priorité de la franchise dans les années à venir est la télévision.”

Y aura-t-il un film en 2022?

Ils préparent actuellement la deuxième saison d’El Mandaloriano et les histoires de Casian Andor et Kenobi. Il y aura également des séries d’animation qui élargiront encore la saga de Star wars. Mais … Qu’arrive-t-il aux films annoncés? En théorie, il y aurait une nouvelle trilogie qui commencerait en 2022, avec un deuxième épisode en 2024 et se terminerait en 2026. Mais si les choses sont prises calmement, ces nouveaux films pourraient être en danger. Depuis pour démarrer ces projets, ils devraient commencer à embaucher des scénaristes, des réalisateurs et des acteurs. Pourquoi non seulement il s’agit de préproduction, de tournage et de postproduction, mais cela prend également beaucoup de temps pour la promotion et les artistes interprètes ou exécutants doivent effacer leurs agendas.

La seule chose qui est claire, c’est que les responsables de Disney ont décidé d’avoir plus d’impact sur les décisions concernant Star wars, car il fut un temps où LucasFilm Il a commencé à présenter des films et différents projets qui n’ont abouti à rien. Alors, prenez les choses plus calmement si c’est le plus raisonnable dans ces cas.

Conclusion: Vous devez confirmer le film 2022 très bientôt ou il peut être retardé de quelques années. Peut-être dans le Célébration de Star Wars Cette année, ils nous donnent les informations que nous voulons tous, c’est-à-dire qu’ils feront cette nouvelle trilogie dans une autre époque en dehors de la saga Skywalker.

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.