Star Wars: Rise of Skywalker Concept Art révèle en détail la dague Sith

Concept art nouvellement sorti de Star Wars: The Rise of Skywalker révèle un aperçu détaillé de la dague Sith. Le dernier épisode de la saga Skywalker est devenu une fin de division pour la longue série, offrant aux fans un film bourré de tant de choses tout en en expliquant très peu. La dague Sith n’est qu’un des nombreux exemples d’éléments apparemment importants qui ont été largement passés sous silence, mais cela n’enlève rien à sa conception incroyablement cool.

Star Wars: The Rise of Skywalker voit Rey, Finn, Poe et C-3PO dans une quête pour récupérer un pionnier Sith qui les mènera à Palpatine – l’empereur récemment rentré qu’il n’a révélé que beaucoup plus tard (et dans la romanisation du film) est un clone. Leur quête implique plusieurs arrêts en cours de route, dont un qui leur fait découvrir la dague Sith et son inscription de l’écriture Sith, qui les pointe dans la direction de l’indicateur. Ce n’est pas tout ce qu’il fait, cependant, car dans un moment qui est très probablement le plus grand acte de foi de The Rise of Skywalker, le poignard est également conçu de telle sorte qu’il puisse pointer directement vers l’emplacement du localisateur dans les ruines englouties de la seconde mort. Étoile.

Dans le concept art partagé par l’artiste Matthew Savage sur Instagram, il explique que la conception de la dague (ou couteau) Sith était un “processus de collaboration entre moi-même, le maître des accessoires, les fabricants d’accessoires, l’équipe graphique et les effets visuels”. Tant d’équipes ont été impliquées dans sa création, poursuit-il, car le couteau devait interagir avec une peinture mate inachevée à l’époque. Alors que la scène se déroule dans le film, Rey tient la dague Sith devant elle, alignant parfaitement ses bords dentelés avec les ruines de l’étoile de la mort afin de révéler l’emplacement exact du wayfinder. Pour accomplir ce petit truc visuel, la conception du couteau et la construction éventuelle de l’hélice devraient évidemment correspondre à tout ce que les équipes graphiques et VFX imaginaient pour l’étoile de la mort créée et détruite numériquement. C’est une bonne partie des informations dans les coulisses qui rendent le poignard beaucoup plus intéressant. Découvrez le regard détaillé sur la dague Sith, y compris un modèle 3D, dans le concept art ci-dessous.

Du point de vue du design, il ne fait aucun doute que c’est une bonne idée d’avoir un indice comme un poignard avec un bord qui s’aligne avec des ruines. Malheureusement, la façon dont la scène est incluse dans Star Wars: The Rise of Skywalker fait que l’interaction entre la dague Sith et les ruines de l’étoile de la mort se sent artificielle, ce qui finit par nuire à l’impact du moment. Pourtant, la conception du poignard lui-même est super cool, et ce concept art permet aux fans d’avoir un bon aperçu à la fois de lui et de sa gaine.

Source: Matthew Savage