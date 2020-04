Star Wars prépare une série avec une protagoniste féminine

La série télévisée Star Wars avec un rôle féminin arrive à Disney + du créateur de la poupée russe de Netflix.

LucasFilm y Disney Ils continuent d’annoncer des projets malgré le fait que la pandémie mondiale causée par le coronavirus ait stoppé l’industrie hollywoodienne. Ils ont récemment confirmé la troisième saison de The Mandalorian et maintenant il a été révélé qu’ils feront une série de Star wars réalisé et mettant en vedette des femmes.

Leslye Headland, co-créatrice et productrice exécutive de la série acclamée par la critique Poupée russe Netflix est aux commandes, ce qui indique que Lucasfilm prend ce spectacle au sérieux. Dans sa filmographie, le film Bachelorette se démarque également, ainsi que des programmes télévisés tels que SMILF, Black Monday et Blunt Talk.

Sans surprise, les détails spécifiques de l’intrigue sont gardés secrets, mais les premiers détails de la série indiquent qu’elle se déroule dans une partie différente de la chronologie de Star Wars que d’autres projets.

Leslye Headland sera écrivain et showrunner.

Star Wars se développe beaucoup pour Disney +. Après avoir terminé la nouvelle trilogie des films, ils parient clairement sur le streaming. À Le Mandalorien le rejoindra Kenobi, Cassian Andor et cette mystérieuse série mettant en vedette des femmes.

Certains rapports indiquent qu’il pourrait s’agir du Dr Aphra. Ce personnage de Star Wars a été créé par Kieron Gillen et Salvador Larroca. C’est une criminelle au moral douteux qui a commencé sa carrière sous Dark Vador. Donc, revoir ce méchant classique serait assez étonnant. J’espère qu’ils nous donneront bientôt plus de détails sur le programme.

Ce qu’ils devraient annoncer prochainement, c’est l’annulation de la trilogie du film Star wars qu’ils allaient être libérés en 2022, 2024 et 2026. Bien qu’il soit encore temps, il n’est pour l’instant pas prévu de commencer à tourner quoi que ce soit. Ce qui signifie que ce projet était complètement parqué.