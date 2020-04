Star Wars révèle que l’empereur était un clone dans Return of the Jedi

L’histoire de l’empereur Palpatine dans Star Wars est beaucoup plus complexe que nous le pensions, car dans Return of the Jedi (1983), il était un clone.

Le méchant classique a fait un retour surprise dans Star Wars: The Rise of Skywalker (2019), devenant le fil conducteur qui reliait les trois trilogies de la saga. Mais il y avait encore plus de questions que de réponses, car elles n’expliquaient pas comment L’empereur survécu aux événements de Le retour des Jedi.

Maintenant, Star Wars a révélé exactement ce qui s’est passé, alors que l’empereur transférait son esprit sur un clone. Dans le livre récemment publié L’art de Star Wars: la montée de Skywalker, nul autre que le réalisateur J.J. Abrams confirme que Palpatine était un clone dans Return of the Jedi. Il a dit qu’il avait appris cela en parlant à George Lucas avant d’écrire le script pour L’ascension de Skywalker. Ici, nous laissons ses mots:

“Dans mes conversations avec George Lucas, il a mentionné que l’empereur était un clone dans Return of the Jedi. Et je pensais que ce serait une belle façon de relier les trois trilogies et de fermer le cercle. Dans chaque trilogie, ils font face à un nouveau clone de Palpatine. »

Je pense que J.J. Abrams a oublié d’expliquer cela dans le dernier film de la série.

Une fois de plus, Star Wars montre un moment clé à travers un média autre que le cinéma. Nous avons entendu comment Ben Solo est devenu Kylo Ren dans une bande dessinée et un livre d’art a brièvement révélé un aspect super important de l’un des méchants les plus mythiques.

Il sera intéressant de voir si cette touche de Retour du Jedi est explorée plus avant dans les futurs matériaux Star Wars. Depuis que l’empereur était obsédé par l’immortalité et est venu tuer son maître Dark Plagueis pour cela.

