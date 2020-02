Star Wars révèle comment Padmé est revenu pour chasser Dark Vador

Le plus grand amour de Anakin Skywalker / Darth Vader, était Padmé Amidala et elle revient aux histoires de Star Wars pour le tourmenter.

La nouvelle bande dessinée de Marvel Star Wars: Dark Vador montrera comment l’histoire de Anakin Skywalker Il est sur le point de devenir un peu plus tragique. Puisqu’ils sont déterminés à montrer aux fans que le rôle joué par Padmé Amidala Cela ne s’est pas terminé avec sa mort.

Plus ils ont enseigné l’histoire de Dark vador, plus on se rend compte que Padmé était une partie très importante de ses motivations. Mais avec les nouvelles bandes dessinées de Marvel / Star Wars montrant les conséquences des événements de Épisode V: L’Empire contre-attaque (1980), le plus grand amour de Anakin Skywalker C’est devenu le tourment du redoutable Sith. Puisqu’il souffre de moments de grande angoisse qui reflètent le visage de son bien-aimé Padmé.

Les chefs de bande dessinée parlent de ce que nous devrions attendre de cette histoire.

L’éditeur Mark Paniccia confirmer que Dark Vador numéro 2 Il montrera le puissant méchant de Star Wars face à ses souvenirs de sa défunte épouse. Une décision qui conduira apparemment à “une rencontre terrible et inévitable avec quelqu’un qui n’aurait jamais dû se rencontrer”.

Greg Pak explique que ce n’est peut-être que la pointe de l’iceberg pour les inconditionnels de Dark Vador:

Après l’Empire contre-attaque, Dark Vador est sur une mission terrifiante pour détruire tous ceux qui ont caché son fils Luke. Mais ce faisant, il découvre une ombre de son passé à laquelle il n’est pas absolument préparé. Travailler sur ce livre est un choc, une révélation et une émotion constants. Nous avons reçu le feu vert pour entreprendre un voyage sans précédent au cœur du Seigneur des Ténèbres et explorer ce que Padmé signifie toujours pour lui après toutes ces années. Toute l’équipe créative apporte tout ce qu’elle a à cette histoire et j’ai hâte que vous découvriez la vérité incroyable derrière ces images. »

Synopsis de Dark Vador numéro 1:

“REJOIGNEZ-MOI ET ENSEMBLE, NOUS POUVONS GOUVERNER LA GALAXIE COMME PÈRE ET FILS.” LA TRAGÉDIE DE DARTH VADER CONTINUE! Dans l’apogée dévastatrice de L’Empire contre-attaque, Dark Vador révèle sa véritable relation avec Luke Skywalker et invite son fils à gouverner la galaxie à ses côtés. Mais Luke refuse. Il préfère plonger dans l’abîme sous la ville des nuages ​​et se tourner vers le Côté Obscur. Nous nous souvenons tous de l’horreur absolue de Luke en ce moment qui change sa vie.

Mais qu’en est-il des Sith? Dans ce nouveau chapitre épique de la saga Dark Vador dans Star Wars, le seigneur des ténèbres fait face au rejet impensable de Luke et se lance dans une mission de vengeance sanglante pleine de colère contre tout et tous ceux qui sont intervenus pour cacher et corrompre son fils Mais même en découvrant les secrets des origines de Luke, Vader doit faire face à de nouveaux défis choquants de son propre passé sombre.

Article précédentRemorque spectaculaire de Fast and Furious 9

Next articleDeadpool copie le pire méchant de DC Comics

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.