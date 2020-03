Star Wars révèle que la flotte de l’empereur était vouée à l’échec

La romanisation de Star Wars 9 révèle l’échec du plan de l’ordre final de l’empereur, car il était toujours destiné à perdre.

Réalisé par J.J. Abrams, Star Wars: The Rise of Skywalker a révélé que l’empereur s’était levé et attendait son temps dans l’ombre. Les cultistes connus sous le nom de les Sith éternels ils avaient passé les dernières décennies à construire une flotte de Star Destroyers de classe Xyston, armé de superlasers alimentés par des réacteurs qui ont le potentiel de détruire des mondes entiers.

Cependant, le problème était que la flotte avait été construite dans les profondeurs de la Régions inconnues de Star Wars. Plus précisément sur la planète Exegol. Les conditions météorologiques difficiles signifiaient que les Star Destroyers étaient essentiellement bloqués, dépendant d’une seule transmission pour les aider à s’échapper de l’atmosphère. Une fois que la Résistance a détruit la source de cette transmission, ils ont été piégés dans Exegol, incapable de partir. Le plan du Empereur Palpatine Il était dangereusement défectueux, aggravé par le fait qu’il lui avait fait savoir exactement quand il lancerait ses Star Destroyers. Il aurait pu lancer la flotte une heure à l’avance pour se préparer à quitter les régions inconnues, et s’il l’avait fait, l’armée de la Résistance aurait été vaincue.

Le plan présente plus de faiblesses.

Le roman de Rae carson de Star Wars: The Rise of Skywalker révèle des détails plus défectueux dans le schéma de l’empereur. Il a une série de scènes du point de vue de Chesille Sabrond, le capitaine de l’Ordre Final en charge du Star Destroyer avancé désigné. Elle avait été élevée à Exegol et n’avait jamais quitté les régions inconnues. Sabrond est dépeinte comme impitoyable et ambitieuse, mais une chose manque complètement dans son curriculum vitae: elle n’a absolument aucune expérience militaire.

L’empereur clairement, il avait été profondément influencé par les doctrines militaires de la Great Moff Tarkin. Tarkin pensait qu’il était plus facile de gouverner par la peur de la force que par la force elle-même. La Étoile de la mort incarne ce concept; ne pouvait pas être sur tous les systèmes à la fois, et pourtant le Empereur Palpatine il imaginait que chaque monde craindrait une destruction imminente, de sorte que ses citoyens n’oseraient jamais se rebeller. En théorie, les Xyston Star Destroyers sont confrontés à cette limitation, car ces navires destructeurs de planète pourraient être dans d’innombrables systèmes à la fois. Mais aucun de ses capitaines n’a d’expérience stratégique ou militaire. Ils n’ont donc jamais été testés au combat, ils n’ont jamais eu à démontrer leur capacité à réagir aux plans d’un ennemi.

Ils ont plutôt affronté une armée de personnes qui avaient grandi dans une galaxie en guerre.

Alors que de nombreux anciens chefs de la Rébellion avaient été tués en Star Wars: The Last Jedi, plusieurs d’entre eux, comme Antilles compensées y Lando CalrissianIls étaient toujours là. Pendant ce temps, la bataille contre le Premier Ordre a conduit à l’émergence d’une nouvelle génération de tacticiens, tels que Poe Dameron, qui a rapidement détecté les défauts du plan de l’empereur et les a utilisés à son avantage. Contrairement à ceux qui commandent la flotte de l’empereur, vous pouvez voir qu’ils ne savent pas comment réagir à l’attaque finale.

