Star Wars prouve que Kylo Ren n’est jamais tombé du côté obscur

Guerres des étoiles a – peut-être involontairement – prouvé que Kylo Ren n’est jamais tombé du tout du côté obscur. Bien que Kylo Ren se considère comme l’héritier de l’héritage de Dark Vador, en vérité, il ne semblait jamais attaché au côté obscur de la même manière que son grand-père. Même dans Star Wars: The Force Awakens, Kylo Ren a été décrit comme étant en conflit, conscient de l’attraction du côté léger de la Force.

The Rise of Kylo Ren de Charles Soule a finalement révélé comment Ben Solo est tombé sous l’emprise du chef suprême Snoke. Ce n’est que trois numéros, mais la mini-série a déjà montré le duel fatidique de Ben Solo avec Luke Skywalker, la destruction du temple Jedi et son recrutement dans les Chevaliers de Ren. Étonnamment, cependant, l’histoire a également confirmé ce que de nombreux fans de Star Wars avaient soupçonné depuis le début; Ben Solo n’est jamais vraiment tombé du côté obscur. Là où Anakin Skywalker a été séduit par le côté obscur, Ben Solo a plutôt été piégé par lui.

Anakin Skywalker est une figure tragique, avec ses propres défauts de caractère le conduisant à choisir le côté obscur à chaque étape. Star Wars: Episode I – La menace fantôme touche à sa peur, la colère gonfle dans son cœur dans Star Wars: Episode II – L’attaque des clones, et à la fin de Star Wars: Episode III – La vengeance des Sith, il a choisi le façon de haine. Le schéma est exactement celui prédit par le maître Jedi Yoda; la peur mène à la colère, la colère à la haine, et finalement Anakin lui-même – et toute la galaxie – souffrent à cause de sa haine. Mais il n’y a pas une telle descente pour Ben Solo, aucun moment de choix où il embrasse le côté obscur. Au contraire, à chaque étape du processus, les décisions ont été prises pour lui.

Le duel de Ben Solo avec Luke Skywalker

Palpatine semble n’avoir eu aucune conscience consciente d’Anakin Skywalker, l’Elu, jusqu’à ce qu’il soit ramené de Tatooine par Qui-Gon Jinn. En revanche, il semble s’intéresser à Ben Solo avant la naissance du garçon. Dans le roman de Chuck Wendig Aftermath: Empire’s End, il y a une scène dans laquelle Leia utilise la Force pour sentir l’enfant dans son ventre et prend momentanément conscience d’une présence terrifiante et malveillante qui la surveille. Cela ne dura qu’un battement de cœur et fut bientôt oublié, mais il est maintenant sûr de supposer que Leia était fugitivement au courant de Palpatine lui-même. The Rise of Kylo Ren révèle la présence de l’empereur qui a hanté Ben Solo tout au long de son enfance et jusqu’à l’adolescence, une obscurité constante lui chuchotant à l’oreille. Cela s’accorde parfaitement avec les propres paroles de Palpatine à Kylo Ren dans Star Wars: The Rise of Skywalker, lorsque le Seigneur des Ténèbres des Sith a dit à Ben qu’il avait “été chaque voix que vous avez jamais entendue dans votre tête”. On peut supposer que Palpatine a caché sa présence à Luke Skywalker de la même manière qu’il a caché ses ténèbres intérieures à Maître Yoda et au Conseil Jedi pendant toutes ces années sur Coruscant.

Enfin, le moment est venu et Palpatine a personnellement orchestré un duel fatidique entre Ben Solo et son oncle Luke. La montée de Kylo Ren montre clairement que la sombre présence de Palpatine était aux côtés de Ben cette nuit-là, lorsque Luke entra dans la chambre de son neveu pour le surveiller. Bien que ce ne soit pas officiellement déclaré, la bande dessinée implique fortement que Palpatine a choisi de laisser glisser le masque, permettant à Luke de ressentir le mal infini du Seigneur des Ténèbres des Sith lui-même. Pas étonnant que Luke ait réagi à l’instinct, soudain conscient d’une obscurité infinie et croyant que c’était Ben lui-même. C’est probablement Palpatine lui-même qui a remué Ben Solo à ce moment-là, et le garçon s’est défendu, poussé à l’action par les paroles de l’Empereur.

