Star Wars révèle les nouveaux chevaliers Jedi de la Haute République

LucasFilm prépare beaucoup de nouveaux contenus sur l’ère Star Wars qu’ils ont nommée The High Republic où il y aura beaucoup de nouveaux chevaliers et maîtres Jedi.

Depuis qu’ils ont annoncé que le grand pari de Star wars seraient les bandes dessinées et les romans de la Haute République, une période de temps avant les films de la saga Skywalker, axés sur les Jedi, nous n’avons pas eu beaucoup plus d’informations. Jusqu’à maintenant!

Ava Kriss, Loden Greatstorm, Keeve Trennis, Stellan Gios et Vernestra “Vern” Rwoh seront les principaux protagonistes.

Star Wars remonte 200 ans avant les événements de La menace fantôme. Cet automne, les fans rencontreront ces nouveaux héros courageux dans de nombreux types de médias. Il y aura des bandes dessinées, des romans pour jeunes adultes, de la fiction pour adultes et des livres pour enfants. Michael Siglain, directeur créatif de Lucasfilm Publishing, a déclaré que tout cela serait différent de ce que les gens ont vu dans le passé.

“Les lecteurs de Star Wars verront une grande variété de Jedi de nos jours”, a expliqué Siglain. “C’est un moment optimiste et plein d’espoir, où les Jedi sont bons et nobles, et nous voulons refléter cela sur leurs personnages tout en leur donnant suffisamment de profondeur et de dimension pour briller à travers leurs personnalités individuelles et leurs particularités. Les Chevaliers Jedi de la Haute République sont ambitieux et inspirants. Bref, ce sont les bons ».

“Nous avons investi beaucoup de temps et d’efforts pour que nos Jedi se sentent comme des individus réels et complets.” Expliqua Cavan Scott. «Ils sont tous différents, ils abordent la Force individuellement et de façon unique, et pourtant ils sont unis avec un objectif commun. Ils ne servent pas par un dogme inébranlable, mais par une profonde passion pour la protection de la lumière et de la vie. Et ils sont tous à des étapes différentes de leur parcours individuel. »

«Certains ont de l’expérience de leur côté, d’autres ont l’exubérance des jeunes. Certains trouvent toujours leur place dans l’Ordre, tandis que d’autres assument naturellement des rôles de leadership », a-t-il poursuivi. «Certains n’ont peut-être pas choisi de travailler avec les Jedi avec lesquels ils ont été publiés, mais ils se consacrent tous à être une lumière directrice pour la galaxie. Individuellement, ils sont forts, ensemble, ils sont invincibles, mais comme les meilleurs héros, chacun a des leçons à apprendre et des défis à surmonter. Des temps passionnants sont à venir pour Star Wars. “

Ce sont les nouveaux personnages:

Avar Kriss il est l’exemple le plus brillant et le plus noble des Jedi. Elle essaie toujours de voir le bien dans les gens et les situations, et elle ne vient jamais en premier. De plus, elle se sent revigorée par la vie à la frontière et les défis qu’elle apporte et est une inspiration pour ceux qui travaillent avec elle. Elle est compatissante, pas dogmatique, et est toujours prête à se sacrifier pour les autres. Avar Kriss est le meilleur des meilleurs.

Loden Greatstorm Il est un maître Jedi Twi’lek et est considéré comme l’un des meilleurs professeurs de l’ordre Jedi. Fort et sage, avec un bon sens de l’humour, Loden considère chaque instant comme une expérience d’apprentissage, essayant toujours de se surpasser lui-même et ceux qui l’entourent, en particulier ses padawans.

Keeve Trennis C’est une jeune Jedi qui croit avoir un grand avenir devant elle, si seulement elle y croyait. Intelligent et plus impulsif qu’il ne devrait l’être, Keeve n’est un chevalier Jedi que depuis quelques semaines et est un peu ébloui par Avar, sachant bon nombre des grandes choses que Kriss a faites dans le passé. Elle est déterminée à faire ses preuves auprès d’Avar et des autres Jedi légendaires stationnés au Starlight Beacon, mais elle doit d’abord apprendre à se faire autant confiance qu’elle fait confiance à la Force.

Stellan Gios il est un maître Jedi optimiste et très respecté. Stellan a émergé à travers l’Ordre avec Avar Kriss, et bien qu’ils aient souvent des tâches différentes pour les Jedi ou la Haute République, quand les deux travaillent ensemble, ils forment une puissante équipe de deux nobles héros en action. Fort de la Force et maître naturel, Stellan est actuellement stationné à l’un des avant-postes du Temple Jedi sur la lointaine planète Star Wars appelée Caragon-Vine.

Vern Elle est un chevalier Jedi nouvellement nommé. Vernestra, Mirialan, était Padawan de Stellan Gios. Elle travaille dur et se consacre à l’Ordre Jedi, plus que la plupart des autres de son âge. À seize ans, elle est l’un des plus jeunes chevaliers d’une génération. Il a du mal à s’intégrer avec les adultes et en même temps est un bon exemple pour les jeunes Jedi.

