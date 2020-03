Star Wars révèle la première fois que Dark Vador est revenu à Naboo

Que fait Dark Vador à nouveau sur Naboo? Star Wars montre ce qui s’est passé sur la planète où tout a commencé.

La dernière série de bandes dessinées Marvel Star Wars: Dark Vador C’est toujours impressionnant car nous pouvons voir comment le Seigneur Sith cherche à punir ceux qui ont affaibli son fils, car Luke a refusé de le rejoindre L’Empire contre-attaque (Empire contre-attaque). Mais il est également déterminé à savoir exactement ce qui est arrivé à sa défunte épouse. Padmé.

Sa recherche de réponses le conduit à Coruscant et à la planète Vendaxaet vous avez une rencontre choquante avec quelqu’un de votre passé. Cependant, la série promet d’ajouter plus de rebondissements et de surprises car elle Dark Vador il reviendra bientôt sur la planète où il est né Padmé et qui a lancé toute la saga Skywalker.

Dans la bande dessinée Dark Vador # 2, de l’écrivain Greg Pak avec des dessins de Raffaele Ienco, le seigneur des ténèbres se retrouve face à face avec quelqu’un qui ressemble exactement à sa défunte épouse Padmé Amidala. Cependant, elle découvre qu’il s’agit en fait de Sabé, le serviteur et ami de confiance de l’ancien souverain de Naboo.

Cependant, après une attaque contre les modes de vie indigènes de Vendaxa, Savoir il se retrouve sans alliés autres que lui Dark Vador. Voyant qu’ils ont un objectif commun, ils décident de travailler ensemble, malgré l’aversion de Sabé pour l’Empire. Vader s’était rendu à Coruscant pour fouiller l’appartement de Padmé et avait découvert que les bandes de sécurité manquaient directement après la mort de Padmé. Elle a découvert que c’était moi qui les avais volés, car elle voulait aussi des réponses. Malheureusement, ces vidéos étaient cryptées, elle les a donc cachées jusqu’à ce qu’elle ait les ressources pour les déverrouiller elle-même. Grâce à Dark Vador, il dispose désormais des outils nécessaires, alors ils embarquent sur la planète où il les a cachés.

Une planète très importante dans La Menace fantôme.

Il est significatif que Dark Vador revient à Naboo dans les prochains numéros de sa série comique. Naboo est la planète natale de Padmé et le dernier lieu de repos. En outre, c’était également la planète natale de l’empereur Palpatine et était au cœur de ses plans initiaux de prise de contrôle de la galaxie. Une grande partie du premier épisode (Star Wars: la menace fantôme) se déroule sur cette planète, et il a vu le jeune Anakin Skywalker démontrer son héroïsme sur un chasseur stellaire, contribuant à faire tomber le blocus de la Fédération du commerce.

Il est plus que probable que Sabé ait conservé l’enregistrement dans la tombe de Padmé. Est-ce que ce sera la première fois que Dark Vador visite le lieu de sépulture de sa femme? Naboo était l’endroit où l’homme dont il était tombé amoureux de Padmé, et où ils se sont mariés en secret. Il n’est probablement pas revenu à Naboo depuis qu’il est devenu Sith. De plus, nous connaîtrons bientôt tous les secrets que cet endroit garde.

