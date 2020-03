Star Wars: Rise of Skywalker Comic taquine «une histoire non révélée»

En juillet, l’adaptation très attendue de Lucasfilm Star Wars: The Rise of Skywalker de Marvel Comics arrive et de nouvelles sollicitations taquinent une “histoire non révélée” dans une nouvelle série en cinq parties. Lorsque les morts parlent et que la flotte sombre du chef suprême Kylo Ren menace de détruire les restes de la Résistance, les derniers Jedi et la princesse d’Alderaan doivent mobiliser leurs forces décroissantes contre les Sith Eternal. Des lunes d’Endor, en passant par la nébuleuse Blood Net à Exegol, Rey, Finn et Poe Dameron mènent la dernière rébellion contre le Premier Ordre et l’ombre de l’Empire dans The Rise of Skywalker.

Star Wars: The Rise of Skywalker est la neuvième histoire de Star Wars et conclut le cycle Skywalker et la lutte galactique ruineuse entre les forces de la lumière et des ténèbres. Au-delà du bord extérieur, la voix déchirante de Dark Sidous invite Kylo Ren au monde natal Sith d’Exegol pour prendre le commandement d’une armada massive de Star Destroyers, chacun équipé d’armes dévastatrices Starkiller et écraser la Résistance pour toujours. The Rise of Skywalker accueille le retour d’anciens ennemis et de vieux amis, alors que les Sith et les Jedi rassemblent leurs forces pour la bataille finale. Kylo Ren et les chevaliers macabres de Ren chassent Rey et sa bande de rebelles de leur base cachée sur Ajan Kloss, à travers la vallée interdite sur Pasaana lointaine jusqu’aux toits couverts de givre Kijimi, qui abrite des chasseurs de primes et des coureurs d’épices.

La romanisation de Rise of Skywalker de l’éditeur Del Rey présente «de toutes nouvelles scènes adaptées de matériel jamais vu auparavant et des scènes supprimées» qui offre une perspective sur «l’histoire non révélée» promise dans l’adaptation de la bande dessinée des sollicitations de Marvel Comics en juin. Alors que les romanisations et les adaptations de bandes dessinées étaient traditionnellement publiées en tandem avec les ouvertures de films Star Wars, la bande dessinée originale Star Wars # 1 de 1977 précédant le film d’un mois et une romanisation publiée sept mois avant en novembre 1976, la première de The Rise of Skywalker semble être il y a longtemps. En juin, The Rise of Skywalker promet le récit tel qu’il a été raconté et les histoires qui n’ont pas encore été révélées.

Les fantômes de Tatooine et les voix des Jedi déchus appellent Rey du passé et les visions de son futur traversent la galaxie à la recherche de réponses. La romanisation de Rise of Skywalker plonge plus profondément dans les événements du film et des histoires inédites peuvent inclure les scènes étendues de la formation Jedi de Leia avec Luke ou l’œil du marais Webbish qui abandonne le Sith Wayfinder à Kylo Ren “ conformément aux souhaits de Lord Vader. ” Encore plus intrigant est la relation entre Leia et Rey, comme décrit dans le roman de Rae Carson, et ce qui a vraiment amené Poe, Chewie et Finn à la colonie de glaciers de Sinta pour rencontrer Boolio. Et quelles histoires restent non révélées de Kef Bir où les restes squelettiques de l’étoile de la mort déchue sont à moitié submergés dans les océans déchaînés de la lune d’Endor? En juin, dernier chapitre de la saga Star Wars, La montée de Skywalker arrive de Marvel Comics et, peut-être, ce qui n’est pas encore révélé se révélera. Star Wars: The Rise of Skywalker, une adaptation en cinq parties de Marvel Comics, sortira en magasin en juin.

Star Wars: The Rise of Skywalker adaptation # 1 (sur 5)

Écrivain: Jody Houser

Artiste: Will Sliney

Artiste de couverture: Phil Noto

Artistes de couvertures différentes: Brian Stelfreeze, Jodie Muir

Variante de film également disponible.

Comprend une histoire non révélée!

D’AU-DELÀ DE LA JANTE EXTÉRIEURE, UN VIEUX ENNEMI RETOURNE! REY et la RESISTANCE se sont lancés dans une quête désespérée pour stopper la menace de l’ORDRE FINAL! Peuvent-ils réussir là où le maître Jedi LUKE SKYWALKER lui-même a échoué? Et quel est le véritable objectif de KYLO REN en partenariat avec la PALPATINE ressuscitée? Jody Houser (TIE FIGHTER) et Will Sliney (THE RISE OF KYLO REN) adaptent la saga Skywalker, avec des scènes étendues et supprimées!

Source: CBR