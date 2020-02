Star Wars: The Clone Wars 7.2 Review – “ Un écho éloigné ”

Note de l’auteur: Ce sera un regard complet sur l’épisode 7.2 de Star Wars: The Clone Wars. Veuillez lire à vos risques et périls.

Épisode 702 – «Un écho lointain»

Dans la première de la saison 7 de Star Wars: The Clone Wars, le capitaine Rex (Dee Bradley Baker exprimant tous les clone troopers) et le commandant Cody ont fait équipe avec le Bad Batch pour passer derrière les lignes ennemies et ont infiltré le cyber centre d’Admiral Tench sur la planète Anaxes . L’instinct de Rex s’est avéré correct. Ce que les soldats pensaient être un algorithme était en fait un «signal en direct» provenant de Skako Minor. Rex pense que c’est la voix de son camarade et frère clone, Echo, que l’on croyait depuis longtemps mort.

L’épisode bien intitulé, “A Distant Echo”, commence peu de temps après la fin de la première de la saison. Anakin Skywalker (Matt Lanter), le capitaine Rex et le Bad Batch attendent l’approbation de leur mission pour enquêter sur le signal en direct trouvé par les soldats de l’ARC sur Skako Minor.

Dans une scène intéressante et révélatrice, Anakin se rend à la caserne pour une conversation holocomm romantique avec sa femme secrète, Padme (Catherine Taber). Fondamentalement, c’est l’équivalent de Star Wars d’un soldat ayant un rendez-vous romantique, tandis que Rex joue son guet. Et de la façon dont la scène se déroule, il est clair que Rex sait exactement ce qui se passe entre Anakin et Padme, et ils sont impliqués d’une manière qu’ils ne devraient pas être. Quand Obi-Wan Kenobi (James Arnold Taylor) se présente, Rex essaie de jouer clairement muet pendant qu’Anakin a sa conversation romantique avec sa petite amie. Avant que Kenobi ne puisse entrer, Anakin trotte avec le casque de Rex pour maintenir la ruse. Et puis Kenobi laisse tomber nonchalamment Anakin qu’il sait qu’il parlait à Padme en secret.

C’est là que réside le problème de cette scène. Il symbolise la façon dont The Clone Wars va fondamentalement «hors livre» et commence à contredire les films encore plus loin. Cela signifie qu’Anakin faisait confiance et se confiait à Rex au sujet de sa relation taboue avec Padme. Rex reçoit le fardeau de ce secret et doit le cacher. Padme et Anakin passent une grande partie de leur temps à parler de sa relation avec Rex et de la façon dont ils comptent l’un sur l’autre. Anakin, oui Anakin, craint que Rex ne soit trop poussé par ses sentiments personnels après avoir appris le signal d’Echo. Anakin dans ce spectacle agit avec un niveau de logique, de perspicacité et de rationalité qu’il n’a jamais montré dans les préquelles.

Le fait même qu’Anakin se confie à Rex au sujet de sa relation avec Padme est gigantesque. Et pourtant, la série animée est la seule fois où il y a jamais eu un semblant de cette relation. Pour Anakin de se confier à Rex de cette façon, et de faire confiance à Rex pour garder son secret, on penserait qu’ils sont assez proches, presque aussi proches que des frères. Ensuite, Kenobi rend assez évident qu’il connaît Anakin et Padme. OK, peut-être que Kenobi ne connaît pas la nature exacte de la relation entre Anakin et Padme, mais il devrait être plus bête qu’un poste pour ne pas pouvoir le comprendre avec toute sa grande sagesse Jedi. Je me souviens qu’il y avait une scène dans le script de Revenge of the Script où Kenobi dit essentiellement à Padme qu’il sait d’elle et d’Anakin. Je ne sais pas si cela a déjà été filmé, mais Kenobi découvrant leur relation n’est pas surprenant.

Cependant, ce qui est surprenant, c’est que Kenobi aurait essentiellement sorti un signe géant de Looney Tunes et le montrerait à Anakin qui dit: «Padme + Anakin! K-I-S-S-I-N-G! ” Ce moment là représente Kenobi disant à Anakin: “Ouais, je sais ce que tu fais là gamin. Tu ne me trompes pas. ” Bref, la relation entre Padme et Anakin semble être le secret le moins bien gardé de la galaxie.

Deuxièmement, le chat Padme et Anakin a Padme en quelque sorte en regardant de plus près son design dans Revenge of the Sith et comme si elle était déjà enceinte des jumeaux ici. La scène la montre jamais placer sa main sur son abdomen juste en face d’Anakin. Maintenant, je peux me tromper dans la façon dont j’interprète cette scène, mais il semble définitivement que cela montre que Padme pourrait déjà être visiblement enceinte … et Anakin n’en est pas conscient à ce stade? Ou peut-être déjà? Comme je l’ai dit, l’inclusion de cette scène est problématique si nous sommes censés croire que cette émission fonctionne en conjonction avec les films préquels, ce qui n’est pas le cas à ce stade.

Et c’est pour cette raison que je ne peux plus vraiment voir Star Wars: The Clone Wars comme un «canon» pour les films. Les personnages n’agissent pas comme ils l’ont fait dans les films. Cela les emmène dans une direction qui ne colle pas avec ce qui a été établi auparavant.

