Star Wars révèle enfin ce qui s’est passé avec Sifo-Dyas et l’armée des clones

Guerres des étoiles a enfin révélé toute l’histoire de Jedi Master Sifo-Dyas, créateur de l’armée des clones. Sifo-Dyas est l’un des plus grands mystères de l’ère Prequel, le maître Jedi qui a commandé la création de l’armée des clones aux cloners de Kamino.

George Lucas avait initialement l’intention que Sifo-Dyas soit un alias pour Dark Sidious, mais il a changé de plan tout en travaillant sur le script de Star Wars Episode II: L’attaque des clones. Au lieu de cela, Lucas a décidé que Sifo-Dyas était un patsy, qui a commodément servi le but de Palpatine. Il avait l’intention de révéler sa trame de fond dans Star Wars Episode III: La vengeance des Sith, mais a été contraint de couper plusieurs points de l’intrigue du film afin de se concentrer sur Anakin. En conséquence, l’histoire de Sifo-Dyas a été reléguée à un épisode de The Clone Wars, où il a été révélé qu’il avait commandé les clones et avait ensuite été tué par l’empire criminel appelé les Pykes.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

CONNEXES: Star Wars veut vraiment que vous sachiez que les Sith sont la faute de Yoda

Le livre audio de Cavan Scott, Dooku: Jedi Lost, présente enfin l’intégralité de la trame de fond de Sifo-Dyas et, ce faisant, il éclaircit l’un des plus grands mystères des préquelles. Le livre audio révèle que Sifo-Dyas s’est entraîné aux côtés de Dooku et que les deux étaient des amis proches. Les deux ont découvert l’existence de la collection Bogan, un trésor secret d’objets du côté obscur gardés par les Jedi. Il a attiré l’attention du maître Jedi Lene Kostana, un Jedi peu orthodoxe qui était responsable de la collecte de plusieurs de ces artefacts et qui croyait fermement que les Sith étaient sur le point de revenir. Kostana, bien sûr, avait raison; à peu près au même moment, un politicien nabooian nommé Palpatine commençait à établir des contacts avec le Conseil Jedi.

Maître Kostana a encouragé Sifo-Dyas à expérimenter avec la Force Cosmique, un aspect de la Force qui se concentre sur les visions de l’avenir. En général, les Jedi de l’ère Prequel avaient négligé cet aspect de la Force; Maître Yoda, en particulier, a fait valoir que tenter agressivement de ressentir l’avenir était une vaine tentative de le contrôler, et donc une expression du côté obscur. Dans le cas de Sifo-Dyas, l’exposition à la Force Cosmique l’a laissé à jamais vulnérable aux visions spontanées et incontrôlables de l’avenir. Bien que Sifo-Dyas soit devenu un maître Jedi, il a affronté le Conseil Jedi à de nombreuses reprises, en particulier sous l’influence de ces visions. Il a commencé à entrevoir une guerre à venir, et a fait valoir que les Jedi avaient besoin d’une armée.

Après toutes ces années, le mystère de Sifo-Dyas a enfin été expliqué. The Clone Wars remplit les derniers détails, confirmant que Sifo-Dyas est devenu un voyou et a commandé l’armée de clones à l’insu du Conseil. Malheureusement pour le maître Jedi prémonitoire, ses actions ont été découvertes par les Sith, et Palpatine a intégré l’armée des clones dans ses plans. Inquiet que les capacités de Sifo-Dyas fassent de lui une menace, Dark Sidious a ordonné à son nouvel apprenti de faire tuer Sifo-Dyas. Et c’est ainsi qu’en fin de compte, Sifo-Dyas a été pris pour cible par un cartel du crime qui n’avait été payé que par son ami d’enfance – le comte Dooku lui-même.

PLUS: Star Wars confirme que la base Starkiller était un sabre laser Jedi Planet Ilum

Dates de sortie clés

Star Wars 9 / Star Wars: The Rise of Skywalker (2019) date de sortie: 20 déc.2019

Star Trek: Picard: comment les Romuliens ont capturé un cube Borg expliqué

A propos de l’auteur

Tom Bacon est l’un des scénaristes de ., et il est franchement amusé que son enfance soit de retour – et cette fois, c’est cool. Tom se concentre généralement sur les différentes franchises de super-héros, ainsi que sur Star Wars, Doctor Who et Star Trek; il est aussi un lecteur avide de bandes dessinées. Au fil des ans, Tom a établi une relation solide avec certains aspects des diverses communautés de fans et est modérateur de certains des plus grands groupes MCU et X-Men de Facebook. Auparavant, il a écrit des nouvelles et des articles sur le divertissement pour Movie Pilot.

Diplômé de l’Université Edge Hill au Royaume-Uni, Tom est toujours fortement lié à son alma mater; en fait, pendant son temps libre, il y est aumônier volontaire. Il est fortement impliqué dans son église locale, et quiconque le vérifie sur Twitter apprendra rapidement qu’il s’intéresse également à la politique britannique.

En savoir plus sur Thomas Bacon