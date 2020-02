Star Wars présente le premier Jedi Wookiee

Ils ont déjà annoncé les plans de Star Wars pour les prochaines années et cela inclut le premier Jedi Wookiee.

Le gros pari de Star wars seront les histoires de la Haute république, qui peut être lu dans des livres et des bandes dessinées. Quelque chose qu’ils ont récemment présenté dans une vidéo où nous pourrions voir certaines des idées qu’ils préparent. L’époque de sa création est d’environ 200 ans avant la saga Skywalker, donc tous les personnages que nous verrons sont totalement nouveaux. Cela inclut le premier Jedi Wookiee, qui vise à rivaliser Chewbacca Pour l’amour des fans.

Le premier roman de ce que vous préparez Star warssera intitulé La lumière des Jedi, où les chevaliers mythiques qui recherchent la paix et la justice dans la Galaxie affronteront un nouvel ennemi appelé Nihil. Mais cela introduira également premier Jedi Wookiee, dont le nom est Burryaga Agaburry. Pour l’instant, les informations sur le personnage sont rares.

Les Wookiees Ils sont très longs, car Chewbacca était dans les événements de Star Wars: Episode III – La vengeance des Sith et de nombreuses années plus tard, nous pouvions le voir dans la bataille finale contre l’empereur Star Wars: Episode IX – La montée de Skywalker. Alors Burryaga Agaburry Ce pourrait être un proche parent.

Ces histoires parviendront-elles au cinéma ou à la télévision?

Pour l’instant, le moment où ils ont appelé le Haute république, il n’apparaîtra que dans les livres et les bandes dessinées. Il y avait des rumeurs selon lesquelles la trilogie qu’ils voulaient publier dans les années 2022, 2024 et 2026 allait également traiter de cette période. Mais les responsables de Games of Thrones Ils ont quitté le projet et donc maintenant on ne sait pas ce que nous verrons au cinéma. Mais au moins, nous savons que la série de Cassian Andor et Kenobi sont toujours en cours, en plus de la deuxième saison de Le Mandalorien.

