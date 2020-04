Star Wars & # 039; R2-D2 Tracer le trou confus Même Mark Hamill

Dans Guerres des étoiles, pourquoi R2-D2 n’a-t-il pas dit à Luke Skywalker que son père était Dark Vador? C’est une question qui a tourmenté la franchise pendant des décennies, et même Mark Hamill n’a pas de bonne réponse à ce trou de complot curieux. Star Wars est l’une des plus grandes œuvres de fiction jamais réalisées, et son impact sur la culture pop et le milieu du film ne peut pas être surestimé. Depuis ses humbles débuts en 1977, Star Wars a donné naissance à trois trilogies, de nombreux films et séries télévisées dérivés, des centaines de romans et d’innombrables jeux vidéo, tous dédiés à l’expansion de l’univers tentaculaire créé pour la première fois dans l’imagination de George Lucas.

Bien sûr, un cadre de narration aussi massif ne peut s’empêcher d’avoir des coutures déchirées. Le canon de Star Wars s’efforce d’être cohérent et exempt d’erreurs de continuité, mais cela ne peut tout simplement pas être aidé, et c’est quelque chose que les fans en sont venus à accepter comme un simple fait de faire face à un univers en croissance et en évolution rapides. Cependant, il y a un trou d’intrigue supposé que même l’acteur de Luke Skywalker, Mark Hamill, ne peut pas expliquer.

Sur Twitter, on a demandé au maître Jedi lui-même, Mark Hamill, pourquoi R2-D2 n’avait jamais dit à Luke Skywalker que Dark Vador était son père, Anakin Skywalker. Contrairement à C-3P0, qui s’est fait effacer la mémoire à la fin de Revenge of the Sith, aucun sort de ce genre n’est arrivé au petit droïde astromech bleu. Basé sur son rôle dans les trilogies originales et préquelles, R2 connaît la vérité sur la famille Skywalker mais ne le dit pas à Luke. Pourquoi? Hamill a admis qu’il ne pouvait pas penser à une réponse acceptable et a posté un gif de Lucille Ball en haussant les épaules.

R2-D2 a toujours été un robot espiègle, mais il est difficile d’imaginer qu’il garderait un secret aussi énorme de Luke sans une bonne raison. Bien qu’aucune raison ne soit jamais donnée dans les films, les fans ont longtemps réfléchi aux implications du silence sélectif de R2. Peut-être qu’il ne veut pas briser le cœur de Luke. Compte tenu de la réaction du jeune et potentiel Jedi lorsqu’il découvre la vérité dans l’apogée de The Empire Strikes Back, le choix présumé de R2 était peut-être la bonne chose à faire. Ou peut-être que Skywalker est un nom de famille très courant sur Tattooine, et R2 ne s’est pas rendu compte que son nouveau compagnon humain était le fils de son vieil ami, Anakin. Ou peut-être que le droïde suivait simplement l’exemple d’Obi-Wan Kenobi en refusant de divulguer la vérité, optant plutôt pour garder le jeune Skywalker en sécurité en choisissant de voir les choses “d’un certain point de vue”.

Quoi qu’il en soit, R2-D2 avait ses raisons et ses motivations sont les siennes. Que le mensonge d’omission de R2 soit qualifié ou non de trou d’intrigue dépend de la volonté du spectateur d’accepter que tout ne doit pas être expliqué. Tout comme The Force lui-même, R2-D2 fonctionne de façon mystérieuse; c’était peut-être le destin de Luke d’apprendre sa lignée de son propre père, et non de son compagnon droïde.

Source: Mark Hamill