Star Wars révèle le secret du trou de traçage du sabre laser de Luke

L’original Guerres des étoiles les films sont précieux, aimés et inspirants pour les générations … mais ils sont également remplis de trous et de rides qui, une fois remarqués, sont difficiles à oublier. Heureusement, l’un des plus évidents vient d’être corrigé – même si les fans ne l’ont jamais repéré.

Il faut avouer que ce que certains peuvent considérer comme un trou de complot Star Wars n’est qu’un détail inexpliqué (ou sans importance) pour les autres. La nécessité de décrire explicitement comment l’Empereur Palpatine revient dans The Rise of Skywalker, par exemple, est une question d’opinion. Mais d’autres questions, comme la façon dont Maz Kanata en est venu à posséder le sabre laser bleu d’Anakin et de Luke, sont en réalité impossibles à répondre. Ces fils de trame non résolus demandent une réponse, et grâce à la nouvelle gamme de bandes dessinées officielles de Star Wars, ils le sont enfin. Mais ils ont également mis fin à un trou de l’intrigue Retour du Jedi qui a rendu les fans fous pendant des décennies. Qu’est-il arrivé à l’aile X de Luke?

Comme les meilleurs trous de l’intrigue inconciliables, celui-ci est garanti de faire rire les fans une fois qu’ils le saisiront et réaliseront l’absence de réponse concrète. Comme le savent les cinéphiles, Luke coupe sa formation avec Yoda dans le dernier acte de The Empire Strikes Back, se précipitant pour aider ses amis sur Cloud City.

Luke arrive dans son X-wing signature, avant de marcher sur la pointe des pieds pour une confrontation avec Dark Vador. Certes, c’est la sortie de Luke de l’installation de Bespin qui est plus facile à retenir, ayant réussi à se suspendre à une antenne sur le dessous de la ville (probablement mieux que le sabre laser Jedi de son père). Le choc d’apprendre Vader est vraiment Anakin Skywalker, c’est là que la nouvelle bande dessinée Star Wars commence, alors que Luke reprend ses esprits à bord du Millennium Falcon. C’est une scène que les fans de cinéma n’ont jamais pu regarder, passant à la récupération de Luke. La prochaine fois que Luke est apparu, il le ferait en tant que chevalier Jedi en retour du Jedi … et pilotant l’aile X qu’il a été contraint de laisser derrière lui sur Cloud City.

Pour les fans de Star Wars, il n’y a rien de tel qu’un détail mineur ou une incohérence, de sorte que ceux qui appelleraient l’aile X de Luke retourné soudainement en sa possession une infraction révocable – pas si vite. En vérité, l’absence d’explication ou de reconnaissance signifie que ni le canon officiel, ni les légendes, ni même les fans n’en ont convenu. Si les fans cherchent une réponse sur les babillards électroniques, ils verront probablement les fans admettre que les pilotes X-wing Luke dans Return of the Jedi doivent être un remplaçant. Mais c’est une conclusion douce-amère, si raisonnable, car cela signifie que le X-wing Luke passe à Rey dans Rise of Skywalker n’est pas le navire réel que la plupart des fans croient. Mais heureusement, Star Wars # 4 a changé tout cela.

La révélation est une sorte de courbe pour les fans de bandes dessinées de Star Wars, car tous les détails entourant l’arc de la première histoire de Charles Soule et Jesus Saiz ont cherché à répondre à cette autre question mentionnée ci-dessus. Vous savez, la question de savoir comment le sabre laser de Luke a été récupéré de Cloud City. Ce mystère n’a pas encore été joué, mais le retour de l’équipe à Cloud City après que Empire a mis fin à ce trou de l’intrigue. Lando Calrissian est encore loin du héros de la rébellion qu’il deviendra bientôt, mais il n’est pas du genre à abandonner Leia quand elle est gelée dans la carbonite, non plus. Luke offre sa propre assistance, mais ajoute également une tâche à leur stratégie de sortie: “récupérer mon X-wing aussi.”

Et avec ce rythme unique, Soule et Saiz mettent fin à une énigme impossible, confirmant que Luke a piloté ONE X-wing pendant la trilogie originale de Star Wars. Il a peut-être été forcé de le laisser après son combat avec Vader, mais il le récupère pour s’assurer que Leia et Lando sont en mesure de sauver les personnes restantes de Lando à bord de Cloud City. Et continuez à le piloter dans les années à venir, avant de le transmettre à Rey (avec son nom de famille).

Star Wars # 4 est maintenant disponible chez Marvel Comics et comiXology.