La destruction du temple Jedi

Avec Luke Skywalker supposément tué, toute la galaxie pense que Ben Solo a ensuite allumé les Jedi et détruit le Temple, tuant tous les étudiants de Luke. Star Wars: The Force Awakens avait pour objectif de mettre en parallèle le pillage du temple Jedi de Coruscant dans Star Wars: Épisode III – La vengeance des Sith. Là, Dark Sidious a testé la loyauté d’Anakin Skywalker envers le côté obscur en le faisant participer à l’Ordre 66, en envoyant son nouvel Apprenti Sith au Temple pour massacrer les Younglings personnellement. C’était une horrible indication de la descente d’Anakin dans le côté obscur, et il l’a embrassé de tout cœur. Les actions d’Anakin au Temple Jedi étaient essentiellement le point de non-retour, et Obi-Wan Kenobi a renoncé à toute possibilité de le racheter après avoir regardé les images.

En revanche, cependant, Ben Solo n’a pas participé à la destruction d’un temple Jedi; The Rise of Kylo Ren révèle que le temple Jedi de Luke Skywalker a été détruit par Palpatine. L’Empereur ne voulait pas agir ouvertement, craignant que Luke soit trop puissant pour qu’il puisse vaincre. Mais avec Luke à terre, Palpatine a déclenché une terrible tempête de Force sur le Temple Jedi, tuant tout le monde là-bas. Ben n’était rien de plus qu’un observateur, observant avec horreur presque tous ceux avec qui il avait grandi étaient abattus. Il a blâmé ce qui s’est passé lorsque trois Jedi qui étaient hors du monde sont arrivés, et l’ont trouvé debout, frappé de chagrin parce qu’il pensait qu’il venait de tuer son propre oncle et n’était pas en mesure d’expliquer les atrocités dont il venait d’être témoin.

La mort de Han Solo

Il y a un contraste saisissant entre Anakin Skywalker et Ben Solo. Palpatine a délibérément fourni à Anakin d’innombrables moments où il pouvait choisir le bien ou le mal; le futur empereur avait empilé les chances en faveur du côté obscur, mais il y avait néanmoins un choix. Mais les décisions de Kylo Ren ont été prises presque par défaut, car il a été contraint de suivre la voie que Dark Sidious avait choisie pour lui. Son premier vrai moment de choix semble être venu dans Star Wars: The Force Awakens, quand il a été confronté à son père, Han Solo. Selon le dictionnaire visuel Star Wars: The Rise of Skywalker, Palpatine voulait que la mort de Han soit parallèle à un rituel d’initiation Sith, où un apprenti potentiel sacrifie quelqu’un qui compte pour lui afin de se lier au côté obscur. Il est assez frappant de constater que, pendant toutes ces années après que Ben Solo soit devenu son agent, l’empereur ressentait toujours le besoin d’un rituel d’initiation.

Mais Han Solo l’a saboté. Il est sûr de supposer que le rituel Sith exigeait le sacrifice involontaire, un acte de violence qui verrait l’apprenti Sith abandonner sa conscience et commettre un acte de mal indicible dont il ne pourrait jamais revenir. Au lieu de cela, Han semble avoir embrassé sa mort, prêt à offrir sa propre vie si cela apaisait la douleur de son fils. Il est vrai que cet acte de patricide était encore un acte d’obscurité, mais le choix de Han l’a essentiellement corrompu en ajoutant un élément intrinsèque d’amour. Dans Star Wars: The Rise of Skywalker, Ben Solo a réinventé la conversation, et elle a joué un rôle clé dans sa sortie finale de l’obscurité et de la lumière. Le rituel d’initiation de l’empereur s’était complètement retourné contre lui. Il y a donc un sens dans lequel Han Solo était finalement la défaite de Palpatine.

Ben Solo n’est jamais vraiment tombé du côté obscur de la Force. Au lieu de cela, il a été emprisonné par lui, piégé par les plans de l’empereur. L’idée est implicite dans Star Wars: The Force Awakens, où Kylo Ren a senti la vérité dans les mots de Han quand il a déclaré que Snoke allait l’utiliser et le rejeter; “Il est trop tard”, a-t-il répondu, suggérant qu’il choisirait la lumière s’il le pouvait. Et c’est là dans Star Wars: The Rise of Skywalker, lorsque Kylo Ren a dit à Rey de “se rendre” du côté obscur – faisant allusion involontairement à la relation qu’il avait lui-même avec elle, une conquête et une défaite plutôt qu’un choix conscient. Surtout, cela recadre la fin de l’histoire de Ben Solo, car ce n’est pas un homme des ténèbres racheté, comme son grand-père. Il s’agit plutôt d’un prisonnier qui a été libéré par la foi de ses parents et de la femme qui l’aimait, et qui s’est sacrifié pour libérer la galaxie et donner à Rey le cadeau d’une vie de liberté.

