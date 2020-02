Star Wars: The Clone Wars 7.1 Review – «Le mauvais lot»

Note de l’auteur: Ce sera un regard complet sur la première de la saison de Star Wars: The Clone Wars. Veuillez lire à vos risques et périls.

Épisode 701 – «Le mauvais lot»

Près de six ans après la dernière saison Netflix de The Clone Wars, la série revient pour sa septième et dernière saison, qui sera diffusée chaque semaine sur Disney +. La saison 7 reprend vers la fin de la guerre des clones, et les séparatistes ont mis la Grande Armée de la République dans les cordes avec une série de défaites sur la planète Anaxes. Le capitaine Rex (Dee Bradley Baker exprimant tous les clones) craint que les droïdes sous le commandement de la Confederacy of Independent System aient utilisé des analyses pour prédire en quelque sorte toutes leurs tactiques.

Le commandant Cody obtient l’approbation des généraux Mace Windu (TC Carson) et Anakin Skywalker (Matt Lanter) pour prendre une équipe derrière les lignes ennemies et infiltrer un cyber-centre top secret pour enquêter sur les informations distribuées par les séparatistes. Ce que le capitaine Rex néglige de dire aux généraux Jedi, c’est qu’il croit que son camarade déchu, Echo, est toujours en vie et c’est la raison pour laquelle la Grande Armée a subi ses récentes pertes. Les plans de bataille que l’armée Droid utilise maintenant sont des plans que Rex et Echo ont eux-mêmes créés. Mais cela n’a aucun sens. Quoi qu’il en soit, Rex espère que cette mission leur donnera des réponses.

Considérant que cette mission est une opération chirurgicale de collecte d’informations, Rex et Cody sont rejoints par une unité expérimentale de clones défectueux appelée Clone Force 99, alias le Bad Batch. Alors que le Bad Batch est un groupe de clones «défectueux», leurs mutations sont considérées comme «souhaitables» pour la bataille. Les forces droïdes confédérées d’Anaxes sont sous le commandement du Harch Admiral Trench (Baker encore).

Les Bad Batch sont facilement les stars de cet épisode. Même pour les clones de la Grande Armée qui ont des personnalités plus développées et des traits uniques, ce sont des anomalies. Quand ils apparaissent pour la première fois, c’est comme la scène d’ouverture où l’équipe de mercenaires néerlandais descend de l’hélico au début de Predator. Ils ne ressemblent pas à des clones normaux ou à des “regs” comme le Bad Batch les considère. Leurs armures sont tout aussi uniques, même pour Star Wars. Leur équipement d’armure noir sale et délavé avec la garniture rouge les fait ressembler davantage à des spécialistes N7 de Mass Effect qu’à des clones.

Le Bad Batch est dirigé par le Sgt. Hunter, dont la conception ressemble à un hommage clair au Rambo de Sylvester Stallone. Hunter a été conçu pour avoir des sens intensifiés, ce qui en fait un tracker expert car il peut «sentir» les fréquences électromagnétiques, contrairement aux autres clones. Également dans l’équipe: Wrecker, c’est comme le tank de l’équipe, et c’est un chevalier de sang géant; Tech, qui est plus petit et a l’air plutôt ringard, mais c’est un expert en technologie et un stratège pour l’équipe; et enfin, il y a Crosshair, qui est le tireur d’élite et le tireur d’élite.

Sgt. Hunter est raisonnable, mais les attitudes plutôt irritables et distantes de Wrecker et Crosshair les rendent plus difficiles à gérer pour Rex et les autres. Sur le chemin de la base, le transport des commandos clones est abattu par l’armée des droïdes. Le commandant Cody est blessé dans l’accident, mais nous voyons à quel point Wrecker est fort et anormal. Ensuite, le reste du Bad Batch empêche facilement une embuscade de droïdes.