En passant de cette tangente, Anakin rejoint Rex et le Bad Batch pour la mission Skako Minor. Dans un échange curieux, Rex demande au Sgt. Hunter à qui il rapporte. Hunter répond: «Hm. Bonne question. Je ne peux pas dire que j’ai une réponse. ” Très bien alors. Après avoir atterri sur Skako Minor, le groupe a rencontré les espèces sensibles indigènes de la planète, le Polétécan. Ils me rappellent beaucoup les Na’vi d’Avatar. Anakin est kidnappé par un Polonais et leurs membres de la tribu ont apprivoisé des reptiles volants géants. L’intrépide chasseur parvient à faire du stop sur la bête grâce à l’aide de Crosshair et le suit, ainsi qu’Anakin, au village des Polonais. Avec l’aide de la technologie d’interprétation de Tech, ils sont capables de raisonner avec les Poletécan locaux, qui ont peur que les soldats apportent la guerre à leur planète. Après avoir promis de quitter Skako Minor après avoir retrouvé leur ami perdu, le chef poletécan accepte de les conduire en ville sous le contrôle du chef séparatiste, le ministre Wat Tambor (Matthew Wood).

Avant que le groupe d’Anakin ne puisse s’infiltrer dans la ville, le Wat Tambor du Techno Union est informé par l’amiral Trench (Baker) que les soldats de la République ont retracé le signal d’Anaxes jusqu’à Skako Minor, et ils ne se soucient pas de la neutralité de l’entreprise du Techno Union. Avant d’entrer dans la ville, Tech perd la trace du signal d’Echo. Hunter suggère que les séparatistes les conduisent tous dans un «piège». Rex répond alors d’une voix bourrue avec la ligne de l’épisode, «Regardez, chaque mission pourrait être un piège! Celui-ci n’est pas différent! ” Rex marque un point. Anakin de toutes les personnes interrompt alors un combat entre Rex et le Bad Batch avant qu’il ne s’aggrave. Oui, Anakin agit comme la voix de la raison. Ce n’est certainement pas l’Anakin du cinéma.

Rex a un cœur à cœur avec Anakin. Anakin veut que Rex affronte la vérité que cela pourrait très bien être un truc, mais Rex sait dans son cœur que le signal était celui d’Echo. Ils sont finalement en mesure de trouver la tour d’où provient le signal, et leur acte de furtivité est rapidement rompu par l’apparition de certains droïdes de combat.

Après un certain temps, Wat Tambor apparaît sur un écran de communication, et il apparaît clairement que c’est effectivement un piège. Heureusement, les droïdes de combat de Tambor sont encore moins compétents que les droïdes de combat classiques et sont à peu près aussi solides que du papier de soie. Anakin, Rex et le Bad Batch les combattent facilement dans une scène d’action cool avec une très longue prise. Finalement, Tech fait entrer Rex dans le laboratoire de Techno Union et découvre qu’il existe une forme de vie dans un certain type de chambre de stase, et c’est bien Rex. Il semble que les séparatistes et la Techno Union aient fait des expériences sur lui et ajouté des implants cybernétiques et les ont utilisés pour voler sa République contre sa volonté. Rex semble délirant et en quelque sorte, mais il est vivant. Nous terminons au moment où Rex retrouve enfin son frère et camarade perdu depuis longtemps.

Mis à part mes problèmes de déconnexion entre la série et les films, c’était un bon épisode. Nous obtenons plus de Bad Batch. Je ne sais pas si Hunter ne connaissant pas son commandant est censé être un bâillon jetable ou une préfiguration intrigante pour plus tard, mais j’espère que c’est ce dernier. C’est étrange de voir Anakin agir si calme, rationnel et pondéré. Les différences entre Anakin dans Star Wars: The Clone Wars et les préquelles sont de jour comme de nuit, et c’est indéniable.

Maintenant, Anakin est-il un personnage meilleur, plus équilibré et crédible ici? Oui il l’est. Donc, c’est plus au profit de l’émission. Les préquelles étant ce qu’elles sont, il n’y avait aucun moyen que Anakin puisse être dépeint de cette façon pour une série en cours avec les Jedi et les soldats clones dans une guerre prolongée. Mais dans des épisodes comme celui-ci, on a vraiment l’impression que la série est plus une série AU inspirée des films plutôt que quelque chose qui est une continuation ou un canon direct.

Cet épisode ressemblait le plus à une bonne progression de l’histoire de la première de la saison. Echo a été localisé et il était vivant. C’était agréable de voir Rex avoir raison. Son attitude qui donne à réfléchir sur la guerre était également fascinante, mais les clones n’avaient jamais ni démontré ces qualités dans les films.

Aussi, un grand merci à Kevin Kiner qui a livré de la bonne musique dans cet épisode. Il s’inspire définitivement de la partition originale de John Williams, mais il y apporte également sa propre touche. La musique était définitivement topnotch dans cet épisode.

Star Wars: The Clone Wars Season 7 est maintenant en streaming sur Disney +. De nouveaux épisodes seront publiés chaque semaine vendredi.

