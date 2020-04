Star Wars révèle que FN-2187 est une référence à A New Hope

Le nom du Stormtrooper FN-2187 de Finn est un œuf de Pâques du film Star Wars: A New Hope (1977).

Avec un tweet, de Star wars ont révélé que FN-2187, le nom de Finn de Stormtrooper, est une référence au numéro de cellule dans lequel elle est détenue. Leia Organa (Carrie Fisher) pendant Épisode IV: Un nouvel espoir.

Le premier Ordre a kidnappé des enfants et les a endoctrinés comme des armes vivantes. Ainsi, ils avaient une grande armée prête à prendre la Galaxie. Le passé de Finn n’est pas bien expliqué, nous devrons sûrement attendre qu’ils sortent un livre ou une bande dessinée, pour qu’ils nous disent tout sur leur origine.

L’acteur John Boyega a déclaré qu’il était prêt pour sa vie sans Star Wars:

Oui! Oui, je suis prêt pour la vie après Star Wars. ” Boyega a déclaré dans une récente interview. «Après quelque chose de si gros, c’est à ce moment que le chèque est effacé. La vie après ces films est sur le point de continuer. C’est doux-amer à cause des connexions que nous avons établies sur le plateau, des personnes incroyables, des personnes importantes dans ma vie, en particulier Oscar Isaac et Daisy Ridley. Maintenant, je suis prêt à voir nos relations grandir et prospérer dans le monde réel. »

Une ère se termine et une nouvelle commence.

Star Wars a pris fin avec “l’ère Skywalker” et se concentrera sur une nouvelle ère qu’ils ont appelée “La Haute République”. Où le Jedi ils sont au plus haut moment et ce sont les corps de la paix qui rendent la justice dans la Galaxie. Il y aura de nouveaux héros et méchants que nous pourrons rencontrer à travers des bandes dessinées et des romans. Espérons donc qu’il y a aussi des séries et des films de cette période intéressante. Alors qu’ils continuent avec les spectacles d’El Mandaloriano (saison 2), Cassian Andor y Kenobi.

Tout ce nouveau matériel aura sûrement plus d’oeufs de Pâques et de références aux films classiques de la saga Star Wars.