Bien que les deux escouades ne se voient pas dans un premier temps, elles finissent par se diriger vers un avant-poste et localiser le cyber centre. Après avoir infiltré le cyber centre, Tech et Captain Rex sont capables de localiser un signal transmettant au cyber centre. Selon Tech, ce n’est pas un algorithme de données, mais un «signal en direct» provenant d’une autre planète appelée Skako Minor. Après avoir déchiffré le signal, Rex est frappé par le nombre récité par le signal, “CT-1409”. CT-1409 est le numéro de désignation pour Echo. Les instincts de Rex étaient corrects. Le signal en direct est la voix d’Echo.

Alors que les forces confédérées empiètent sur leur position et trouvent ce qu’elles recherchent, l’équipe de Bad Batch et Rex parvient à battre en retraite et à se diriger vers les lignes de la République. Bien qu’aucune des données du cyber centre ne soit manquante, Trench n’est pas trop content que les clones se soient connectés à Skako Minor.

C’était un homme assez simple, mais efficace, en mission. Après avoir entendu parler du Bad Batch pendant de nombreuses années, c’était amusant de les voir enfin en action. Je pensais que l’idée d’explorer des clones qui avaient évolué et développé de manière unique, en particulier par rapport aux autres commandos de clones, était fascinante.

En général, je n’ai jamais été un grand fan de The Clone Wars. Il y a probablement une sous-section entière du fandom de Star Wars consacrée à cette série. C’était vraiment tout ce que Star Wars avait pendant un certain temps jusqu’à ce que Disney achète Lucasfilm et recommence à faire de nouveaux films et émissions.

Bien que je pense que l’écriture et les histoires de Clone Wars sont généralement bonnes, cela ne me convient pas vraiment très bien avec l’histoire racontée dans la trilogie Prequel. La guerre des clones a fait de grands efforts pour développer et étoffer les soldats clones en tant que personnages, ce que la trilogie Prequel n’a jamais fait. Les clones ne se sont jamais vraiment sentis comme de «vraies» personnes dans les préquels. Leur camaraderie avec les chevaliers Jedi ne s’est jamais sentie authentique. Sans parler des nombreux trous de l’intrigue impliquant leur création et de la façon dont les Jedi regardaient constamment et commodément dans l’autre sens lorsque les réponses les regardaient en face. Voyons, le chasseur de primes qui a servi de modèle de clone pour une armée illégale dont le Conseil Jedi n’avait aucune connaissance et n’a jamais approuvé, travaillait en fait pour les séparatistes? Personne ne pense que c’est suspect? Il n’y a vraiment aucun lien là-bas?

Une autre raison pour laquelle j’ai préféré Rebels à Star Wars, c’est qu’il ressemblait plus à Star Wars classique et à la trilogie originale et s’est éloigné des histoires de l’ère préquelle. Je n’ai jamais été un grand fan de la conception CG et du style artistique de Clone Wars, mais l’animation est généralement bonne et cohérente. Étant donné que l’animation CG est si répandue dans les séries télévisées en streaming au cours de la dernière décennie, l’animation de The Clone Wars est généralement cohérente. Il a toujours l’air fluide et n’a jamais l’air saccadé. En comparaison, quelque chose regarde toujours le style d’animation pour quelque chose comme The Dragon Prince sur Netflix. L’animation manque d’une certaine finesse et fluidité.

Quoi qu’il en soit, ce fut un bon épisode et prépare joliment le décor pour le prochain épisode, maintenant que Rex et les clones ont découvert un signal qui semble être Echo, qu’ils pensaient mort, en provenance de Skako Minor. Mace Windu et Anakin Skywalker n’étaient présents que pour une seule scène, donc tout le focus était sur les soldats clones. Et crédit à Filoni parce qu’il a prouvé qu’ils peuvent être des personnages vraiment intéressants avec cette série. Le ragtag Bad Batch semble être une star de leur propre spin-off ou de leur mini-série.

Star Wars: The Clone Wars Season 7 est maintenant en streaming sur Disney +. De nouveaux épisodes seront publiés chaque semaine le vendredi.

