Star Wars révèle pourquoi Kylo Ren est le chef des Chevaliers de Ren

Les Chevaliers de Ren sont des personnages très énigmatiques que nous avons vus dans la nouvelle trilogie Star Wars et maintenant nous connaissons plus de détails sur leur relation avec Kylo Ren.

L’ascension de Kylo Ren le chef de la Chevaliers de Ren a été révélé dans une nouvelle bande dessinée de Star wars, et c’est une affaire très sanglante.

Dans le dernier numéro de la bande dessinée Star Wars: La montée de Kylo Ren, nous pouvons voir le moment décisif où Ben Solo embrassé le côté obscur. Pour cela, il a dû tuer Ren et réclamer les Chevaliers pour lui-même.

Star Wars: The Rise of Kylo Ren numéro 4 Charles Soule, Will Sliney et Guru-eFX ont comblé certaines lacunes dans la transformation de Ben Solo dans le puissant méchant Kylo Ren, l’un des personnages principaux des trois derniers Star wars films qui ont fermé la saga Skywalker. La bande dessinée a déjà fourni de nombreux détails sur la formation Jedi de Ben Solo, sa relation avec Ren, le chef d’origine des Chevaliers de Ren, et la trahison de ses amis.

Il est ainsi devenu le leader.

Dans le dernier numéro, Ren, Ben Solo et les Chevaliers sont sur la lune minière de Mimban à la recherche d’un artefact appelé Mindsplinter. Le jeune Jedi est témoin que son nouveau mentor assassine des mineurs innocents bien qu’il leur ait donné la garantie qu’il les libérerait après avoir obtenu les informations dont ils avaient besoin. Peu de temps après, deux apprentis Jedi qui étaient amis de Ben l’embuscade. Quand l’un de ses anciens camarades de classe essaie de convaincre Ben qu’il peut encore changer d’avis et revenir à Académie Luke Skywlaker, les méchants Ren cela lui brise le cou avec force. Puis il dit à Ben que Snoke Il se trompait sur son potentiel et les deux commencent un combat intense au sabre laser, qui se termine avec Ben tranchant la poitrine de Ren.

En tuant Ren, Ben Solo a deux options. Je peux reprendre ton chemin comme Jedi ou terminer ce que Ren a commencé. Il rencontre immédiatement les autres jeunes Jedi et proclame que “je suis un assassin, tu te souviens?” et le tue avec le sabre rouge de Ren. Les Chevaliers de Ren ils regardent tout cela se dérouler et s’inclinent devant leur nouveau chef. Vaincre Ren et tuer les Jedi a montré aux Chevaliers que Ben était un véritable utilisateur du côté obscur et qu’il a maintenant sa loyauté absolue. Bien qu’il soit vrai que dans les films, il avait toujours certains doutes en lui.

La bande dessinée de Star wars se termine avec Ben formant son sabre laser rouge et acceptant son sort comme Kylo Ren.

